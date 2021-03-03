Биография спортивного комментатора Юрия Розанова

Юрий Альбертович Розанов родился 12 июня 1961 года в Загорске (ныне Сергиев Посад, Московская область) в семье Альберта Константиновича и Валентины Егоровны Розановых. Его отец работал юристом. Мать - историк по образованию.

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 марта 2021 г. стало известно, что на 60-м году жизни скончался спортивный комментатор Юрий Розанов.

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В детстве Юрий Розанов проживал в Видном (Московская обл.). В конце 1970-х гг. поступил в Московский энергетический институт, но оставил обучение на пятом курсе. Впоследствии работал в нескольких научно-исследовательских институтах.

В 1996 году, не имея профильного образования, Юрий Розанов прошел конкурс комментаторов и начал работать на спортивном канале компании спутникового телевидения "НТВ-Плюс". Его наставником в профессии был известный комментатор Евгений Майоров (в прошлом известный хоккеист, чемпион мира и Олимпийских игр). На протяжении первых лет Юрий Розанов комментировал хоккейные соревнования.

В дальнейшем получил широкую известность как футбольный комментатор, хотя продолжал работать на трансляциях других видов спорта.

Юрий Розанов комментировал футбольные чемпионаты России, Англии, Испании, Италии и Нидерландов, матчи Лиги чемпионов УЕФА. Работал на нескольких чемпионатах мира и Европы по футболу.

В начале 2010-х гг. руководил советом спортивной редакции "НТВ-Плюс".

С осени 2012 года по весну 2014 года сотрудничал с украинскими телеканалами.