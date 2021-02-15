Уголовное дело в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Главное

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 февраля 2021 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки.
ТАСС подготовил материал об уголовном деле в отношении бывшего руководителя республики.
Обвинения и арест
13 апреля 2017 года в Йошкар-Оле сотрудники Следственного комитета России задержали экс-главу Марий Эл по подозрению в получении взятки. На следующий день его доставили в Москву. Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ предъявило Маркелову обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").
Вместе с бывшим главой Марий Эл по делу проходили учредитель птицефабрики ОАО "Акашевская" Николай Криваш и глава местного телеканала "Регион 12" Наталья Кожанова. По версии следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Бывший глава республики помог руководству птицефабрики получить государственную субсидию в размере 4 млрд рублей. Взятку, полученную Маркеловым, представили как гражданско-правовая сделка: Криваш через Кожанову фиктивно выкупил у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой убыточное сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое впоследствии обанкротилось.
14 апреля 2017 года Басманный суд Москвы заключил Маркелова и Кожанову, которой было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), под стражу. Впоследствии срок их ареста неоднократно продлевался. Ни один из фигурантов дела не признал своей вины. В суде экс-глава Марий Эл заявил, что полученная им сумма, рассматриваемая как взятка, была стоимостью покупки АО "Тепличное" Кривашом.
Николай Криваш скрылся от следствия. 20 апреля 2017 года ему заочно предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В мае того же года его объявили в международный розыск.
В ходе расследования обвинение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) также предъявили бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираиде Долгушевой. Она, как считает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. С Долгушевой была взята подписка о невыезде, однако 15 ноября 2019 года суд изменил ей меру пресечения на содержание под стражей. Свою вину она также не признала.
Арест имущества
В апреле 2017 года суд арестовал денежные средства бывшего главы Марий Эл в размере 60 млн рублей. 20 апреля того же года Басманный суд Москвы наложил также обеспечительный арест на 23 объекта недвижимости Маркелова и его бывшей супруги стоимостью 350 млн рублей (земельные участки, помещения и здания на территории Марий Эл и Москвы).
В июне 2017 года Басманный суд наложил арест на доли уставного капитала семи предприятий, аффилированных, по данным следствия, с родственниками Маркелова (телекомпания "Регион 12", "Июнь 2006", "Кардинал", Памашъяльский карьер и др.). Всего было арестовано более 120 объектов недвижимости - квартиры, дома, земельные участки, автомобили и др., принадлежащие этим компаниям. Общая стоимость имущества составила более 1,6 млрд рублей. 21 августа 2017 года Мосгорсуд отменил данное решение и вернул материалы дела в Басманный суд на новое рассмотрение. Впоследствии суд признал законным обеспечительный арест доли уставного капитала предприятий и его продление.
Новые уголовные дела
11 января 2017 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении нового дела в отношении Леонида Маркелова - по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). При обыске в доме у экс-главы Марий Эл были найдены патроны для стрелкового оружия.
26 марта 2018 года в отношении Маркелова было возбуждено еще одно дело - по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ"). По данным следствия, бывший глава Марий Эл необоснованно дал указание трудоустроить в администрацию республики для обеспечения личной охраны доверенных лиц из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. За четыре года им была выплачена заработная плата на сумму более 6 млн рублей.
Направление дела в суд
29 мая 2018 года СК предъявил экс-главе Марий Эл обвинение в окончательной редакции по трем статьям УК РФ. Ему вменялись взятка, два эпизода злоупотребления полномочиями и хранение боеприпасов.
В конце декабря 2018 года расследование дела, насчитывающее более 200 томов, было завершено. В январе 2019 года Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение.
28 января 2019 года Верховный суд России удовлетворил ходатайство прокуратуры и определил Нижний Новгород в качестве места рассмотрения по существу уголовного дела в отношении Маркелова. Основанием для такой позиции стали связи экс-главы Марий Эл с руководителями органов власти и правоохранительных структур республики. В начале апреля 2019 года дело поступило в суд.
Иски об обращении в доход государства имущества Маркелова
12 февраля 2019 года Генпрокуратура направило в суд иск об обращении в доход государства имущества Леонида Маркелова на сумму 1,5 млрд рублей. В иске значились 120 объектов недвижимого имущества, 16 автомобилей, наручные часы стоимостью 1 млн рублей, денежные средства в размере более 8,5 млн руб., $224 тыс., €660 тыс. и др. Это имущество было приобретено экс-главой республики на неподтвержденные доходы.
В начале сентября 2019 года Генпрокуратура обратилась в суд с новым иском об обращении в доход государства имущества Маркелова на сумму 2,2 млрд рублей. По данным надзорного ведомства, с момента подачи первого иска у экс-главы республики дополнительно было выявлено имущество на сумму около 600 млн рублей.
25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд взыскал с Маркелова и десяти соответчиков по делу (двух физлиц и восьми юрлиц) в доход государства имущество на 2,2 млрд рублей - 122 объекта недвижимости в Марий Эл, Краснодарском крае и Москве, 16 автомобилей и др. Также у бывшего главы региона было изъято свыше 950 наименований дорогостоящих предметов роскоши, включая 25 золотых слитков, 16 наручных часов престижных марок, монеты из драгоценных металлов и др.
26 марта 2020 года Генпрокуратура вновь направила в суд иск об обращении в доход государства имущества Маркелова и его семьи на сумму 370 млн рублей, включая 33 объектов недвижимости и 11 транспортных средств. 9 сентября того же года Ленинский районный суд Ульяновска иск удовлетворил.
18 ноября 2020 года Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл по иску Генпрокуратуры изъял из собственности бывшего руководителя республики развлекательный центр стоимостью более 111 млн рублей (общая площадь здания - 17,6 тыс. кв. м).
Судебный процесс и жалоба в ЕСПЧ
Предварительные слушания начались в Нижегородском районном суде 23 апреля 2019 года. 6 мая того же года суд начал рассматривать дело по существу. На заседаниях Маркелов свою вину не признал.
24 ноября 2020 года гособвинение попросило приговорить экс-главу Марий Эл к 17 годам колонии строгого режима. Для других фигурантов дела - Натальи Кожановой и Ираиды Долгушевой - прокурор запросил 10 лет и 4,5 года общего режима соответственно.
В июле 2019 года адвокат экс-главы Марий Эл Игорь Трунов сообщил, что он подал в Европейский суд по правам человека жалобу на якобы имевшее место нарушение принципа подсудности при рассмотрении дела его подзащитного. По мнению защиты, Верховный суд РФ вышел за пределы полномочий и вынес незаконное решение, определив Нижний Новгород в качестве места рассмотрения дела, чем нарушил требования ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
О Маркелове
Леонид Маркелов родился 25 июня 1963 года в Москве. Выпускник Военного института Министерства обороны СССР, юрист по образованию, кандидат философских наук.
В 1986-1992 годах проходил службу в военной прокуратуре Республики Марий Эл, в 1992-1995 годах работал адвокатом.
В 1995 году избирался депутатом Госдумы РФ II созыва от ЛДПР. В 2000 году был назначен заместителем генерального директора ОАО "Росгосстрах".
17 декабря 2000 года был избран президентом Марий Эл, после чего возглавлял республику почти 17 лет. 6 апреля 2017 года указом президента РФ был освобожден от должности по личной просьбе.