Первый афроамериканец на посту министра обороны США. Что известно о Ллойде Остине

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2021 года Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на должность министра обороны США. Он стал первым афроамериканцем на этом посту.

Ллойд Остин (полное имя Ллойд Джеймс Остин III; Lloyd James Austin III) родился 8 августа 1953 года в городе Мобил, штат Алабама. Детство и юность провел в Томасвилле, штат Джорджия.

В 1975 году окончил Военную академию США (Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк). В 1986 году получил магистерскую степень в области педагогики в Обернском университете (город Оберн, штат Алабама), а в 1989 году - степень в области организации и управления бизнесом в Вебстерском университете (город Сент-Луис, штат Миссури). Также прошел курсы подготовки офицеров пехоты в Командно-штабном колледже сухопутных войск США (Форт-Ливенворт, штат Канзас) и Военном колледже сухопутных войск США (город Карлайл, штат Пенсильвания).

Военная служба

После окончания Военной Академии в звании лейтенанта был направлен в 3-ю пехотную дивизию США, дислоцированную в Западной Германии. Затем был переведен в 82-ю воздушно-десантную дивизию в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина, США).

В 1981 году был приписан к командованию приема новобранцев в Индиаполисе (штат Индиана). Затем преподавал в академии Вест-Пойнт, служил в 10-й горнопехотной дивизии (Форт-Драм, штат Нью-Йорк) в качестве офицера оперативного отдела и заместителя командира полка. В 1993-1997 годы командовал полком в составе 82-й воздушно-десантной дивизии. Позже получил назначение в Объединенный штаб Комитета начальников штабов (КНШ) на должность руководителя отдела совместного планирования операций. В 2001-2003 годы служил заместителем командира 3-й пехотной дивизии (после 1996 года была передислоцирована в Форт-Стюарт, штат Джорджия). Принимал участие в подготовке войскового соединения к переброске в Ирак в 2003 году.

В 2003-2005 годы Остин был командиром 10-й горнопехотной дивизии, а также исполнял обязанности командира 180-й многонациональной объединенной оперативно-тактической группы в ходе операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане.

В 2005-2006 годы был начальником штаба Центрального командования ВС США (авиабаза "МакДилл", штат Флорида; отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в регионах Ближнего Востока и Центральной Азии). В 2006-2009 годы - командующий 18-м воздушно-десантным корпусом (дислоцирован в Форт-Брэгг, штат Северная Каролина), принимавшим участие в операции "Иракская свобода". Одновременно с этим с февраля 2008 года по апрель 2009 года командовал многонациональным корпусом в Ираке, в котором было задействовано около 152 тыс. военнослужащих. В 2009-2010 годы служил при Объединенном штабе КНШ в Вашингтоне. В сентябре 2010 года вновь был направлен в Ирак, в этот раз в должности командующего американским контингентом в этой стране в рамках операции "Новый рассвет". Отвечал за сокращение и вывод войск США из Ирака и обучение иракских сил безопасности. В 2012-2013 годы служил заместителем начальника штаба сухопутных войск США.

В марте 2013 года был назначен главой Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США. Под его руководством ВС США в коалиции с другими странами начали в 2014 году операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

В апреле 2016 года после 41 года службы ушел в отставку в звании четырехзвездного генерала.

После отставки

После отставки Ллойд Остин вошел в совет директоров компании Raytheon Technologies - крупного подрядчика Минобороны США. Был членом совета директоров компании Nucor Corporation, крупнейшего американского производителя стали, и членом правления Tenet Healthcare, объединяющей порядка 600 медицинских учреждений. Входил в правление благотворительного фонда "Корпорация Карнеги в Нью-Йорке", занимающегося поддержкой образовательных программ. Руководил собственной консалтинговой фирмой Austin Strategy Group.

Кандидат на пост министра обороны

8 декабря 2020 года Джозеф Байден выдвинул Остина на пост министра обороны США в своей администрации. Объявляя о номинации, Байден заявил: "Я знаю генерала Остина. Я доверяю ему. Потому что я знаю, как он реагирует на давление".

Так как этот пост может занимать только гражданское лицо или военнослужащий, находящийся в отставке не менее семи лет, 21 января Конгресс дал специальное разрешение для назначения Остина, покинувшего военную службу чуть менее пяти лет назад. До этого законодатели лишь дважды делали такое исключение: для Джорджа Маршалла в 1950 году и Джеймса Мэттиса в 2017 году.

На слушаниях в Сенате по рассмотрению его кандидатуры охарактеризовал Россию как "ключевого противника". Считает, что Россия будет оставаться "реальной угрозой" для США на годы вперед, при этом заявил о готовности сотрудничать с Москвой "в сферах, представляющих взаимный интерес". Высказался за продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Китай он назвал "нарастающей угрозой", а противодействие Пекину - основным направлением деятельности Пентагона.

Награды, личные сведения

Имеет множество американских военных наград и знаков отличия, среди которых медали "За выдающиеся заслуги", "За высшие заслуги", "За похвальную службу", "За достижения в Армии", "Серебряная звезда", похвальные медали Объединенного командования и сухопутных войск, орден "Легион почета".

Женат на Шарлин Остин.