Что известно о дискуссии вокруг памятника на Лубянской площади

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 февраля 2021 года члены Совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта 2021 года на тему того, какая именно архитектурная доминанта должна быть установлена на Лубянской площади. Провести опрос предлагается в Советах муниципальных образований города, на платформе "Активный гражданин" и в СМИ. В мэрии столицы сообщили ТАСС, что готовы рассмотреть это предложение.

ТАСС рассказывает об истории Лубянской площади и дискуссии вокруг возвращения на нее памятника.

История площади

Топоним Лубянка появился в Москве в XV веке и был связан с переселенцами из Великого Новгорода. В память о главном новгородском храме, Софийском, вблизи пушечной избы к северу от Кремля и Китай-города ими в 1480 году была построена деревянная церковь Софии Премудрости Божией (в 1696 году заменена каменным храмом, сохранившимся до наших дней). Местность же рядом с храмом назвали в честь одной из новгородских улиц Торговой стороны, Лубяницы (ныне Пушкинская улица). Этот топоним впоследствии трансформировался в Лубянку и дал название двум улицам (Большой и Малой Лубянке).

Лубянская площадь сформировалась при реконструкции Москвы после пожара 1812 года, вызванного нашествием Наполеона, и ликвидации равелинов и рвов перед укреплениями Китай-города.

Фонтан Витали

В 1835 году на Лубянской площади был установлен Никольский водозаборный фонтан Екатерининского (Мытищинского) водопровода, получивший название в честь улицы Никольской, которая связывают Лубянку с Красной площадью. Автором фонтана был русский скульптор итальянского происхождения Джованни (Иван) Витали. Фонтан представляет собой большую гранитную чашу, стоящую на спинах фигур четырех мальчиков, олицетворяющие реки: Волгу, Днепр, Дон и Неву. Никольский фонтан был одним из основных источников водоснабжения города. Особое значение для Москвы Лубянская площадь получила в конце XIX века, когда она стала основным узлом конных железных дорог (конки), а затем трамвая.

Установка памятника Дзержинскому

В 1918 году в зданиях на Лубянской площади разместились органы Всероссийской чрезвычайной комисcии при Совете народных комиссаров РСФСР по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ее основателем и первым руководителем был Феликс Дзержинский (1877-1926), который впоследствии возглавлял и другие органы госбезопасности республики, также располагавшиеся на Лубянке.

Вскоре после смерти Дзержинского, 21 ноября 1926 года, Лубянская площадь решением президиума Моссовета была переименована в площадь Дзержинского. В 1934 году здесь началось строительство станции метро. После его завершения был демонтирован фонтан Джузеппе Витали: его перенесли во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада. Также с площади убрали трамвайные пути и организовали круговое движение автотранспорта, а в середине кольца разбили клумбу, на месте которой впоследствии был установлен монумент.

В 1940 году объявили конкурс на проект памятника Дзержинскому. В конкурсе участвовали ведущие скульпторы СССР, в том числе Вера Мухина (автор монумента "Рабочий и колхозница"). Победителем стала Сарра Лебедева, автор прижизненного скульптурного портрета Дзержинского. Однако ее проект так и не был реализован.

После Великой Отечественной войны по проекту Евгения Вучетича была создана бронзовая скульптура Дзержинского (высота - 5,75 м, вес - 11 т). Архитектором стал Григорий Захаров (по другим данным - Сергей Сперанский). Открытие памятника состоялось 20 декабря 1958 года. На торжественной церемонии присутствовали первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, член политбюро ЦК КПСС Леонид Брежнев, заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Устинов, секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов и другие руководители советского государства, а также вдова Дзержинского Софья и его сын Ян.

Демонтаж

К концу 1980-х годов памятник Дзержинскому для многих стал символом советских репрессий. 22 августа 1991 года, во время попытки государственного переворота в СССР ("Августовский путч"), протестующие против действий Государственного комитета по чрезвычайному положению попытались снести монумент собственными силами.

Моссовет принял постановление о демонтаже памятника из-за опасений, что если манифестанты все-таки столкнут его с постамента, многотонная скульптура повредит конструкциям станции метро.

В ночь на 23 августа того же года памятник сняли с постамента при помощи трех автокранов, погрузили на платформу и вывезли на Крымскую набережную к Центральному дому художника (ЦДХ). Туда же свозили и другие памятники, снесенные в августе 1991 года во время массовых демонстраций.

В 1992 году по решению столичных властей на Крымском валу был создан музей скульптуры под открытым небом - парк искусств "Музеон", в котором разместились памятники советским руководителям, в том числе скульптура Дзержинского. При этом были сохранены надписи, сделанные на постаменте и памятнике протестующими в 1991 году ("палач", "антихрист", "Феликсу конец" и другие).

Сразу после демонтажа музыкант, сторонник демократических реформ Мстислав Ростропович на митинге предложил установить на Лубянской площади памятник Александру Солженицыну. В 1991-1993 годах высказывались также предложения возвести на площади часовню. Но эти идеи не были реализованы.

24 августа 1993 года по распоряжению правительства Москвы постамент памятника был демонтирован и перемещен к ЦДХ. Вместо него на Лубянской площади вновь разбили клумбу.

5 мая 1997 года указом президента РФ Бориса Ельцина скульптура Дзержинского была исключена из реестра памятников истории и культуры федерального значения. 11 ноября 1997 года постановлением правительства Москвы ей был присвоен статус памятника истории местного значения, 23 января 2007 года - статус памятника культурного наследия регионального значения.

Реставрация памятника

В 2014-2015 годы была произведена реставрация монумента. Изначально планировалось сохранить часть надписей, нанесенных на памятник в ходе событий 1991 года, так как они имеют историческую ценность. Однако государственное казенное учреждение "Дирекция ЖКХиБ ЦАО", проводившее работы, удалило все надписи без разрешения органа охраны культурного наследия. Кроме того, по данным Мосгорнаследия, была повреждена патина на постаменте и его поверхность. 27 мая 2015 года Замоскворецкий суд Москвы обязал "Дирекцию ЖКХиБ ЦАО" выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Предложения по возвращению скульптуры на Лубянку

В 1990-2000-е годы неоднократно звучали призывы к возвращению памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. 4 декабря 1998 года Государственная дума РФ приняла постановление, в котором призвала мэрию Москвы восстановить памятник на Лубянке, отметив при этом "актуальность опыта борьбы с бандитизмом и детской беспризорностью под руководством Дзержинского и ценность скульптуры для архитектурного облика города".

В 2002 году мэр Москвы Юрий Лужков поддержал идею восстановления памятника, однако городская комиссия по монументальному искусству в январе 2003 года отказалась возвращать скульптуру на Лубянку.

Инициатива о проведении референдума

3 февраля 2015 года КПРФ обратилась в Мосгоризбирком с инициативой проведения городского референдума по вопросу возвращения памятника Дзержинского на Лубянскую площадь. В июне того же года избирательная комиссия города дала разрешение на его проведение. Против выступила комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Комиссия заявила, что в случае назначения плебисцита "возникнет неопределенность его правовых последствий". Городские власти должны были восстановить памятник, однако его установка может оказаться невозможной ввиду сложности градостроительных и земельных работ. Кроме того, не было определено, на какие средства будет осуществляться установка скульптуры. Несмотря на заключение комиссии, 24 июня столичный парламент поддержал проведение референдума (за - 21 депутат, против - 10). 25 июня Мосгоризбирком одобрил регистрацию инициативной группы, которая должна была собрать подписи 146 тыс. избирателей. 21 июля представители КПРФ заявили, что собрали необходимое число подписей, однако в избирательную комиссию их сдавать не стали.

Продолжение дискуссии

Вновь вопрос о памятнике на Лубянской площади был поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и Олеся Рябцева. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку московским властям. По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, вертикальная архитектурная доминанта на Лубянской площади в центре Москвы градостроительно и исторически уместна.

Обсуждение вопроса о памятнике на Лубянской площади прошло 16 февраля 2021 года в Общественной палате Москвы. В ходе совещания был поставлен вопрос об организации референдума по этому вопросу, однако в итоге было предложено провести онлайн-опрос жителей Москвы на платформе "Активный гражданин".

При этом противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить его на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали.