Что известно о деле о коррупции в отношении Николя Саркози

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 марта 2021 года Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Политика, который возглавлял страну в 2007-2012 годах, приговорили к трем годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения. В истории республики это второй случай привлечения к суду экс-президента (первым был Жак Ширак в 2011 году) и первый, когда бывшего главу государства обвиняют в коррупции.

Дело

Николя Саркози обвиняют в том, что в начале 2014 года он при посредничестве своего адвоката Тьерри Эрзога пытался получить сведения от судьи Кассационного суда Жильбера Азибера о ходе другого расследования. Оно касалось возможного незаконного финансирования президентской кампании Саркози 2007 года со стороны владелицы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур (в 2013 году обвинения по этому делу были сняты). Следствие установило, что Саркози через Эрзога обещал Азиберу в обмен на конфиденциальную информацию помощь в получении должности в Монако. Обвинение строится на записях перехваченных телефонных переговоров, которые Саркози вел по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.

Разрешение на прослушку разговоров экс-президента следователи получили в ходе другого разбирательства - начатого в 2013 году дела о возможном участии в финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году Муаммара Каддафи (лидер Ливии в 1977-2011 годах; 12 октября 2020 года Саркози было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, в настоящее время процесс продолжается).

Процесс

Судебный процесс, получивший в СМИ название "дело о прослушке", начался 23 ноября 2020 года. Помимо Саркози, по делу также проходят Тьерри Эрзог и Жильбер Азибер, которых обвиняют в разглашении профессиональной тайны. Слушания завершились 10 декабря выступлением адвокатов обвиняемых. Они заявили, что в ходе следствия были допущены процедурные нарушения, в частности при сборе доказательств.

Национальная финансовая прокуратура потребовала для экс-президента четыре года лишения свободы (два из них - условно) и аналогичной меры наказания для Эрзога и Азибера.

По словам адвоката Жаклин Лаффон, расследование построено на "ложных основаниях…, в отсутствие доказательств нас погружают в море гипотез и догадок, домыслов и ложных истолкований". Сам экс-президент обвинения категорически отвергает, заявляя, что "никогда не совершал действий, противоречащих принципам правового государства и Республики". Судебное разбирательство он назвал "скандалом, который останется в истории страны".