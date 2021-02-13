Биография Юрия Власова

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля 2021 года в возрасте 85 лет умер спортсмен-тяжелоатлет, общественный и политический деятель Юрий Власов. ТАСС подготовил его биографию.

Происхождение и образование

Юрий Петрович Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке Донецкой области Украинской ССР (ныне на территории Донецкой Народной Республики). Его отец, Петр Власов (за рубежом использовал псевдоним Владимиров; 1905-1953), был советским военным разведчиком и дипломатом. В 1942-1945 годах представлял Коминтерн при ЦК компартии Китая, осуществлял связь Москвы с китайским лидером Мао Цзэдуном, в 1948-1951 гг. занимал пост генерального консула СССР в Шанхае, затем был послом Советского Союза в Бирме.

В 1953 году Юрий Власов окончил Саратовское суворовское училище, в 1959 году - радиотехнический факультет Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского по специальности "инженер по авиационной радиосвязи".

Служба в армии и спортивная карьера

В 1959-1960 годах служил инженером по авиационной радиосвязи в войсках противовоздушной обороны (ПВО).

С юности занимался тяжелой атлетикой, выступал в весовой категории свыше 90 кг. С 1957 года входил в состав сборной СССР по этому виду спорта.

В 1960 году по указанию ЦК КПСС Юрий Власов был откомандирован из войск ПВО в распоряжение Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), до 1968 года служил инструктором по спорту в ЦСКА.

Был пятикратным чемпионом СССР (1959-1963) по тяжелой атлетике. Четырехкратным чемпионом мира (1959, 1961-1963). Шестикратным чемпионом Европы (1959-1964). Чемпионом XVII Олимпийских игр в Риме (Италия, 1960), серебряным призером XVIII Олимпийских игр в Токио (Япония, 1964). Установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье: 537,5 кг (1960), 550 кг (1961), 557,5 кг (1963), 562,5 кг и 580 кг (1964), а также 41 рекорд СССР.

Являлся знаменосцем команды Советского Союза на летних Олимпийских играх 1960 и 1964 годов.

Завершил спортивную карьеру в 1968 году, уволен в запас из ЦСКА в звании инженер-капитана.

Общественно-политическая деятельность в СССР

С 1959 года Юрий Власов выступал как автор очерков, рассказов и репортажей, посвященных спорту. Печатался в журналах "Огонек", "Юность", в газете "Известия". В 1964 г. опубликовал первую книгу рассказов "Себя преодолеть". С 1968 г. профессионально занимался литературным творчеством. Написал повесть "Белое мгновение" (1972), роман "Соленые радости" (1976), автобиографию "Справедливость силы" (1984) и др. В 1973 г. подготовил к печати дневники своего отца под названием "Особый район Китая. 1942-1945".

В 1960-1964 годах был депутатом Московского Совета народных депутатов.

В 1985-1987 годах возглавлял Федерацию тяжелой атлетики СССР.

В 1987-1988 годах был президентом Федерации атлетической гимнастики СССР.

С началом перестройки благодаря своим выступлениям в прессе и по телевидению получил известность как противник коммунистической системы и сторонник демократических перемен в стране. В 1989 году вышел из Коммунистической партии Советского Союза.

В 1989-1991 годах - народный депутат СССР. В марте 1989 года был избран по территориальному округу №15 (Люблинский район Москвы), входил в Межрегиональную депутатскую группу (сопредседатели - Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Андрей Сахаров и др.). 31 мая 1989 года, выступая на I Съезде народных депутатов СССР, Юрий Власов призвал расследовать деятельность Комитета государственной безопасности в советский период и поставить его работу под парламентский контроль.

В 1990-1991 годах возглавлял Фонд социальной защиты москвичей.

В августе 1991 года выступил против попытки государственного переворота, предпринятой ГКЧП.

Политическая деятельность в РФ

С 1992 года стал одним из активных деятелей национально-патриотической оппозиции курсу президента РФ Бориса Ельцина. 30 марта 1992 года в газете "Куранты" опубликовал статью "Сумерки демократии", в которой выступил с критикой политики правительства Ельцина и потребовал отставки президента.

В первой половине 1990-х годов были изданы художественные и историко-публицистические книги Власова "Стужа" (1992), "Кто правит бал" (1993), "Огненный крест" (1993-1994), "Русь без вождя" (1995).

В январе 1993 года Юрий Власов был зарегистрирован как кандидат на пост мэра Москвы, выдвинутый собранием трудового коллектива завода "Красный пролетарий". Однако выборы мэра, назначенные Московским Советом народных депутатов на февраль 1993 года, были отменены по решению прокуратуры и Верховного суда РФ.

В ноябре 1993 года под первым номером был включен в список кандидатов в депутаты Государственной думы от Российского христианского демократического движения (лидер - Виктор Аксючиц), однако движению не удалось собрать необходимого для участия в выборах количества подписей.

В 1993-1995 годах - депутат Государственной думы РФ I созыва. 12 декабря 1993 года был избран по Северо-Западному одномандатному округу №200 (Москва). Выдвигался от группы избирателей, набрал 24,54% голосов. В Госдуме до июля 1994 г. входил в депутатскую группу "Российский путь" (лидер - Сергей Бабурин), в дальнейшем был независимым депутатом. Являлся членом комитета Госдумы по безопасности. 13 января 1994 года Юрий Власов баллотировался на пост председателя Государственной думы. По итогам рейтингового голосования занял второе место из шести кандидатов (200 голосов), уступив Ивану Рыбкину от Аграрной партии России (233). В ходе голосования 14 января Власов заявил, что не снимает свою кандидатуру, однако призывает депутатов поддержать Рыбкина, чтобы "сохранить единство патриотических сил". По итогам выборов набрал 23 голоса, спикером Госдумы был избран Иван Рыбкин (223).

17 декабря 1995 года баллотировался в Государственную думу II созыва по списку избирательного объединения "Власть народу" (лидеры - Николай Рыжков и Сергей Бабурин). В Думу не прошел, так как движение не преодолело пятипроцентный барьер (1,61%). Одновременно выдвигал свою кандидатуру по Тушинскому одномандатному округу №200 (Москва), где с результатом 12% проиграл выборы Константину Боровому (Партия экономической свободы, 14,65%).

В начале 1996 года Юрий Власов создал Народно-патриотическую партию России.

В 1996 году участвовал в выборах президента РФ, был выдвинут группой избирателей, среди поддержавших его организаций была Национал-большевистская партия (запрещена в РФ в 2007 году) Эдуарда Лимонова (Савенко). 16 июня 1996 года в первом туре выборов Юрий Власов занял предпоследнее, 10-е место, набрав 0,2% голосов избирателей. Президентом был избран действующий глава государства Борис Ельцин (53,82% во втором туре 3 июля 1996 года).

В дальнейшем Юрий Власов выступал как публицист. Из печати вышли его книги "Мы есть и будем" (1996), "Русская правда" (1999), "Временщики: Судьба национальной России. Ее друзья и враги" (1999), "Красные валеты" (2005), "93-й. Год великого поражения" (2006), "Великий передел" (2011).

Награды и звания

Был награжден орденами Ленина (1960), "Знак Почета" (1965), Трудового Красного Знамени (1969).

Заслуженный мастер спорта СССР (1959).

Личные сведения

Был женат. У Юрия Власова осталась дочь Ирина.