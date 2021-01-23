Биография Ларри Кинга

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 января стало известно о смерти журналиста и телеведущего Ларри Кинга. Ему было 87 лет.

Ларри Кинг (имя при рождении - Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Его мать была швеей, отец владел баром. Был старшим из двух сыновей, с детства мечтал стать радиоведущим. Однако из-за смерти отца (в 1942 году, от сердечного приступа) после окончания школы ему пришлось отказаться от продолжения образования и начать работать, чтобы поддержать мать и младшего брата. Первое время был сотрудником почты, затем по совету случайного знакомого, диктора телеканала CBS, уехал в Майами (штат Флорида), где в то время стремительно развивался медиарынок. Ему удалось устроиться на радиостанцию WAHR, в число его обязанностей входила уборка помещения, выполнение разовых заданий. Его первый эфир состоялся 1 мая 1957 года - тогда он заменил неожиданно уволившегося комментатора. Дебют оказался успешным, и ему было предоставлено постоянное эфирное время. Тогда же по предложению руководителя радиостанции придумал себе псевдоним (по его словам, идея пришла, когда на глаза попалась реклама ликера King's Wholesale Liquor). Через некоторое время Ларри Кинг стал самым известным радиоведущим во Флориде.

Карьера

В 1960 году Ларри Кинг запустил собственное ток-шоу на телевидении Майами и начал вести развлекательные колонки в газетах The Miami Herald и The Miami News, что способствовало росту его популярности. В тот период сложился имидж Ларри Кинга, основными атрибутами которого стали подтяжки и очки. На одном из первых телеинтервью Кинг снял пиджак, и его гость, увидев подтяжки, сразу же настроился на откровенный разговор. А очки Кинг стал носить, так как они, по его словам, придавали ему уверенности (первое время очки были даже без диоптрий).

В 1971 году Ларри Кинга обвинили в присвоении средств одного из его деловых партнеров. Несмотря на то что в 1972 году он был оправдан, его карьера пострадала. Он восстанавливал ее в течение нескольких лет - писал статьи в разные журналы, работал на радиостанциях Западного побережья. Лишь в 1978 году, когда скандал был забыт, он вернулся в Майами. В том же году на радиостанции Mutual Broadcasting System начал вести ток-шоу Larry King Show, которое шло в прямом эфире с понедельника по пятницу (до 1994 года). Передача пользовалась популярностью, и со временем ее начали транслировать многие радиостанции США.

В 1985 году ток-шоу привлекло внимание медиамагната Теда Тернера, который предложил Ларри Кингу запустить аналогичный телепроект на CNN. Так появилось ток-шоу Larry King Live, которое выходило в эфир течение 25 лет. Оно было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим. После губернатора штата Нью-Йорк Марио Куомо, первого собеседника Ларри Кинга, в студии этого шоу побывали главы разных государств, включая президента РФ Владимира Путина (2000) и лидера СССР Михаила Горбачева (2008), политики, актеры и другие знаменитости. В 2010 году Кинг заявил об уходе с телевидения. Последнем гостем программы 15 декабря 2010 года стала певица и актриса Барбра Стрейзанд, а 16 декабря в шоу были показаны эпизоды прошлых лет.

С 2012 года Кинг вел шоу Larry King Now на цифровом телеканале Ora TV.

Всего в течение карьеры, по разным данным, Ларри Кингу дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были все президенты США начиная с Ричарда Никсона, Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни.

Ларри Кинг задавал мало вопросов (главный из них - "Почему?"), давая тем самым гостю возможность выговориться. Наиболее удачными считал интервью с Фрэнком Синатрой и Биллом Клинтоном, так как "у обоих было чувство юмора, оба любили поболтать".

Кроме того, в разные годы Ларри Кинг снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов, например барменшу в "Шреке-2".

Он является автором нескольких книг. В их числе "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно" (1995), "А что это я здесь делаю? Путь журналиста" (2009), "По правде говоря" (2012).

За свою карьеру Кинг получил множество профессиональных наград, включая премии "Пибоди" за радио- и телешоу (1980 и 1992) и Emmy за заслуги в области кино и телевидения (2011).

Личные сведения

После перенесенной в 1987 году операции на сердце основал фонд, который оказывает материальную помощь для осуществления медицинских процедур малоимущим американцам, страдающим сердечными заболеваниями.

С 1997 года был женат на актрисе Шон Саутвик (родилась в 1959 году), у пары двое сыновей. 20 августа 2019 года Кинг подал заявление на развод в Высший суд округа Лос-Анджелес. Первой женой Ларри Кинга (1952-1958) была одноклассница Фреда Миллер. Затем его супругами были Аннет Кайе (1960-1962; в этом браке родился сын), Микки Сатфин (1962-1963), звезда журнала Playboy Алин Акинс (1963-1966 и 1967-1972; у них родилась дочь, а ее сына от первого брака Ларри Кинг усыновил); учительница математики Шэрон Лепор (1976-1984); предпринимательница Джули Александер (1989-1992).