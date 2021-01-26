Биография Сергея Приходько

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 января 2021 года стало известно о смерти Сергея Приходько, помощника председателя правительства РФ, ранее занимавшего должности замруководителя Администрации президента РФ (1998-2004), помощника президента РФ (2004-2012) и вице-премьера - руководителя Аппарата правительства РФ (2013-2018). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Сергей Эдуардович Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Отец работал в Военной академии бронетанковых войск, мать - научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института черной металлургии им. И.П. Бардина.

В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне - МГИМО МИД России). Во время учебы проходил стажировку в пражской Высшей экономической школе.

Учился на одном курсе с будущим начальником управления Администрации президента по внешней политике Александром Манжосиным и журналистом-международником Александром Гурновым.

С 1980 года по 1997 год работал в системе МИД СССР, затем России. В 1980-1985 годах - дежурный, референт, атташе посольства СССР в Чехословакии.

С 1985 года по 1987 год служил в центральном аппарате МИД СССР, был атташе Четвертого Европейского отдела, затем атташе Управления социалистических стран Европы.

В 1987-1992 годах - третий, второй секретарь посольства СССР, затем РФ в Чехословакии.

С 1992 года по 1993 год - первый секретарь посольства РФ в Чешской и Словацкой Федеративной Республике.

В 1993-1997 годах руководил отделом Департамента Европы, был заведующим (начальником) отдела, и.о. заместителя директора Второго Европейского департамента МИД России.

В 1997 году перешел на работу в Администрацию президента.

С 9 апреля 1997 года по 14 сентября 1998 года - помощник президента РФ Бориса Ельцина по международным делам.

С 14 сентября 1998 года по 26 марта 2004 года - заместитель руководителя Администрации президента. Сменил на этом посту Сергея Ястржембского. Администрацию в этот период возглавляли Валентин Юмашев (до декабря 1998 года), Николай Бордюжа (с декабря 1998 года по март 1999 года), Александр Волошин (с марта 1999 года по октябрь 2003 года) и Дмитрий Медведев (с октября 2003 года). Одновременно с 2 февраля 1999 года по 26 марта 2004 года Сергей Приходько был начальником Управления президента по внешней политике.

С 26 марта 2004 года по 21 мая 2012 года - помощник президента РФ (пост главы государства до мая 2008 года занимал Владимир Путин, а затем Дмитрий Медведев). Осуществлял организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности главы государства по вопросам внешней политики и международных отношений; координировал деятельность Управления президента по внешней политике; обеспечивал выполнение РФ функций председателя "Группы восьми" (ныне - "Группа семи"), в 2006 году участвовал в подготовке саммита "восьмерки" под председательством России.

С 21 мая 2012 года по 22 мая 2013 года - первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ, вице-премьера Владислава Суркова.

С 8 мая по 21 мая 2013 года временно исполнял обязанности руководителя Аппарата правительства.

С 22 мая 2013 года по 18 мая 2018 года - заместитель председателя правительства - руководитель Аппарата правительства в кабинете Дмитрия Медведева. В качестве вице-премьера курировал вопросы законопроектной деятельности; государственной политики в сфере юстиции, взаимодействия с судебными органами и прокуратурой; массовых коммуникаций и СМИ; взаимодействия с религиозными организациями; деятельность межправительственных комиссий и др.

С 18 мая 2018 года был первым заместителем руководителя Аппарата правительства, вице-премьера Константина Чуйченко. 15 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, 21 января был сформирован новый кабинет министров.

С 25 января 2020 года Сергей Приходько стал помощником председателя правительства Михаила Мишустина.

Сергей Приходько являлся председателем наблюдательного совета директоров акционерного общества "ДОМ.РФ" (2015-2019, до марта 2018 года организация называлась "Агентство ипотечного жилищного кредитования"), совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (2003-2012), ОАО "ТВЭЛ" (2004-2005), членом совета директоров ПАО "Компания "Сухой" (2003-2010).

Был председателем правительственных комиссий по законопроектной деятельности (2013-2018), по развитию телерадиовещания (2013-2018), по проведению административной реформы (2013-2018), по вопросам религиозных объединений (2013-2018), Аттестационной комиссии правительства (2013-2018).

Действительный государственный советник РФ I класса (1997).

Чрезвычайный и полномочный посол (1999).

Был награжден медалью П. А. Столыпина I степени (2017). Отмечен Почетной грамотой президента (2010), имел девять благодарностей главы государства (1998, 1999, 2008, 2010, 2011, 2012).

Также имел иностранные ордена "Достык" II степени (Казахстан, 2004), "За заслуги перед Итальянской Республикой" (Италия, 2010).

Владел чешским, французским и английским языками.

Был женат, у него были две дочери.