Биография Андрея Мягкова

18 февраля стало известно о смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Он умер в возрасте 82 лет.

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) в семье Василия Дмитриевича (1908-1978) и Зинаиды Александровны (1913-1989) Мягковых. Отец - педагог, кандидат технических наук. Мать - инженер-механик.

В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный технологический институт, технический университет). После учебы работал на одном из ленинградских научно-исследовательских предприятий, выступал в кружке самодеятельности. На любительском спектакле его заметил один из преподавателей московской Школы-студии МХАТ и пригласил на учебу. Взяв краткосрочный отпуск на работе, Андрей Мягков приехал в Москву, успешно прошел вступительные испытания и был зачислен в Школу-студию на курс Василия Маркова. Окончил вуз в 1965 году.

В 1965-1977 годах служил в московском театре "Современник". Был задействован в постановках "На дне" по пьесе Максима Горького, "Дядюшкин сон" по повести Федора Достоевского, "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова, "Балалайкин и Ко" по произведению Михаила Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия", "Большевики" по пьесе Михаила Шатрова и др.

С 1977 года был актером Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова (до разделения театра в 1987 году - в составе единого Московского художественного академического театра СССР имени М. Горького). Исполнял различные роли в спектаклях "Чайка", "Иванов", "Дядя Ваня" и "Три сестры" по пьесам Антона Чехова, "Утиная охота" по произведению Александра Вампилова, "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, "Приведения" по пьесе Генрика Ибсена, "Борис Годунов" по произведению Александра Пушкина, "Мещане" по пьесе Максима Горького, "Белый кролик" по комедии Мэри Чейз и др.

В 1989 году поставил на малой сцене МХТ спектакль "Спокойной ночи, мама" по драме Марши Норман, в 2002 году - "Ретро" по пьесе Александра Галина.

Андрей Мягков широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль стоматолога Сергея Чеснокова в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача" (1965). Среди наиболее известных работ: Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман" (1977, Эльдар Рязанов), лаборант Хвостов в трагикомедии "Гараж" (1979, Эльдар Рязанов), следователь Станислав Тихонов в детективе "Гонки по вертикали" по повести Аркадия и Георгия Вайнеров (1982, Александр Муратов), Юлий Капитонович Карандышев в мелодраме "Жестокий романс" по пьесе Александра Островского "Бесприданница" (1984, Эльдар Рязанов) и др. Последняя роль - председатель КГБ Владимир Крючков в драматическом сериале Евгения Герасимова "Туман рассеивается" (2008). В общей сложности он снялся в более чем сорока фильмах и сериалах.

В 1976-1986 годах вел преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ.

Был членом Союза кинематографистов РФ.

Народный артист РСФСР (1986).

Был награжден орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2019, 2003), Дружбы (2013). Имел благодарность президента РФ (2008).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1977, за роль Лукашина в телевизионном художественном фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!") и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1979, за роль Новосельцева в художественном фильме "Служебный роман").

Автор романов "Сивый мерин" (2007), "Скрипка Страдивари, или Возвращение сивого мерина" (2011) и "Осторожно, стекло! Сивый мерин. Начало" (2012).

Был женат на актрисе МХТ имени А. П. Чехова, народной артистке РФ Анастасии Вознесенской (род. 1943).

Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы "Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы..." (2011, режиссер Константин Мурашев) и "Другой Андрей Мягков" (2013, Илья Ульянов и Мария Белевитина).