Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 января 2021 года президент России Владимир Путин выступит на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021", который организует Всемирный экономический форум (World Economic Forum, ВЭФ) вместо традиционного Давосского форума. Это будет второе для Владимира Путина участие в мероприятиях Давосского форума и первое - в качестве главы государства. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о ВЭФ, истории саммитов в Давосе и участии в них представителей России.

Общие сведения

Давосский форум - ежегодная встреча представителей международной политической и деловой элиты в курортном городе Давос (Швейцария), которую проводит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Помимо организации этого мероприятия ВЭФ реализует ряд международных экономических программ, направленных на борьбу с безработицей, увеличение инвестиций в развивающиеся страны, инновации в финансовой сфере и др.

История

Первая экономическая конференция состоялась в Давосе в январе 1971 года под патронатом Европейской комиссии. На ней присутствовали 444 руководителя крупных предприятий из 30 стран. Главной темой встречи было обсуждение новейших методов корпоративного управления. После окончания конференции ее председатель, швейцарский профессор Клаус Шваб создал организацию "Европейский управленческий форум" (European Management Forum) для проведения последующих встреч. С 1973 года на конференциях помимо вопросов менеджмента стали обсуждаться проблемы макроэкономики и внешней политики. С 1974 года в заседаниях принимают участие политические деятели. В 1987 году форум получил нынешнее название. С 1980-х годов он обладает статусом одного из главных событий года на международной арене, его участники - более 3 тыс. государственных деятелей, представителей бизнеса, общественных организаций.

В настоящее время деятельность ВЭФ направлена на развитие международного сотрудничества и на улучшение взаимодействия государства и бизнеса.

Членство и руководство

Членами организации ВЭФ являются около 1 тыс. крупных международных компаний с оборотом свыше $5 млрд - их приглашают с учетом национального рейтинга и роли в развитии региона. Бессменным исполнительным председателем ВЭФ является Клаус Шваб. Выработкой политики и долгосрочной стратегии ВЭФ занимается совет поверенных (совет директоров), в который входит 31 представитель бизнеса, политики, науки, общественные деятели из разных стран мира. Россию в совете представляет председатель правления Сбербанка Герман Греф (с 2011 года).

Высшим исполнительным органом является совет управляющих, состоящий из 11 директоров под председательством норвежца Борге Бренде. Оперативное руководство ВЭФ осуществляет исполнительный комитет из представителей более 60 стран.

Штаб-квартира организации расположена в пригороде Женевы Колоньи. Форум имеет филиалы в Нью-Йорке и Сан-Франциско (Мировой экономический форум США), а также офисы в Пекине и Токио.

Бюджет с 1980-х годов формируется за счет ежегодных членских и партнерских взносов. В 2019-2020 финансовом году (завершился 30 июня 2020 года) он составил 367 млн швейцарских франков (около $415 млн). В структуре ВЭФ также действуют такие сообщества, как "Пионеры технологии", Фонд Шваба для социального предпринимательства, Группа молодых лидеров, "Женщины-лидеры и гендерное равенство", Академический форум.

Другие мероприятия ВЭФ

Ежегодно ВЭФ публикует доклады и рейтинги. В частности, "Глобальная конкурентоспособность", "Глобальные риски", "Глобальное гендерное неравенство", "Рейтинг человеческого капитала" и др. Также ВЭФ проводит выездные региональные саммиты и пленарные заседания.

Критика

С 1990-х годов Давосский форум неоднократно становился объектом критики антиглобалистских движений: форум и его организаторов обвиняли в элитаризме и усилении неравенства в распределении доходов. Поскольку из-за повышенных мер безопасности в сам Давос протестующие попасть не могут, демонстрации часто проходят в других городах Швейцарии, в том числе в Берне. Также недовольство форумом вызывает высокая стоимость участия для компаний: в 2020 году цена приглашений для них составляла порядка $20 тыс.

ВЭФ-2020

Предыдущая встреча в Давосе состоялась 21-24 января 2020 года и была юбилейной, 50-й по счету. Темой было выбрано устойчивое развитие: "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир". В форуме приняли участие около 3 тыс. человек, в том числе 53 главы государств. Среди гостей были президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель. Форум в Давосе 2020 года стал последним масштабным саммитом перед началом пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. На встрече уже обсуждались риски его возможного распространения, в частности, начались переговоры о производстве вакцины с американской компанией Moderna.

Отношения с Россией

Датой начала сотрудничества России с Давосским форумом считается 5 февраля 1986 года. Тогда по прямому телемосту из Москвы к участникам встречи обратился председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. Он рассказал о начавшихся в Советском Союзе реформах, направленных на налаживание прямых контактов и сотрудничества с деловыми партнерами на Западе. В феврале 1987 года форум в Давосе впервые посетила советская делегация во главе с заместителем председателя Государственной внешнеэкономической комиссии Совета министров СССР Иваном Ивановым. С 1992 года официальные представители России регулярно участвуют в этих встречах. Как правило, их возглавляет председатель правительства, первый вице-премьер или вице-премьер.

Официальные делегации за последние 15 лет

В 2005 году главой российской делегации на ВЭФ был вице-премьер Александр Жуков, в 2006 году - глава Миноэкономразвития РФ Герман Греф. В 2007-2008 годах делегацию представлял первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В 2009 году - председатель правительства Владимир Путин, который на открытии форума выступил с речью, посвященной глобальным антикризисным мерам. В 2010 году главой делегации был вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин.

В 2011 году в Давосском форуме впервые принял участие президент РФ - Дмитрий Медведев, в состав делегации также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Глава российского государства выступил на первой пленарной сессии в качестве основного докладчика, главными темами его речи были модернизация российской экономики и сотрудничество с иностранными партнерами. В 2012 и 2017 годах российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Игорь Шувалов, в 2013 году - председатель правительства Дмитрий Медведев, в 2014, 2015 и 2018 годах - вице-премьер Аркадий Дворкович, в 2016 году - вице-премьер Юрий Трутнев, а в 2019 году - глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который в 2020 году снова возглавил делегацию, но уже без формального поста (незадолго до этого он ушел в отставку вместе с кабинетом Дмитрия Медведева).

Партнеры, другие гости

Помимо официальных делегаций, Россию на ВЭФ представляют отечественные компании - партнеры форума, которыми являются Банк ВТБ, "Сбер", (стратегические партнеры), "Алроса", "Норникель", НЛМК, РФПИ и инвестиционная компания USM.

Также на форум приглашают и неофициальные делегации. Например, в 1996 году одним из гостей был лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов, который рассматривался как наиболее сильный кандидат на предстоящих выборах президента России.

Официальный сайт ВЭФ - www.weforum.org.