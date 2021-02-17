Что известно о членах нового состава ЦИК, назначенных Госдумой и Совфедом

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 февраля 2021 года Государственная дума и Совет Федерации назначили в новый состав Центральной избирательной комиссии по пять членов. Согласно российскому законодательству, ЦИК состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий состава комиссии - пять лет.

ТАСС подготовил краткие биографии новых членов Центризбиркома.

Члены ЦИК, назначенные Госдумой

Константин Мазуревский (от фракции "Единая Россия")

Константин Мазуревский (род. 1981), выпускник Московской государственной юридической академии (2003). Трудовую деятельность начинал как юрист Российской партии пенсионеров, участвовал в подготовке электоральных кампаний различного уровня. В 2004-2008 годах был заместителем гендиректора по правовым вопросам компании ЗАО "Экипаж плюс" (Москва). В 2008 году назначен министром Республики Тыва по делам юстиции. В 2009 году вернулся в Москву, где до 2010 года был советником префекта Северного административного округа столицы Олега Митволя. С 2010 года - в органах управления партии "Единая Россия" (ЕР). Был советником управления электоральных процессов департамента региональной работы аппарата Центрального исполнительного комитета партии (ЦИК; 2010-2011), возглавлял центральный штаб "Молодой гвардии "Единой России" (2011-2012). С февраля по март 2012 года - первый заместитель руководителя ЦИК партии, глава департамента региональной работы, с марта по август того же года - врио руководителя Центрального исполкома ЕР. С 2012 по 2017 год - первый заместитель руководителя ЦИК - руководитель организационного управления аппарата исполкома "Единой России". Одновременно являлся членом Центризбиркома РФ с правом совещательного голоса от ЕР. С 2017 года - руководитель аппарата думской фракции "Единой России". Преподаватель конституционного права в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина.

Евгений Колюшин (от КПРФ)

Евгений Колюшин (род. 1947) окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1971). Доктор юридических наук (1985). После окончания аспирантуры МГУ был ассистентом, старшим преподавателем, деканом, профессором, заведующим кафедрой Ивановского государственного университета. В 1987-1991 годах - старший научный консультант - старший референт группы научных консультантов при Президиуме Верховного Совета (ВС) СССР, заведующий отделом по вопросам законодательства и правоохранительных органов секретариата ВС СССР. На протяжении последующих трех лет работал в юридических службах Международного финансового объединения "Менатеп" и банка "Менатеп". Одновременно с 1991 года был профессором кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ. В 1994-1999 годах - профессор, заведующий кафедрой правовых основ управления Института государственного управления и социальных исследований МГУ, один из организаторов факультета госуправления университета. С 1995 года - член Центризбиркома, шесть раз был делегирован в ЦИК Государственной думой.

Николай Левичев (от "Справедливой России")

Николай Левичев (род. 1953), выпускник физического факультета Ленинградского государственного университета (1976), сокурсник Владимира Чурова, главы Центризбиркома в 2007-2016 годах. Окончил также Академию общественных наук при ЦК КПСС (1991). После учебы в университете работал в Государственном оптическом институте им. С. И. Вавилова. Затем находился на комсомольской и профсоюзной работе. В 1990-2000-е годы занимался бизнесом, был генеральным директором издательского дома "Ключ-С". Один из инициаторов создания Российской партии жизни (РПЖ), первый заместитель председателя партии Сергея Миронова. В 2006 году после образования на базе РПЖ партии "Справедливая Россия" Николай Левичев вошел в состав ее центрального совета. Впоследствии был избран секретарем партии, возглавлял ее московское региональное отделение. В 2011-2013 годах - председатель "Справедливой России". Одновременно в 2007-2016 годах был депутатом Госдумы V-VI созывов от "Справедливой России", лидером партийной фракции (2007-2011), главой совета Палаты депутатов (2013-2016). В 2011-2016 годах занимал пост заместителя председателя Госдумы Сергея Нарышкина. Баллотировался на выборах мэра Москвы (2013), однако занял последнее место среди шести кандидатов. 24 февраля 2016 года постановлением Госдумы был назначен членом ЦИК РФ.

Александр Курдюмов (от ЛДПР)

Александр Курдюмов (род. 1967) окончил Горьковский автотранспортный техникум (1986), Волго-Вятскую академию государственной службы (2000), Институт мировых цивилизаций (2018). Кандидат экономических наук (2010). В 1989-1991 годах служил в органах внутренних дел Нижегородской области, в 1991-1996 годах возглавлял службу безопасности Института прикладной физики Академии наук СССР (Нижний Новгород). В 1996 году стал доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Жириновского. Впоследствии был его помощником в Госдуме. В 2000-2002 годах - заместитель директора, директор департамента по информатизации администрации Нижегородской области, вице-губернатор региона. В 2003-2008 годах - депутат Госдумы IV и V созывов от ЛДПР. Был заместителем председателя Комитета по регламенту и организации работы Госдумы (2003-2007), заместителем председателя Комитета по делам национальностей (2007-2008). В 2008-2011 годах занимал должность ректора Института мировых цивилизаций. В 2011-2016 годах - депутат Госдумы VI созыва, заместитель председателя Комитета по культуре (2012), заместитель председателя Комитета по регламенту и организации работы Госдумы (2012-2016). Участвовал в выборах губернатора Нижегородской области (2014), занял третье место из шести кандидатов. В 2016 году вновь избран депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР. В 2016-2020 годах - первый заместитель председателя Комитета по регламенту и организации работы Госдумы (с 2017 года - Комитета по контролю и регламенту). В 2017 году возглавил Центральную контрольно-ревизионную комиссию ЛДПР. С 2020 года - первый заместитель руководителя думской фракции либерал-демократов Владимира Жириновского.

Антон Лопатин (от группы депутатов)

Антон Лопатин (род. 1974) окончил Институт современного бизнеса (1998), Московский институт международных экономических отношений (2005), Российскую академию государственной службы при президенте РФ (2010; ныне РАНХиГС). В 1999-2000 годах работал начальником отдела общероссийской политической общественной организации "Отечество". С 2001 по 2010 год был помощником депутата Госдумы, заместителем руководителя аппарата фракций "Отечество - Вся Россия" и "Единая Россия", руководителем секретариата заместителя президиума генсовета аппарата Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" и руководителем секретариата вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина. В 2010-2011 годах - советник по правовым вопросам председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова. С 2011 года - член Центральной избирательной комиссии (назначен постановлением Совета Федерации 16 февраля 2011 года и 10 февраля 2016 года).

Члены ЦИК, назначенные Советом Федерации

Николай Булаев

Николай Булаев (род. 1949) окончил Рязанский государственный педагогический институт (1970). Доктор педагогических наук (2007). После окончания вуза работал в школах Рязанской области, был директором педагогического училища в г. Спасске. С 1990 года - зампредседателя Рязанского облисполкома, в 1991-1994 годах - замглавы администрации Рязанской области по социальным вопросам. В 1994-1999 годах - ректор Рязанского института развития образования. Активно занимался политической деятельностью. В 1990-е годы был членом политсовета организации "Отечество" (с 1999 года - избирательный блок "Отечество - Вся Россия", ОВР), а после создания в декабре 2001 года на базе ОВР и "Единства" партии "Единая Россия" стал ее членом. Возглавлял рязанские отделения "Отечества" и "Единой России", участвовал в выборах губернатора Рязанской области (2000; выбыл после первого тура). Избирался депутатом Госдумы III и IV созывов. В Госдуме III созыва (1999-2003) входил во фракцию ОВР, был заместителем председателя думского Комитета по информационной политике. В палате IV созыва (2003-2007) стал членом фракции "Единая Россия", возглавил Комитет по образованию и науке. В 2007-2010 годах руководил Федеральным агентством по образованию (Рособразование) в правительствах Виктора Зубкова и Владимира Путина. В 2010-2015 годах вновь был депутатом Госдумы V и VI созывов от "Единой России". С 2011 года занимал пост первого замруководителя партийной фракции. В 2015 году был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ от заксобрания Рязанской области. 10 февраля 2016 года постановлением Совфеда Николай Булаев был назначен членом Центральной избирательной комиссии РФ, а 28 марта того же года избран заместителем председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Людмила Маркина

