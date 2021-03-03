Биография спортивного комментатора Юрия Розанова

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 марта 2021 г. стало известно, что на 60-м году жизни скончался спортивный комментатор Юрий Розанов.
Юрий Альбертович Розанов родился 12 июня 1961 года в Загорске (ныне Сергиев Посад, Московская область) в семье Альберта Константиновича и Валентины Егоровны Розановых. Его отец работал юристом. Мать - историк по образованию.
В детстве Юрий Розанов проживал в Видном (Московская обл.). В конце 1970-х гг. поступил в Московский энергетический институт, но оставил обучение на пятом курсе. Впоследствии работал в нескольких научно-исследовательских институтах.
В 1996 году, не имея профильного образования, