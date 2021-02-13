Хронология сильных снегопадов в Москве за последние 30 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. В Москве с 11 февраля продолжается сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится до воскресенья, 14 февраля. По данным Гидрометцентра РФ, за три дня может выпасть 25-30 мм осадков (среднемесячная норма февраля - 41 мм), сугробы достигнут высоты 50 см. К утру 13 февраля, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация на дорогах города оценивалась в 9 из возможных 10 баллов. В столичных аэропортах были задержаны или прибыли с опозданием более 50 авиарейсов.

В Москве нередко бывает сильный снегопад. Чаще всего в столичном регионе снежный покров устанавливается в двадцатых числах ноября. По данным Гидрометцентра РФ, обычно с декабря по март в городе выпадает 169 мм осадков.

ТАСС подготовил материал о случаях сильного снегопада в Москве за последние 30 лет.

С 1 по 4 февраля 1994 года в столице выпало 10,6 мм осадков в виде снега. За четыре дня снежный покров в отдельных районах города достиг рекордной отметки в 78 см - такого не было в зимние периоды в течение предыдущих ста лет.

2 ноября 1995 года сильный снегопад стал причиной временного закрытия московских аэропортов и сильных заносов на дорогах - за полтора часа намело семисантиметровый слой снега. Всего в тот день выпало 8,5 мм осадков.

11 декабря 1998 года на город обрушилось 10,6 мм осадков в виде снега. В результате сильного снегопада намело сугробы высотой от 19 до 23 см.

Обильные снегопады 2, 4 и 8 февраля 2001 года, когда выпало 13,2 мм, 13,4 мм и 14,3 мм осадков соответственно, привели к образованию полуметрового слоя снега в Москве.

Непрерывный снегопад, продолжающийся с 29 по 31 января 2004 года, ограничил движение по всем основным магистралям города. Всего за этот период выпало 24,1 мм осадков.

В результате сильного снегопада 27-28 января 2005 года (за два дня выпало 19,4 мм осадков) высота снежного покрова в московских дворах достигла 40 см. Все аэропорты работали по фактической погоде, некоторые авиалайнеры уходили в резервные воздушные гавани.

Во время снегопада 21-22 декабря 2005 года выпало в общей сложности 20 мм осадков. Прирост снежного покрова за два дня составил 25 см, местами его высота достигала 40 см.

21-22 февраля 2010 года снегопад принес 20,7 мм осадков. С учетом раннее выпавшего снега высота сугробов в столице местами достигала 67 см.

Аномальным по количеству снега был зимний сезон 2012-2013 годов, когда общий прирост снежного покрова составил 29 см. Снегопады не утихали и в первый весенний месяц. Так, 1 марта 2013 г. выпало 9,8 мм осадков, сугробы в Москве выросли с 36 см до 52 см.

Сильный снегопад обрушился на Москву в начале марта 2016 года. За 12 часов, с девяти вечера 1 марта до девяти утра 2 марта, выпало до 24 мм осадков на северо-востоке (по данным метеостанции ВДНХ) и до 26 мм в центре города (Балчуг). В результате высота снежного покрова увеличилась на 20 см и достигла 50 см. В середине рабочей недели Москва оказалась парализована из-за гигантских сугробов. В аэропортах столицы было задержано более ста рейсов.

Из-за снегопада, случившегося в ночь на 7 ноября 2016 года, высота снежного покрова в столице к утру выросла с 7-10 см до 15-18 см. Всего за сутки выпало 18 мм осадков. Снегопад и гололед осложнили ситуацию на дорогах, за сутки произошло более 500 аварий. При этом столичные аэропорты работали в штатном режиме. Снежным был весь ноябрь, а также декабрь. Всего за эти два месяца выпала почти годовая норма снега - около 142 см (средняя годовая норма - 152 см).

В зимний сезон 2017-2018 годов Москва пережила несколько мощных снегопадов, с улиц города было вывезено 39,9 млн кубометров снега. Первые московские сугробы образовались после обильного снегопада, прошедшего 1 декабря 2017 года. Тогда в течение суток выпало 12 мм осадков в виде мокрого снега - 12% месячной нормы декабря. Высота снежного покрова в районе опорной метеостанции на ВДНХ составила 8 см. Столичные аэропорты работали с небольшими задержками - до 20 минут.

