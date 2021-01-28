Биография Василия Ланового

28 января 2021 года стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет.



Родился 16 января 1934 года в Москве в семье Семена Петровича (1907-1979) и Агафьи Ивановны (1910-1986) Лановых. Родители переехали в столицу в 1931 году из Одесской области Украинской ССР (ныне - Украины) из-за голода, вызванного неурожаем. В Москве они работали на химическом заводе.

Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Василий Лановой находился у дедушки и бабушки на Украине, которая была оккупирована немецкими войсками. В 1944 году вернулся в Москву.

С двенадцати лет посещал занятия в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Окончив школу с золотой медалью, начал учиться на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, после первого семестра забрал документы и поступил на актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгода Вахтангова). Окончил его в 1957 году. Выпускник мастерской Цецилии Мансуровой.

С 1957 года Василий Лановой являлся актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Исполнял роли в спектаклях: "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира, "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, "Каменный гость" по пьесе Александра Пушкина, "Филумена Мартурано" по комедии Эдуардо де Филиппо, "Дети солнца" по пьесе Максима Горького, "Фронт" по произведению Александра Корнейчука, "Чудо святого Антония" по пьесе Мориса Метерлинка, "Мария Тюдор" по драме Виктора Гюго, "Лев зимой" по пьесе Джеймса Голдмена и др. В текущем сезоне был задействован в постановках: "Посвящение Еве" по произведению Эрика-Эммануила Шмитта "Загадочные вариации", "Последние луны" по пьесам Фурио Бордона "Последние луны" и Гарольда Мюллера "Тихая ночь", "Пристань" по мотивам произведений Александра Пушкина, Фридриха Дюрренматта, Эдуардо де Филиппо и др.

Лановой широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости" по пьесе Лии Гераскиной (1954). Среди наиболее известных работ: Павел Корчагин в одноименном фильме по роману Николая Островского "Как закалялась сталь" (1956, режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов), Артур Грэй в мелодраме "Алые паруса" по произведению Александра Грина (1961, Александр Птушко), Алексей Максимов в драме "Коллеги" по повести Василия Аксенова (1962, Алексей Сахаров), Олег Тулин в драме "Иду на грозу" по роману Даниила Гранина (1965, Сергей Микаэлян), Анатоль Курагин в киноэпопее "Война и мир" по роману Льва Толстого (1965-1967, Сергей Бондарчук), Алексей Вронский в драме "Анна Каренина" по роману Льва Толстого (1967, Александр Зархи), Иван Варавва в военном фильме "Офицеры" (1971, Владимир Роговой), сотрудник органов безопасности Владислав Костенко в детективах Бориса Григорьева "Огарева, 6" и "Петровка, 38" по произведениям Юлиана Семенова (1980) и др.

С 1970-х годов Василий Лановой выступал с чтецкими программами. Они включали произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Александра Блока и др. Актер также участвовал в записи нескольких десятков радиопостановок. В их числе: "Отец и сын" (1965), "Конармия" (1968), "Антоний и Клеопатра" (1974) и др.

С 1985 года преподавал в Театральном институте им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгода Вахтангова. С 1996 года заведовал кафедрой сценической речи. Профессор (1996).

Председатель межрегионального общественного фонда содействия сохранению и развитию патриотических и культурных традиций "Армия и культура". Президент международного детского кинофестиваля "Алые паруса Артека".

В 2008-2010 годах член Общественной палаты РФ (входил в состав комиссии по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей).

В 2015 году стал соучредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", был председателем его попечительского совета.

Почетный сотрудник Следственного комитета РФ (2014). В том же году вошел в состав общественного совета при Следственном комитете. Член общественного совета при Министерстве обороны РФ (возглавлял комиссию по культурно-шефской работе и межнациональным отношениям).

Сопредседатель совета фонда поддержки дома-музея Ф. Э. Дзержинского (с. Кай Кировской обл., 2016), почетный председатель попечительского совета Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского (Москва, 2016).

В 2018 году являлся доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина и кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

Член Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств "Ника". Почетный член Российской академии художеств и Российского военно-исторического общества.

Народный артист СССР (1985).

Удостоен Ленинской премии (1980). Награжден орденами Дружбы народов (1994), Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2008, 2004), Александра Невского (2013), украинским орденом "За заслуги" II и III степеней (2014, 2004). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2015).

Лауреат Царскосельской художественной премии (2010), российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро" (2012), театральной премии "Хрустальная Турандот" (2016). В декабре 2018 года было объявлено, что Василий Лановой стал лауреатом российской национальной театральной премии "Золотая маска - 2019" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Почетный гражданин Москвы (2020).

Автор книг "Счастливые встречи" (1983) и "Летят за днями дни…" (2003).

Был трижды женат. Супруга - народная артистка РСФСР Ирина Купченко (род. 1948). От брака с ней - сыновья Александр (род. 1973) и Сергей (1976-2013). Первой женой Василия Ланового была народная артистка РФ Татьяна Самойлова (1934-2014), второй - актриса Тамара Зяблова (погибла в автокатастрофе в 1971 году).

Жизни и карьере актера посвящены документальные фильмы "Алые паруса Василия Ланового" (2008, режиссеры Ирина Бессарабова и Сергей Садовский), "Василий Лановой. Есть такая профессия..." (2009, Евгений Пахоменков и Антон Артемьев) и "Василий Лановой. Честь имею!" (2013, Сергей Кожевников).

В 2013 году на Фрунзенской набережной Москвы был открыт памятник героям фильма "Офицеры" (скульптор Алексей Игнатов). Он представляет собой сцену встречи Ивана Вараввы с его друзьями, супругами Алексеем и Любовью Трофимовыми, а также с их внуком.