Биография премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 февраля 2021 года парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили (за - 89 депутатов). ТАСС подготовил биографию нового премьера Грузии.

Ираклий Гарибашвили родился 28 июня 1982 года в городе Тбилиси Грузинской ССР (ныне Грузия). В юности занимался восточными единоборствами, был чемпионом Грузии по кикбоксингу.

В 2004 году окончил факультет международного права и международных отношений Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили и факультет политических наук Университета Париж I - Пантеон-Сорбонна (Universit Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Франция). В 2005 г. получил степень магистра по специальности "международные отношения" в Тбилисском государственном университете.

В 2001-2002 годах - стажер в комитете по внешним отношениям парламента Грузии.

В 2004 году начал работать в компании Cartu Group, принадлежащей предпринимателю Бидзине Иванишвили. В 2004-2005 годах - менеджер в департаменте логистики, в 2005-2008 годах - заместитель директора департамента логистики, помощник президента ОАО "Карту групп" Бидзины Иванишвили.

С 2005 года по май 2012 года - председатель совета директоров, генеральный директор Международного благотворительного фонда "Карту" (Cartu).

С 2007 года по май 2012 года - член наблюдательного совета ОАО "Карту Банк".

В феврале 2012 года вошел в состав инициативной группы созданного Бидзиной Иванишвили общественного движения "Грузинская мечта" (с апреля 2012 года - партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"). В составе одноименной оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" одержала победу над партией "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили (президент Грузии в 2004-2007 и 2008-2013 годах) на парламентских выборах 1 октября 2012 года, получив 85 мест в парламенте из 150.

С 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года Ираклий Гарибашвили был министром внутренних дел Грузии в составе кабинета министров Бидзины Иванишвили.

2 ноября 2013 года, вскоре после избрания новым президентом Грузии Георгия Маргвелашвили, коалиция "Грузинская мечта" предложила кандидатуру Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра страны (ранее Бидзина Иванишвили объявил о решении уйти из политики).

20 ноября 2013 года парламент Грузии утвердил 31-летнего Ираклия Гарибашвили главой правительства и поддержал представленный им состав кабинета (за - 93 из 150 депутатов). В тот же день распоряжением президента Грузии он был назначен премьер-министром страны. На момент назначения стал самым молодым главой правительства в мире.

В конце ноября 2013 года возглавил партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Занимал этот пост до конца декабря 2015 года.

23 декабря 2015 года во время специального обращения к нации Ираклий Гарибашвили объявил об отставке с поста премьера. По его словам, он принял это решение, после того как удалось стабилизировать ситуацию в Грузии, "укрепить внутреннюю и внешнюю политику". Исполнял обязанности премьер-министра до назначения 30 декабря 2015 года главой правительства Георгия Квирикашвили, бывшего вице-премьера, министра иностранных дел Грузии.

В 2018-2019 годах Гарибашвили был советником наблюдательного совета по управлению региональными проектами китайской компании CEFC Energy Company Limited.

В сентябре 2019 года занял пост министра обороны в новом правительстве Грузии во главе с премьером Георгием Гахария.

18 февраля 2021 года Гахария подал в отставку из-за разногласий с другими членами кабинета по поводу решения властей об аресте лидера Единого национального движения Ники Мелии. Попытка задержания Мелии спровоцировала недовольство оппозиции. В результате премьер заявил, что слагает полномочия, чтобы "избежать дестабилизации" обстановки.

18 февраля 2021 года правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" выдвинула Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра страны.

Владеет английским, русским и французским языками.

Женат. Имеет троих сыновей и дочь.