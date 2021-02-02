Как расследовалось дело о хищении средств компании "Ив Роше"

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексею Навальному по делу "Ив Роше Восток" на реальный - три года и шесть месяцев. По словам его адвоката, с учетом времени, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия, Навальный проведет в колонии общего режима около двух лет и восьми месяцев. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом уголовном деле.

Возбуждение дела

14 декабря 2012 года Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило в отношении братьев Алексея и Олега Навальных уголовное дело по факту хищения средств "Ив Роше Восток" - российского филиала французской компании по производству косметических средств Yves Rocher. Навальным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств.

По версии следствия, весной 2008 года Олег Навальный, возглавлявший департамент внутренних почтовых отправлений филиала "Почты России", обманным путем убедил представителей "Ив Роше Восток" заключить договор на осуществление грузовых перевозок с ООО "Главное подписное агентство", созданным Алексеем Навальным (учредитель - кипрский офшор Alortag Management Limited). При этом услуги по грузоперевозкам оказывались по завышенным ценам. Кроме того, Главное подписное агентство не имело собственного автопарка, поэтому перевозками занималась другая транспортная компания, которой руководил знакомый Олега Навального.

С 2008 по 2011 годы Главное подписное агентство оказывало услуги "Ив Роше Восток" по транспортировке косметики из Ярославля в Москву по завышенной цене. По версии следствия, мошенническим путем Навальные похитили денежные средства "Ив Роше" в размере свыше 26,7 млн руб. Деньги перечислялись на счета Кобяковской фабрики по лозоплетению, подконтрольной семье Навальных.

В апреле 2013 года в отношении братьев Навальных было возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в хищении у Многопрофильной процессинговой компании (МПК) через Главное подписное агентство путем организации грузоперевозок по завышенным ценам. В 2008 году Олег Навальный убедил МПК заключить контракты на услуги по грузоперевозкам квитанций, бланков и другой печатной продукции через компанию своего брата. В результате МПК был причинен ущерб в размере более 4 млн руб. Впоследствии это дело было объединено с делом "Ив Роше Восток".

Алексей и Олег Навальные были помещены под подписку о невыезде. 28 февраля 2014 года Алексею Навальному заменили наказание на домашний арест, т.к. он неоднократно нарушал условия подписки о невыезде.

Суд, приговор

1 августа 2014 года в Замоскворецком суде Москвы начались предварительные слушания по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток". 14 августа суд приступил к рассмотрению дела по существу.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд вынес приговор братьям Навальным. Они были признаны виновными по ст. 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"; в 2016 г. статья утратила силу). Алексей Навальный получил три года и шесть месяцев заключения условно с испытательным сроком пять лет, его брат Олег - три года и шесть месяцев колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с Навальных 4,4 млн руб. в пользу Многопрофильной процессинговой компании, а также назначил обоим штраф по 500 тыс. руб.

Олег Навальный был взят под стражу в зале суда (вышел на свободу 29 июня 2018 года). Для Алексея Навального этот приговор стал вторым условным сроком (18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал его виновным в растрате имущества компании "Кировлес" и приговорил к пяти годам лишения свободы условно).

Братья Навальные обжаловали приговор по делу "Ив Роше Восток". Находясь под домашним арестом, 31 декабря 2014 года Алексей Навальный подал апелляцию на его продление, а 5 января 2015 года опубликовал заявление о том, что отказывается соблюдать условия ареста, сопроводив запись фотографией срезанного браслета слежения.

17 февраля 2015 года Замоскворецкий суд Москвы оставил приговор в силе, отменив лишь штраф в размере 500 тыс. руб. для Алексея Навального.

Иск в ЕСПЧ

Братья Навальные направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на несправедливое, по их мнению, судопроизводство по делу "Ив Роше Восток".

17 октября 2017 года ЕСПЧ отказался признавать наличие политической мотивированности в действиях российских правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных. Суд признал их виновными в нарушении контрактов, но решил, что во время разбирательства по делу были нарушены права обвиняемых, в частности, по ст. 6 ("Право на справедливое судебное разбирательство") и ст. 7 ("Наказание исключительно на основании закона") Конвенции о правах человека. ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю €10 тыс. в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна оплатить Алексею Навальному судебные расходы в сумме €45 тыс., а также почти €11 тыс. и 460 тыс. руб. компенсации расходов Олегу Навальному.

9 апреля 2019 года ЕСПЧ удовлетворил иск Алексея Навального против России, которым он оспаривал законность содержания под домашним арестом в ожидании вердикта суда по делу "Ив Роше Восток". Суд постановил, что имело место нарушение ст. 5 (о праве на свободу и личную неприкосновенность), ст. 10 (о праве на свободу выражения мнений) Европейской конвенции по правам человека, а также ст. 18 (о пределах использования ограничений в отношении прав). В этой связи суд постановил выплатить Навальному €20 тыс. за моральный ущерб и €2,6 тыс. в качестве компенсации судебных издержек в течение трех месяцев после того, как решение вступит в силу. При этом изначально размер запрошенной компенсации морального ущерба составлял €100 тыс. В августе 2018 года Алексей Навальный сообщил, что получил компенсацию в размере более 4 млн руб.

Отказ Верховного суда в пересмотре приговора

В связи с принятым 17 октября 2017 года решением ЕСПЧ президиум Верховного суда РФ проверил приговор, вынесенный Алексею и Олегу Навальным. 25 апреля 2018 года ВС признал приговор законным и оставил его без изменений.

Нарушение Алексеем Навальным условий испытательного срока

В 2017 году испытательный сроку Алексею Навальному был продлен на один год (до 29 декабря 2020 года) из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.

В декабре 2020 года Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве подало представление в суд о замене Алексею Навальному наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа Алексей Навальный находился на лечении в берлинской клинике Charite. Однако на уведомление о явке 23 октября уже после выписки он не ответил. Спустя месяц, 23 ноября 2020 года, он направил в адрес УФСИН письмо о месте своего пребывания в Берлине в Hotel Arabel, где он восстанавливает здоровье. Однако официального подтверждения лечения в отеле предоставлено не было, а сам факт прохождения восстановительных процедур по закону не является основанием для неявки на регистрацию. В связи с этим 29 декабря 2020 года Алексей Навальный был объявлен в розыск. По возвращении из Германии 17 января 2021 года он был задержан в московском аэропорту Шереметьево по иску ФСИН.