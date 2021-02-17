Приговоры в отношении бывших глав российских регионов

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 февраля 2021 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края и советника президента "Роснефти" Виктора Ишаева к пяти годам колонии условного наказания, признав его виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих компании.

Всего в России с 1996 года уголовные дела были возбуждены в отношении 34 глав регионов, в том числе 19 действующих губернаторов. Из них 16 человек (включая Ишаева) приговорены судом к лишению свободы: 10 получили реальные сроки заключения, шестеро - условные. Впоследствии один из приговоров - экс-главе Еврейской автономной области Александру Винникову (четыре года условно) - был отменен, дело направлено на новое рассмотрение. В отношении еще двух ранее осужденных - Александра Хорошавина и Вячеслава Гайзера - возбуждены новые уголовные дела.

ТАСС подготовил материал о приговорах, вынесенных судом в отношении лиц, ранее возглавлявших российские регионы.

Александр Хорошавин (Сахалинская область) - 13 лет лишения свободы

Александр Хорошавин возглавил Сахалинскую область в 2007 году. 3 марта 2015 года он был задержан по подозрению в получении взятки. 25 марта 2015 года указом президента Владимира Путина Хорошавин был отправлен в отставку в связи с утратой доверия главы государства. Экс-глава Сахалина был обвинен в получении от местных предпринимателей взяток на общую сумму 522 млн рублей, а также легализации незаконно полученных денежных средств. 9 февраля 2018 года суд Южно-Сахалинска приговорил его к лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. 20 июня 2018 года стало известно, что Хорошавину предъявлены новые обвинения в получении взяток в размере от 2 до 10 млн рублей от граждан, планировавших участвовать в выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска в 2014 году. Общая сумма взяток составила более 100 млн рублей. Дело рассматривается в суде.

Вячеслав Гайзер (Республика Коми) - 11 лет лишения свободы

18 сентября 2015 года Следственный комитет возбудил в отношении действующего главы Коми Вячеслава Гайзера и ряда других лиц уголовное дело о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве. По данным следствия, участники преступной группы незаконно завладели высокорентабельными предприятиями региона. 30 сентября 2015 года указом президента Вячеслав Гайзер был отстранен от должности руководителя Коми в связи с утратой доверия главы государства. Позднее ему были также предъявлены обвинения в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и в получении взяток. Ущерб, причиненный республике, составил порядка 4,5 млрд рублей. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы признал Вячеслава Гайзера виновным в мошенничестве, легализации имущества, получении взятки и приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. При этом суд оправдал его по обвинению в создании организованного преступного сообщества и по одному эпизоду получения взятки. В июле 2020 года экс-главе Коми предъявили в окончательной редакции новое обвинение в превышении полномочий при выделении земельных участков под строительство в Сыктывкаре, ущерб оценен в 8,8 млн рублей. Дело рассматривает суд.

Александр Соловьев (Удмуртская Республика) - 10 лет лишения свободы

4 апреля 2017 года был задержан глава Удмуртии Александр Соловьев, руководивший республикой с 2014 года. В отношении него возбудили уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. В тот же день президент отстранил Соловьева от должности руководителя республики в связи с утратой доверия главы государства. По данным следствия, в 2014-2016 годах глава республики получил 139 млн рублей и долю в коммерческой организации номинальной стоимостью 2,7 млн рублей от компаний, получивших госконтракты на строительство мостов через реки Кама и Буй. За это Соловьев обеспечивал им внеочередную оплату выполняемых работ, а также выделение лицензий на пользование участком недр местного значения. По второму эпизоду экс-глава Удмуртии обвинялся в получении 5 млн рублей и взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Соловьев полностью признал вину и сотрудничал со следствием, однако впоследствии в ходе судебного процесса отказался от признательных показаний. 14 октября 2020 года Завьяловский районный суд республики признал его виновным в получении взяток и приговорил к лишению свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей.

