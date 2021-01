Первая женщина на посту министра финансов США. Что известно о Джанет Йеллен

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 января 2021 года Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру экс-председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен на должность министра финансов США. Она стала первой женщиной на этом посту.

Джанет Йеллен родилась 13 августа 1946 года в Бруклине, Нью-Йорк (США), в еврейской семье. Отец был семейным доктором, мать - учительницей начальных классов.

В 1967 году Джанет Йеллен с отличием окончила экономический факультет Университета Брауна (изначально изучала философию, затем экономику), в 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете (научными руководителями Йеллен были известные экономисты, будущие лауреаты Нобелевской премии по экономике Джеймс Тобин и Джозеф Стиглиц).

Карьера

В 1971-1976 годы читала лекции в Гарвардском университете, в 1977-1978 годы была экономистом в Совете управляющих Федеральной резервной системы. Занималась изучением денежных реформ.

В 1978-1980 годы преподавала в Лондонской школе экономики, в 1980-1990 годы - в Школе бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли. Дважды удостаивалась премии Школы Хааса "за выдающееся преподавание".

В 1994-1997 годы была членом Совета управляющих Федеральной резервной системы.

В 1997-1999 годы возглавляла Совет экономических консультантов при Белом доме в администрации президента Билла Клинтона (сменила на этом посту Джозефа Стиглица) и одновременно Комитет по экономической политике Организации экономического сотрудничества и развития. Руководила исследованиями в области равенства оплаты труда мужчин и женщин.

В 1999 году вернулась в Университет в Беркли. Некоторое время занимала пост президента Западной международной экономической ассоциации и вице-президента Американской экономической ассоциации. В 2000-2006 годы входила в Йельскую корпорацию - руководящий орган Йельского университета.

В 2004-2010 годы возглавляла Федеральный резервный банк в Сан-Франциско (в составе ФРС США), в этом качестве в 2009 году входила в состав Комитета по открытым рынкам ФРС (с правом голоса).

В октябре 2010 года была избрана заместителем председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы США и занимала этот пост до 2014 года. В этот же период возглавляла комиссию по связям с общественностью Комитета по открытым рынкам.

На посту председателя ФРС (2014-2018)

Осенью 2013 года президент Барак Обама выдвинул Йеллен на пост председателя ФРС. 6 января 2014 года Сенат утвердил ее в этой должности. 3 февраля 2014 года она приступила к обязанностям, став первой женщиной во главе этого ведомства. При ней завершилась начатая ее предшественником Беном Бернанке программа количественного смягчения, направленная на ликвидацию последствий мирового финансового кризиса 2008-2009 годов (за счет эмиссии у банков, пенсионных фондов и иных частных компаний были скуплены активы на $4,5 трлн). В 2015 году ФРС впервые с 2008 года приняла решение о повышении ставки с околонулевых значений до 0,25-0,5%. К концу 2017 года средний уровень инфляции в США составил 2,1% - впервые за пять лет было достигнуто целевое значение (не менее 2%), уровень безработицы опустился до докризисного уровня (с 6,7 % в 2014 году до 4,1% в 2017 году - рекордный показатель с 2001 года). После того как президент Дональд Трамп объявил 2 ноября 2017 года о назначении главой ФРС Джерома Пауэлла, Йеллен решила покинуть Совет управляющих ФРС. Официально она завершила работу 3 февраля 2018 года.

После ухода из ФРС перешла в Центр налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике им. Хатчинза при исследовательском Брукингском институте (Вашингтон). Неоднократно выступала с критикой экономической политики Трампа, заявляя, что он "ничего не понимает в экономике".

Кандидат на пост министра финансов

30 ноября 2020 года Джозеф Байден выдвинул Джанет Йеллен на пост министра финансов в своей администрации.

На слушаниях в Сенате по рассмотрению ее кандидатуры Йеллен назвала Китай "важным стратегическим конкурентом" и заявила, что Минфин США должен применить все средства для противодействия Пекину. Считает, что Вашингтон должен пересмотреть свою одностороннюю санкционную политику и вводить ограничения совместно со своими союзниками. Йеллен пообещала усилить контроль за финансированием политических кампаний, выступила за повышение минимальной заработной платы до $15 (сейчас она составляет $7,25 на федеральном уровне), а также за выделение дополнительных средств на преодоление последствий пандемии COVID-19, несмотря на растущий госдолг страны. Поддержала политику жестких санкций против "российских игроков".

Книги

Джанет Йеллен - автор работ в области экономики и финансов, среди них наиболее известны "Монетарная политика: цели и стратегия" (Monetary Policy: Goals and Strategy, 1996) и "Сохраняющаяся важность либерализации торговли" (The Continuing Importance of Trade Liberalization, 1998).

Личные сведения

С 1978 года замужем за Джорджем Акерлофом, профессором Калифорнийского Университета в Беркли, лауреатом Нобелевской премии по экономике (2001). Сын - Роберт Акерлоф (родился в 1981 году), экономист.

У Джанет Йеллен есть награды Йельского университета, она почетный доктор юридических наук Университета Брауна (1998) и гуманитарных наук Бард-колледжа (2000), а также почетный доктор права британского Уорикского университета (2015) и почетный член Британской академии (2016).