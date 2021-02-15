Уголовное дело в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Главное

13 апреля 2017 года в Йошкар-Оле сотрудники Следственного комитета России задержали экс-главу Марий Эл по подозрению в получении взятки. На следующий день его доставили в Москву. Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ предъявило Маркелову обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Вместе с бывшим главой Марий Эл по делу проходили учредитель птицефабрики ОАО "Акашевская" Николай Криваш и глава местного телеканала "Регион 12" Наталья Кожанова. По версии следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Бывший глава республики помог руководству птицефабрики получить государственную субсидию в размере 4 млрд рублей. Взятку, полученную Маркеловым, представили как гражданско-правовая сделка: Криваш через Кожанову фиктивно выкупил у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой убыточное сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое впоследствии обанкротилось.

14 апреля 2017 года Басманный суд Москвы заключил Маркелова и Кожанову, которой было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), под стражу. Впоследствии срок их ареста неоднократно продлевался. Ни один из фигурантов дела не признал своей вины. В суде экс-глава Марий Эл заявил, что полученная им сумма, рассматриваемая как взятка, была стоимостью покупки АО "Тепличное" Кривашом.

Николай Криваш скрылся от следствия. 20 апреля 2017 года ему заочно предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В мае того же года его объявили в международный розыск.

В ходе расследования обвинение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) также предъявили бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираиде Долгушевой. Она, как считает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. С Долгушевой была взята подписка о невыезде, однако 15 ноября 2019 года суд изменил ей меру пресечения на содержание под стражей. Свою вину она также не признала.