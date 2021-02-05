Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2020-2021 годах

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 февраля 2021 года Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге в поддержку задержанного Алексея Навального 23 января. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о выдворении из России сотрудников иностранных дипмиссий с 2020 года.

15 июня 2000 года Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата. Это была ответная мера на высылку из Чехии двух российских дипсотрудников 5 июня. Тогда поводом послужил разразившийся в конце апреля скандал о якобы перевозке российским дипломатом в Прагу яда рицина для отравления местных политиков, которые имели отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу (эти слухи оказались вымышленными). Посольство России в Чехии назвало это решение "основанным на абсурдных и бездоказательных обвинениях".

24 августа 2000 года Россия объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии в РФ. Это стало ответом на решение австрийской стороны, принятое в тот же день, о высылке из страны сотрудника российского диппредставительства, действия которого "противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях".

28 августа в МИД РФ заявили о высылке одного из старших дипломатов посольства Норвегии в России. Этот шаг был предпринят после "недружественной акции норвежских властей, объявивших российского дипломата персоной нон грата". Об инциденте стало известно 19 августа. По версии норвежской стороны, выдворение связано "со шпионским расследованием".

31 августа МИД РФ объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии в Москве. Решение было принято после высылки трех российских дипломатов из Словакии 6 августа.

12 октября 2000 года Россия объявила о выдворении двух сотрудников посольства Болгарии в ответ на высылку из страны 23 сентября двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже.

23 декабря 2000 года Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве. Мера была предпринята после высылки 8 декабря из этой страны двух российских дипломатов, которых обвинили "в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях".

28 декабря Россия объявила о высылке помощника военного атташе при болгарском посольстве в Москве подполковника Митко Борисова. Это было сделано в ответ на выдворение из Софии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве РФ в Софии 18 декабря.

18 января 2021 года МИД России заявил, что принято решение выслать двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что 10 декабря 2020 года Нидерланды объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности.