Биография Михаила Мишустина

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 марта 2021 года исполняется 55 лет председателю правительства России Михаилу Мишустину. Редакция ТАСС подготовила его биографию.

Происхождение, образование, ученые степени

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт ("Станкин"; ныне Московский государственный технологический университет "Станкин") с присвоением квалификации "инженер-системотехник", в 1992 году - аспирантуру этого вуза.

Доктор экономических наук. В 2003 году в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме "Механизм государственного налогового администрирования в России". В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ; РАНХиГС) защитил докторскую диссертацию на тему "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России".

Карьера в бизнесе и на государственной службе

В 1992-1995 годах возглавлял тестовую лабораторию в Международном компьютерном клубе (МКК) в Москве (организация, ставившая целью "привлечение западных передовых информационных технологий" в Россию, а также занимавшаяся продажей компьютерной техники). В 1995-1996 годах был заместителем генерального директора МКК, в 1996-1998 годах - председатель правления Международного компьютерного клуба.

В 1998 году - помощник руководителя Государственной налоговой службы Бориса Федорова. Занимался информационными системами учета и контроля за поступлением налоговых платежей.

С 22 августа 1998 года - заместитель руководителя Государственной налоговой службы. Ведомством в это время руководил Борис Федоров, а с сентября 1998 года - Георгий Боос. 23 декабря 1998 года на базе Государственной налоговой службы было образовано Министерство по налогам и сборам.

С марта 1999 года по март 2004 года Михаил Мишустин занимал должность заместителя министра по налогам и сборам. Министерство в этот период последовательно возглавляли Георгий Боос, Александр Починок (с мая 1999 года) и Геннадий Букаев (с мая 2000 года).

С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года - руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года).

С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года - руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года).

В 2008-2010 годах Михаил Мишустин являлся президентом компании UFG Capital Partners и управляющим партнером группы компаний UFG Asset Management, специализирующихся на управлении активами и инвестиционном бизнесе. Курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. Одним из основателей группы компаний UFG был бывший министр финансов Борис Федоров.

Одновременно Михаил Мишустин был научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета "Высшая школа экономики".

Во главе Федеральной налоговой службы

С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). Во главе ведомства сменил Михаила Мокрецова.

За время работы Михаила Мишустина в ФНС была внедрена автоматизированная система налогового администрирования "Налог-3", объединившая все функции службы. В 2012 году на сайте ведомства заработала система т. н. личных кабинетов для налогоплательщиков, позволяющая платить налоги и задолженности онлайн. В 2016 году был создан Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Были введены специальный налог для самозанятых, а также система возврата суммы налога на добавленную стоимость (tax free). В 2018 году ведомство ввело в эксплуатацию Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. В 2019 году был завершен переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, предусматривающий передачу информации о расчетах в адрес налоговых органов в режиме онлайн. В целом к 2020 году действовало свыше 50 электронных сервисов ФНС.

Параллельно с работой на посту главы ФНС Михаил Мишустин в октябре 2013 года занял должность научного руководителя факультета налогов и налогообложения (ныне факультет налогов, аудита и бизнес-анализа) Финансового университета при правительстве. Продолжает работать в этой должности вплоть до настоящего времени.

Председатель правительства

15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. На следующий день депутаты дали согласие на назначение премьера (за - 383, воздержался 41, против не было).

16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.

С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. В этот период и.о. председателя правительства был первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Постоянный член Совета безопасности (с 16 января 2020 года).

Участие в различных коллегиальных органах

Михаил Мишустин является заместителем председателя Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам (с февраля 2020 года), также возглавляет его президиум.

Возглавляет правительственные комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России, по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, он руководит Консультативным советом по иностранным инвестициям в России и Координационным советом при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Член правления Федерации хоккея России, ученого совета РАНХиГС.

Входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка Российской Федерации (2011-2018). В январе - сентябре 2020 года возглавлял наблюдательный совет государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Классный чин, награды, доходы, личные сведения

Действительный государственный советник РФ I класса (2010).

Награжден орденами Почета (2012), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016).

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 18 млн 235 тыс. рублей, супруги - 54 млн 844 тыс. рублей.

Автор монографии "Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России" (2005).

Женат, есть три сына.

Увлекается хоккеем. Играет на рояле. Пишет стихи и тексты песен.