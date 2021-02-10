Люди против суперкомпьютеров. История шахматных матчей Гарри Каспарова и Deep Blue

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 февраля 2021 года исполняется 25 лет со дня проведения первой партии шахматного матча между российским гроссмейстером Гарри Каспаровым и суперкомпьютером Deep Blue.
Предыстория
В 1985 году в Университете Карнеги-Меллона (Питтсбург, штат Пенсильвания, США) студент-программист Фэнсюн Сюй начал работу над созданием шахматного суперкомпьютера, способного играть на равных с сильнейшими гроссмейстерами мира. Вскоре к нему присоединились другие разработчики. Сначала проект носил название ChipTest, а с 1988 года - Deep Thought.
В 1989 году создатели Deep Thought были наняты компьютерной корпорацией IBM. В том же году созданная ими шахматная машина проиграла две партии Гарри Каспарову. После этого проект был переименован и получил название Deep Blue, от популярного прозвища компании IBM - Big Blue.
В 1995 году программисты завершили работу над проектом Deep Blue, и IBM предложила сыграть с компьютером чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову. Были выдвинуты следующие условия: шесть матчей, классический контроль времени, призовой фонд - $500 тыс. (80% победителю матча, 20% - проигравшей стороне). Каспаров принял условия и подписал контракт на проведение матча в мае 1995 года.
Технические характеристики
В 1996 году Deep Blue представлял собой суперкомпьютер с одним 36-ядерным микропроцессором POWER2, который был соединен с 216 специальными шахматными процессорами, работающими на серверной платформе IBM RS/6000. Компьютер работал на операционной системе IBM AIX, шахматная программа была создана на языке C. Всего компьютер мог высчитывать до 100 млн шахматных операций в секунду.
Первый матч
Первый матч между Гарри Каспаровым и Deep Blue прошел в Филадельфии (Пенсильвания, США) в городском зале конвентов с 10 по 17 февраля 1996 года. Шахматный суперкомпьютер находился в Нью-Йорке. Переставлял фигуры и нажимал на кнопку часов один из создателей Deep Blue, находившийся в Филадельфии за шахматной доской напротив Каспарова и осуществлявший связь с Нью-Йорком по сети при помощи персонального компьютера.
Пресса считала российского гроссмейстера безоговорочным фаворитом, однако первая же партия завершилась сенсационной победой Deep Blue. Каспаров, игравший черными фигурами, сдался на 37-м ходу. Это событие вошло в историю как первая победа компьютера над чемпионом мира по шахматам, одержанная по классическим турнирным правилам.
На следующий день Каспаров белыми взял реванш и сравнял счет в матче. Третья и четвертая партии завершились вничью. На 23-м ходу пятой партии Каспаров предложил ничью, однако создатели Deep Blue отказались. В результате гроссмейстер добился победы. Шестая партия также завершилась в пользу Каспарова. Итоговый счет противостояния - 4:2 в пользу человека.
Второй матч
Программисты IBM усовершенствовали Deep Blue, и через год был организован матч-реванш.
Новый компьютер имел схожую архитектуру, но был оснащен более мощным основным микропроцессором и 480 шахматными чипами. Производительность была увеличена до 200 млн шахматных операций в секунду. Как первая, так и вторая версия Deep Blue входили в топ-500 самых мощных суперкомпьютеров мира.
Второй матч Каспаров - Deep Blue прошел с 3 по 11 мая 1997 года в Нью-Йорке в небоскребе Equitable Center. На этот раз машина находилась в том же здании, где проводился матч. Призовой фонд был увеличен до $1,1 млн, из них победителю доставалось $700 тыс., проигравшему - $400 тыс.
Каспаров одержал победу в первой партии, однако потерпел поражение во второй. При этом в концовке проигранной партии гроссмейстер совершил ошибку, упустив возможность добиться ничьей с помощью "вечного шаха". Третья, четвертая и пятая встречи сторон завершились вничью.
В решающей шестой партии Каспаров играл черными. В дебюте гроссмейстер допустил грубую ошибку, после чего был вынужден сдаться уже на 19-м ходу. Таким образом, компьютер одержал первую в истории победу в матче с чемпионом мира по шахматам - 3,5:2,5.
Дальнейшие события
После матча Каспаров объяснил свое поражение тем, что не имел доступа к партиям соперника (в отличие от создателей Deep Blue, тщательно изучивших стиль гроссмейстера), а также собственной усталостью. Кроме этого, некоторые моменты матча вызвали у гроссмейстера подозрение в том, что в работу компьютера во время партий мог вмешиваться человек.
Каспаров предложил IBM провести третий матч на его условиях (восемь или 10 партий вместо шести, большее количество дней отдыха), однако компания ответила отказом. Компьютер Deep Blue был демонтирован, в настоящий момент его детали хранятся в музеях Вашингтона и Маунтин-Вью (Калифорния).
Впоследствии матчи с компьютерными программами проводили чемпионы мира Вишванатан Ананд и Владимир Крамник, а также другие известные гроссмейстеры. В 2003 году Каспаров сыграл в матчах против программ Deep Junior (закончился победой гроссмейстера) и X3D Fritz (проходил с использованием виртуальной доски и 3D-очков, завершился вничью). К тому времени мощности процессоров выросли настолько, что эти программы работали на серийных компьютерных серверах, а не на суперкомпьютере.
В настоящее время подобные шахматные поединки не пользуются популярностью. Рейтинг лучших компьютерных программ значительно превышает рейтинги сильнейших гроссмейстеров, поэтому компьютеры, как правило, соревнуются между собой.
Об историческом противостоянии Гарри Каспарова и Deep Blue 1996-1997 годов было написано несколько книг, американский режиссер индийского происхождения Викрам Джаянти снял документальный фильм "Игра окончена. Каспаров против машины" (2003). Британский драматург Мэтт Чарман посвятил второму матчу пьесу под названием "Машина" (2013).