Сильный снегопад обрушился на город в ночь на 29 января 2018 года. С перерывами осадки продолжались и в оставшиеся январские дни. В результате высота снежного покрова выросла более чем в два раза - с 16 см (28 января) до 38 см (31 января). В общей сложности 29-31 января выпало 27 мм осадков.

3-4 февраля 2018 года Москва пережила сильнейший и продолжительный снегопад. Всего за эти дни, которые были выходными, выпало 45 мм осадков. В субботу осадки шли в виде мокрого снега, иногда переходящего в дождь, в воскресенье - в виде сильной метели. В эти два дня были побиты прежние суточные рекорды по осадкам. 3 февраля в районе метеостанции ВДНХ выпало 14,5 мм осадков (40% месячной нормы), прежний рекорд был зафиксирован в 1957 году и составлял 11,2 мм. 4 февраля - 25 мм (69% от месячной нормы), прежний рекорд - 18 мм (2013). К 5 февраля высота снежного покрова достигла 55 см, однако рекорд для этого дня - 56 см (2013) - не был побит. Как отметили столичные власти, всего за два дня намело 38 см снега. Из-за налипания снега и обледенения на территории города упало более 2 тыс. деревьев, было зафиксировано более 100 случаев падения деревьев на автомобили. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем, пятеро горожан получили травмы различной степени. Непогода вызвала задержки около 200 рейсов в столичных аэропортах. Последствия снегопада устранялись в течение месяца.

4 марта 2018 года в результате сильного снегопада выпало около трети месячной нормы осадков - 12 мм, высота сугробов в городе увеличилась с 43 до 55 см. По данным столичного метеобюро, этот снегопад побил суточный рекорд по осадкам для 4 марта - 10,2 мм, зафиксированный в 1895 году. Пресс-служба комплекса городского хозяйства сообщила, что к уборке снега было привлечено порядка 11 тыс. единиц техники и около 30 тыс. рабочих. За сутки с улиц было вывезено более 1 млн куб. м снега.

Зимой 2018-2019 годов первый сильный снегопад в столице прошел 6 декабря 2018 года. Тогда за сутки выпало 9 мм осадков (7 мм ночью и 2 мм днем).

Снежными выдались дни со 2 по 4 января 2019 года, когда в общей сложности выпало до 18 мм осадков, прирост снежного покрова составил 14 см. Больше всего снега выпало в ночь на 4 января - до 6 мм.

Снегопад, прошедший в выходные 26-27 января 2019 года, сопровождался порывистым ветром и метелью. За два дня в городе выпало 20,7 мм осадков (ВДНХ), практически половина месячной нормы. По данным Гидрометцентра, к утру 28 января сугробы выросли до 49 см (норма для этого периода - 30-31 см). Рекордным по количеству снега стала суббота (26 января) - 10,3 мм осадков. В результате был побит прежний суточный рекорд для этого дня - 9,1 мм (1999). 26 января на дорогах работали около 60 тыс. сотрудников коммунальных служб и свыше 13,2 тыс. единиц техники, на снегоплавильные пункты было вывезено около 800 тыс. кубометров снега. Всего январь принес 67 мм (159% от нормы).

Начавшийся ночью 13 февраля 2019 года снегопад стал причиной семибалльных утренних пробок на московских дорогах. Только за 12 часов, по данным Гидрометцентра, на главной столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков (треть месячной нормы февраля), а на метеостанции Шереметьево - до 17 мм. За ночь сугробы выросли на 5-7 см, средняя высота снежного покрова к полудню достигла 45 см, что выше климатической нормы примерно на 10 см. Всего 13 февраля выпало 14 мм осадков. В результате был побит прежний рекорд для этого дня, установленный в 1995 году (9,7 мм). Для ликвидации последствий снегопада было задействовано 8,5 тыс. единиц уборочной техники.