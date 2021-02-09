Как запрещали русскоязычные телеканалы в прибалтийских странах

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля 2021 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) запретил на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" и еще 16 российских телевизионных каналов. Как заявил председатель НСЭСМИ Иварс Аболиньш, это сделано для того, чтобы "защитить латвийское информационное пространство". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, запрет вещания Россия расценивает как политический демарш.

О том, как в Латвии, Литве и Эстонии препятствуют вещанию русскоязычных каналов - в материале ТАСС.

Латвия

В Латвии в апреле 2014 года Национальный совет по электронным СМИ запретил на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" из-за того, что в его передачах распространялась информация, якобы содержавшая признаки "военной пропаганды".

В апреле 2016 года вещание этого же канала было запрещено на полгода, так как в передачах были обнаружены "признаки разжигания вражды".

В январе 2019 года телеканал стал вновь недоступен для зрителей в течение трех месяцев. Тогда НСЭСМИ усмотрел нарушения в виде "разжигания вражды" в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", посвященных Украине.

В ноябре 2019 года НСЭСМИ принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС. В число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург - Пятый канал".

В марте 2020 года от производства авторской ежедневной программы новостей "Латвийское время" был вынужден отказаться базирующийся в Риге холдинг Baltijas Mediju Alianse (BMA), в состав которого входит Первый Балтийский канал (ПБК) - ретранслятор российского "Первого канала". По сообщению BMA, это решение связано "с непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга".

В июне 2020 года в Латвии было запрещено вещание семи телеканалов, входящих в сеть RT ( RT Arabic, RT Spanish и т. д.), в связи с тем, что они "находятся под "эффективным контролем" российского телеведущего, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, попавшего в санкционный список ЕС.

Литва

Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТ) из года в год предпринимает шаги по ограничению вещания российских телеканалов в республике и даже его полной остановки под предлогом "искажения информации о Литве". Так, в марте 2014 года на три месяца она запретила ретрансляцию в кабельных сетях российского канала "НТВ Мир" за демонстрацию документального фильма, посвященного событиям января 1991 года в Вильнюсе, когда литовские телевидение и телеграф были захвачены бойцами спецподразделения "Альфа" (были направлены в Литву для урегулирования кризиса, возникшего на фоне борьбы за выход из СССР). Эксперты комиссии решили, что лента является дезинформацией и разжигает ненависть.

В апреле 2014 года на три месяца была остановлена ретрансляция телеканала "РТР-Планета" в связи с демонстрацией информационной программы "Вести недели" о событиях в Крыму. По мнению Комиссии, в материале "разжигалась межнациональная рознь и милитаристские настроения".

В 2015 и 2016 годах ЛКРТ запрещала на три месяца вещание программ "РТР Планета" за "разжигание розни и войны и распространение дезинформации".

В апреле 2017 года Комиссия лишила на месяц права выхода в эфир телеканал "ТВ Центр". Причиной санкций стала программа "В центре событий", в которой речь шла о событиях в Вильнюсе в январе 1991 года.

В октябре 2017 года трансляция была запрещена на полгода из-за высказываний Владимира Жириновского в программе "Право знать" от 10 июня. Как считают члены Комиссии, "рассуждая об Украине, российский депутат разжигал ненависть и призывал к войне.

В феврале 2018 года телеканал "РТР-Планета" вновь был лишен права выхода в эфир, теперь - на 12 месяцев. По мнению властей, в ряде программ "звучала информация, которая нарушает статью литовского закона, запрещающую разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны".

В том же году ЛКРТ обязала всех действующих в Литве ретрансляторов перевести "РТР-Планета" в список каналов, которые можно смотреть только за дополнительную плату.

В июле 2020 года ЛКРТ запретила трансляцию в стране пяти каналов российского RT, объяснив решение тем, что они находятся в "единоличном ведении" гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, против которого Совет Евросоюза ввел санкции.

Эстония

Эстонские власти не вводили запрет на вешание российских каналов. Здесь продолжает работать Первый балтийский телеканал (принадлежит холдингу Baltijas Mediju Alianse со штаб-квартирой в Риге), созданный для трансляции в странах Балтии российского "Первого канала", а также местных передач на русском языке. Однако после того как в феврале 2020 года в офисах в Риге и Таллине прошли обыски и медиахолдинг обвинили в том, что его руководство "обеспечило доступ к финансовым ресурсам лицам, находящимся под санкциями ЕС", BMA принял решение отказаться от авторской ежедневной программы "Новости Эстонии", которая считалась самой популярной информационной передачей среди русскоязычного населения в этой стране.