Вячеслав Дудка (Тульская область) - 9 лет и 6 месяцев лишения свободы

Вячеслав Дудка возглавлял Тульскую область с 2005 года, в июле 2011 года сложил полномочия досрочно. 15 августа 2011 года в отношении экс-главы региона было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Он обвинялся в незаконном выделении корпорации "Гринн" земельного участка под строительство гипермаркета за вознаграждение в размере 40 млн рублей. 22 июля 2013 года Советский суд Тулы приговорил Вячеслава Дудку к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу 900 тыс. рублей. 9 июня 2018 года он вышел на свободу на основании условно-досрочного освобождения за примерное поведение.

Никита Белых (Кировская область) - 8 лет лишения свободы

24 июня 2016 года в отношении Никиты Белых, который руководил Кировской областью с 2009 года, было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Белых был задержан с поличным в одном из московских ресторанов. 28 июля 2016 года он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. По версии следствия, глава области получил от руководства двух предприятий региона около €600 тыс., пообещав им свое покровительство. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к реальному сроку заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей.

Андрей Нелидов (Карелия) - 8 лет лишения свободы

24 сентября 2015 года в Петрозаводске был задержан экс-глава Республики Карелия (2010-2012), директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов. По версии следствия, в 2015 году он при посредничестве своего бывшего советника Ивана Романова получил от предпринимателей более 4,6 млн рублей. За это коммерсантам была предоставлена возможность беспрепятственной торговли на территории музея-заповедника. 2 марта 2018 года Петрозаводский суд приговорил Андрея Нелидова к заключению в колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей.

Николай Подгорнов (Вологодская область) - 7 лет лишения свободы

В феврале 1996 года в отношении губернатора Вологодской области Николая Подгорнова было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. В мае того же года он был отстранен от должности. В ходе расследования Подгорнову также были предъявлены обвинения в хищениях, злоупотреблении служебным положением, присвоении авторских прав и др. - более 20 эпизодов по шести статьям Уголовного кодекса РФ. 2 декабря 1998 года Вологодский областной суд признал экс-губернатора виновным лишь в незаконном приобретении деталей к служебному автомобилю. Суд приговорил его к году лишения свободы условно, однако отменил приговор в связи с амнистией. В 1999 году Верховный суд РФ по иску прокуратуры отправил дело на новое рассмотрение. 28 октября 1999 года Подгорнов получил реальный срок заключения в колонии общего режима. 5 июня 2000 года он вышел на свободу по амнистии, объявленной в мае 2000 года.

Владимир Торлопов (Республика Коми) - 6 лет и 6 месяцев лишения свободы

6 октября 2016 года бывшему главе Республики Коми (2002-2010) Владимиру Торлопову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и легализации денежных средств. Обвинение было предъявлено в рамках расследования уголовного дела об организованном преступном сообществе в Коми, по которому проходили экс-глава республики Вячеслав Гайзер и ряд чиновников региона. Владимир Торлопов признал свою вину. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к лишению свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. При этом суд снял с экс-губернатора обвинения в создании организованного преступного сообщества.

Николай Денин (Брянская область) - 4 года лишения свободы

Глава Брянской области Николай Денин 9 сентября 2014 года был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента, а 7 ноября 2014 года в отношении экс-губернатора было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в незаконном выделении в 2011-2012 годах более 21,8 млн рублей из областного резерва птицефабрике "Снежка", подконтрольной его семье. 19 ноября 2015 года Советский районный суд Брянска приговорил бывшего губернатора к лишению свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 21,8 млн рублей. В конце апреля 2018 года Денин был освобожден условно-досрочно.

Александр Прохоров (Смоленская область) - 3 года лишения свободы

Александр Прохоров, губернатор Смоленской области в 1998-2002 годах, в октябре 2000 года стал фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании средств при реконструкции Старой Смоленской дороги. Согласно обвинению, область лишилась 56 млн рублей из 274 млн рублей, выделенных на дорожные работы. 30 января 2003 года ему было предъявлено обвинение в превышении полномочий. 22 сентября 2004 года Ленинский районный суд Смоленска приговорил бывшего губернатора к лишению свободы в колонии общего режима. Однако Прохоров был освобожден в зале суда по амнистии, объявленной к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Винников (Еврейская автономная область) - 4 года условно, приговор отменен

Александр Винников возглавлял Еврейскую автономную область (ЕАО) с 2010 по 2015 год. Уголовное дело в отношении него поступило в суд в октябре 2018 года. Винников обвинялся в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при закупках на фиктивных торгах медоборудования для онкодиспансера по завышенной стоимости. Данное преступление было совершено в 2014-2015 годах. В результате федеральному и областному бюджетам был причинен ущерб на сумму более 24 млн рублей. 15 июля 2019 года Биробиджанский районный суд ЕАО приговорил бывшего главу региона к четырем годам условного наказания с испытательным сроком на четыре года. Вину Винников не признал. Его защита подала апелляцию, попросив суд оправдать бывшего губернатора. Генпрокуратура также обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. 26 сентября 2019 года приговор экс-главе Еврейской АО был отменен, дело вновь направили в Биробиджанский районный суд для рассмотрения в новом составе.

Владимир Платов (Тверская область) - 3 года условно

Владимир Платов возглавлял Тверскую область в 1995-2003 годах. Уголовное дело по факту превышения полномочий было заведено в отношении тогда еще действующего губернатора в сентябре 2003 года. По данным следствия, в 2002 году Платов разрешил незаконную передачу гособлигаций Тверской области частной компании, которая не смогла обеспечить займ. В результате региональному бюджету был нанесен ущерб в размере около 470 млн рублей. В декабре 2003 года Владимир Платов проиграл губернаторские выборы и его полномочия были прекращены. 11 ноября 2005 года Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора к пяти годам лишения свободы. Защита подала кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию. 26 апреля 2006 года Московский городской суд сократил срок наказания до трех лет и заменил его условным. Решение о смягчении приговора было принято "с учетом состояния здоровья и возраста бывшего губернатора".

Владимир Бутов (Ненецкий АО) - 3 года условно

Владимир Бутов, который руководил Ненецким автономным округом с 1996 года, в 2004 году был признан виновным в избиении в апреле 2003 года в Санкт-Петербурге инспектора ГИБДД. 31 декабря 2004 года Ненецкий окружной суд приговорил Бутова к трем годам условно с испытательным сроком в два года. По решению Верховного суда он также был отстранен от участия в очередных губернаторских выборах, назначенных на 23 января 2005 года.

Алексей Баринов (Ненецкий АО) - 3 года условно

Еще один руководитель Ненецкого автономного округа - Алексей Баринов (возглавил округ в 2005 году) - также стал фигурантом уголовного дела. В мае 2006 года ему были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, нецелевом расходовании бюджетных средств и хищении имущества в крупном размере на посту гендиректора ОАО "Архангельскгеолдобыча" и главы округа. 21 июля 2006 года он был снят с поста руководителя Ненецкого АО в связи с утратой доверия президента РФ. 6 сентября 2007 года Октябрьский районный суд Архангельска признал бывшего главу региона виновным лишь по одному пункту обвинения - в присвоении квартиры в Архангельске, по остальным эпизодам оправдал. Баринов получил условное наказание с испытательным сроком в три года.

Василий Юрченко (Новосибирская область) - 3 года условно

Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 2010 года. 17 марта 2014 года он был отрешен от должности президентом в связи с утратой доверия. 7 августа 2014 года Юрченко предъявили обвинения в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в 2010 году в Новосибирске. Ущерб, нанесенный собственнику участка - компании "Газтранском", первоначально был оценен в 14 млн рублей 20 октября 2017 года. Центральный районный суд города приговорил бывшего губернатора к условному наказанию. При этом сумма ущерба была снижена до 135 тыс. рублей.