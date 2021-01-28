Биография избранного президента Киргизии Садыра Жапарова

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 января 2021 года состоится инаугурация нового президента Киргизской Республики Садыра Жапарова, избранного 10 января в ходе досрочных выборов главы государства. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Садыр Нургожоевич Жапаров родился 6 декабря 1968 года в с. Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР (ныне Киргизская Республика).

В 1991 году окончил Киргизский государственный институт физической культуры (ныне Киргизская государственная академия физической культуры и спорта, Бишкек), в 2006 году - юридический факультет Киргизско-Российского славянского университета им. Б. Н. Ельцина (Бишкек; заочно).

В 1986-1987 годах был рабочим в колхозе "Санташ" (Тюпский район Иссык- Кульской области).

В 1987-1989 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР (г. Новосибирск).

С 1989 по 1994 год - руководитель коллективного хозяйства "Санташ" в Тюпском районе.

В 1994-1996 годах занимал должность директора нефтяной компании "Кергей" (Иссык-Кульская область).

В 1996 году служил в органах внутренних дел Киргизии, был инспектором специальной роты УВД Иссык-Кульской области.

В 1996-2000 годах - заместитель председателя крестьянского хозяйства "Солтонкул" в Тюпском районе республики.

С 2000 по 2002 год возглавлял компанию "Гузель-МХААД" (поставки горюче-смазочных материалов), в 2002-2005 годах - нефтяную компанию "Нурнефтегаз" (обе - в Иссык-Кульской области).

В марте 2005 года Садыр Жапаров был избран депутатом Жогорку кенеша (парламента) республики III созыва по Тюпскому избирательному округу. Возглавлял парламентскую фракцию "Келечек" ("Будущее"). В октябре 2007 года его полномочия были досрочно прекращены в связи с роспуском парламента.

С декабря 2007 года по сентябрь 2009 года являлся советником на общественных началах президента Киргизии Курманбека Бакиева. Был членом комиссии по вручению государственных наград, заместителем председателя комиссии по помилованию. Одновременно в 2008-2009 годах занимал должность комиссара Национального агентства Киргизии по предупреждению коррупции.

В ноябре 2009 года в связи с реорганизацией агентства назначен директором Агентства по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе республики. Снят с должности в июне 2010 года, после свержения режима Курманбека Бакиева.

В 2010-2013 годах - депутат Жогорку кенеша V созыва от партии "Ата- Журт" ("Отчизна"). Возглавлял парламентский комитет по судебно-правовым вопросам, затем был заместителем председателя комитета по судебно-правовым вопросам и законности.

3 октября 2012 года Садыр Жапаров вместе с депутатами от партии "Ата- Журт" Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым организовали в Бишкеке митинг за национализацию золоторудного месторождения "Кумтор". В ходе акции ее участники попытались силой прорваться в здание парламента. Попытка штурма была пресечена охраной, организаторы митинга арестованы.

В августе 2013 года по решению Верховного суда Киргизии Жапаров, Ташиев и Мамытов были признаны виновными в попытке насильственной смены власти в 2012 году и приговорены к одному году и пяти месяцам тюремного заключения. Также все трое были лишены депутатских мандатов. Освобождены в зале суда в связи с истечением срока наказания.

После освобождения Садыр Жапаров в течение четырех лет проживал за границей.

25 марта 2017 года политик был задержан после возвращения в Киргизию, против него было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса республики "Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство", "Применение насилия к представителю власти". 2 августа 2017 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за совершение ряда преступлений. В частности, он был признан виновным в захвате заложника (полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева) во время митинга в г. Караколе в октябре 2013 года. Позднее суд сократил срок заключения Жапарова до 10 лет. В конце 2019 года экс-депутат подал прошение о помиловании на имя президента республики.

В начале октября 2020 года в Киргизии начались массовые акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. В ночь на 6 октября Жапаров был освобожден своими сторонниками из колонии в Чуйской области, где отбывал наказание. В тот же день Верховный суд Киргизии отменил его приговор.

14 октября 2020 года депутаты парламента утвердили Садыра Жапарова на посту премьер-министра Киргизии. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении нового состава правительства. Прежний глава кабинета - Кубатбек Боронов - покинул пост в связи с обострением внутриполитической ситуации в республике.

15 октября 2020 года президент Сооронбай Жээнбеков под давлением оппозиции подал в отставку. Согласно конституции, обязанности главы государства до проведения новых выборов должен был исполнять спикер парламента. Однако занимавший должность спикера Канатбек Исаев отказался это делать, передав полномочия главы государства премьер-министру Садыру Жапарову.

20 октября 2020 года Садыр Жапаров подписал указ "О принятии исполнения полномочий президента Киргизской Республики". В тот же день Верховный суд Киргизии оправдал его по делу о попытке захвата власти в стране в 2012 году.

14 ноября 2020 года объявил о сложении полномочий и.о. президента республики и временной приостановке полномочий главы правительства в соответствии с требованиями законодательства, чтобы участвовать в досрочных выборах главы государства. Исполнять обязанности президента республики, согласно законодательству, автоматически стал спикер парламента Талант Мамытов.

10 января 2021 года Садыр Жапаров был избран президентом Киргизии (79,2% голосов избирателей). За его ближайшего соперника, председателя партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова, проголосовали 6,79% избирателей.

Государственный советник II класса.

Автор книги "10 лет в политике" (2015).

Женат, есть трое детей. Старший сын в августе 2019 года погиб в ДТП.