Биография нового главы Пенсионного фонда России Андрея Кигима

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 февраля 2021 года пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима новым главой Пенсионного фонда России (ПФР). Он сменил на этом посту Максима Топилина, руководившего ведомством с 2020 года. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Андрея Кигима.

Андрей Степанович Кигим родился 30 октября 1957 года в Липецке.

В 1979 году поступил на геологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), на первом курсе подрабатывал плотником. В 1980-1982 годах прервал учебу и проходил службу в Вооруженных силах СССР. Окончил МГУ в 1986 году по специальности "геолог-геофизик".

Затем остался работать в университете секретарем комитета комсомола факультета. До 1990 года учился в аспирантуре вуза. В 1996 году также окончил Институт повышения квалификации Финансовой академии при правительстве РФ (ныне Финансовый университет при правительстве РФ) по специальности "экономист".

В 1991 году Андрей Кигим стал ведущим экономистом международного управления Сбербанка, в 1992-1993 годах возглавлял отдел содействия приватизации управления ценных бумаг Сбербанка, в 1993-1998 годах был заместителем директора управления ценных бумаг и доверительных операций.

В 1998-2000 годах - финансовый директор, затем первый заместитель председателя правления "Росгосстраха".

С 16 июня 2000 года по 31 июля 2001 года - заместитель руководителя Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству (руководили службой в тот период Георгий Таль и Татьяна Трефилова).

С 31 июля 2001 года по 22 сентября 2003 года Андрей Кигим занимал должность заместителя министра природных ресурсов Виталия Артюхова, курировал финансово-экономический блок работы министерства.

С 22 сентября 2003 года по 19 марта 2004 года был заместителем руководителя аппарата правительства РФ (руководили аппаратом в этот период Константин Мерзликин, затем Дмитрий Козак).

В марте 2004 года Андрей Кигим занял должность заместителя исполнительного директора Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В апреле 2004 года стал исполнительным директором, а в мае того же года - президентом Российского союза автостраховщиков. Во время его работы в союзе были внесены значительные изменения в систему страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В частности, пострадавшая в ДТП сторона смогла обращаться в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, также началось внедрение "европротокола" (оформление мелких ДТП без участия сотрудников ГИБДД).

В 2007-2010 годах - президент Национального союза страховщиков.

С мая 2009 года по март 2013 года - президент ВСС.

21 марта 2013 года распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева Андрей Кигим был назначен председателем Фонда социального страхования (ФСС) РФ.

Задекларированный доход за 2019 год - 10 млн 438 тыс. рублей, супруги - 8 млн 24 тыс. рублей.

Награжден орденом Почета (2009).

Женат, трое детей.