Людмила Маркина (род. 1979) выпускница Брянской средней специальной школы милиции (1998) и Орловского юридического института МВД России (2001). С 1998 по 2009 год работала в правоохранительных и судебных органах, занималась юридической практикой в коммерческих структурах. В 2009-2011 годах была сотрудником правового управления аппарата губернатора и правительства Орловской области. С августа 2011 года - член избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса и секретарь облизбиркома. С августа 2013 года - заместитель председателя, с апреля 2014 года - председатель избирательной комиссии Орловской области.

Эльмира Хаймурзина

Эльмира Хаймурзина (род. 1974) окончила Институт молодежи в Москве (1995) и факультет гражданско-правовых дисциплин Калининградского пограничного института ФСБ России (2011). Имеет степень мастера делового администрирования (РАНХиГС, 2015). Работала в сфере молодежной политики и туризма в Калининградской области, в частности была директором молодежного информационно-консультативного центра "Дельта-К" (1995-1998), зампредседателя правления Ассоциации молодежных и студенческих организаций Калининградской области (1998-2004), начальником отдела туризма правительства Калининградской области (2008-2010). В дальнейшем возглавляла исполком Калининградского регионального отделения партии "Единая Россия". В 2012 году переехала в Москву, работала замдиректора Департамента туризма и региональной политики Минкультуры. С 2013 года - руководитель Главного управления территориальной политики Московской области, в 2014-2018 годах - заместитель председателя областного правительства. С мая по октябрь 2018 года Эльмира Хаймурзина была председателем избиркома Московской области. С ноября 2018 года - глава городского округа Красногорск Московской области.

Евгений Шевченко

Евгений Шевченко (род. 1972), выпускник Московского государственного университета коммерции. В 1990-1996 годах, согласно официальной биографии, занимался "экономической деятельностью в сфере международной торговли". С 1996 года работал помощником депутата Госдумы. С 2000 года был советником заместителя председателя Госдумы Геннадия Семигина, позднее - руководителем секретариата вице-спикера. С 2006 года Евгений Шевченко занимает пост председателя контрольно-ревизионной комиссии партии "Патриоты России" (лидер - Геннадий Семигин), также возглавлял организационный отдел партии. В 2007 и 2011 годах баллотировался в Госдуму, в 2009 году - в Мосгордуму по списку "Патриотов России", избран не был. В 2007 и 2011 годах назначался членом ЦИК России с правом совещательного голоса, в 2009-2016 годах был представителем "Патриотов России" в ЦИК. Также в 2009 году возглавлял департамент по связям с общественностью АНО "Институт развития права и судебной практики" (председатель ученого совета - Геннадий Семигин). 3 марта 2016 года указом президента Владимира Путина назначен членом Центризбиркома.

Борис Эбзеев

Борис Эбзеев (род. 1950) окончил Саратовский юридический институт (СЮИ, 1972). Доктор юридических наук (1989). С 1977 года работал в СЮИ секретарем комитета комсомола, преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного права. В октябре 1991 года на V Съезде народных депутатов РСФСР был избран судьей Конституционного суда РФ. Занимал этот пост до 2008 года. В 1993 году участвовал в работе Конституционного совещания и его комиссии по доработке проекта Конституции РФ. В апреле 1999 года баллотировался на пост президента Карачаево-Черкесии, однако выбыл после первого тура. 30 июля 2008 года президент Дмитрий Медведев внес в Народное собрание Карачаево-Черкесии кандидатуру Бориса Эбзеева для наделения полномочиями президента республики. 5 августа депутаты утвердили его единогласным решением. 26 февраля 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию. С 14 марта 2011 года - член Центризбиркома (назначен указом президента Владимира Путина, повторно назначался указом главы государства от 3 марта 2016 года).