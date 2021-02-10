Люди против суперкомпьютеров. История шахматных матчей Гарри Каспарова и Deep Blue

В 1985 году в Университете Карнеги-Меллона (Питтсбург, штат Пенсильвания, США) студент-программист Фэнсюн Сюй начал работу над созданием шахматного суперкомпьютера, способного играть на равных с сильнейшими гроссмейстерами мира. Вскоре к нему присоединились другие разработчики. Сначала проект носил название ChipTest, а с 1988 года - Deep Thought.

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 февраля 2021 года исполняется 25 лет со дня проведения первой партии шахматного матча между российским гроссмейстером Гарри Каспаровым и суперкомпьютером Deep Blue.

Марафон без победителя. 35 лет назад начался первый чемпионский матч Карпов — Каспаров

В 1989 году создатели Deep Thought были наняты компьютерной корпорацией IBM. В том же году созданная ими шахматная машина проиграла две партии Гарри Каспарову. После этого проект был переименован и получил название Deep Blue, от популярного прозвища компании IBM - Big Blue.

В 1995 году программисты завершили работу над проектом Deep Blue, и IBM предложила сыграть с компьютером чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову. Были выдвинуты следующие условия: шесть матчей, классический контроль времени, призовой фонд - $500 тыс. (80% победителю матча, 20% - проигравшей стороне). Каспаров принял условия и подписал контракт на проведение матча в мае 1995 года.

Технические характеристики

В 1996 году Deep Blue представлял собой суперкомпьютер с одним 36-ядерным микропроцессором POWER2, который был соединен с 216 специальными шахматными процессорами, работающими на серверной платформе IBM RS/6000. Компьютер работал на операционной системе IBM AIX, шахматная программа была создана на языке C. Всего компьютер мог высчитывать до 100 млн шахматных операций в секунду.

Первый матч

Первый матч между Гарри Каспаровым и Deep Blue прошел в Филадельфии (Пенсильвания, США) в городском зале конвентов с 10 по 17 февраля 1996 года. Шахматный суперкомпьютер находился в Нью-Йорке. Переставлял фигуры и нажимал на кнопку часов один из создателей Deep Blue, находившийся в Филадельфии за шахматной доской напротив Каспарова и осуществлявший связь с Нью-Йорком по сети при помощи персонального компьютера.

Пресса считала российского гроссмейстера безоговорочным фаворитом, однако первая же партия завершилась сенсационной победой Deep Blue. Каспаров, игравший черными фигурами, сдался на 37-м ходу. Это событие вошло в историю как первая победа компьютера над чемпионом мира по шахматам, одержанная по классическим турнирным правилам.

На следующий день Каспаров белыми взял реванш и сравнял счет в матче. Третья и четвертая партии завершились вничью. На 23-м ходу пятой партии Каспаров предложил ничью, однако создатели Deep Blue отказались. В результате гроссмейстер добился победы. Шестая партия также завершилась в пользу Каспарова. Итоговый счет противостояния - 4:2 в пользу человека.

Второй матч

Программисты IBM усовершенствовали Deep Blue, и через год был организован матч-реванш.

Новый компьютер имел схожую архитектуру, но был оснащен более мощным основным микропроцессором и 480 шахматными чипами. Производительность была увеличена до 200 млн шахматных операций в секунду. Как первая, так и вторая версия Deep Blue входили в топ-500 самых мощных суперкомпьютеров мира.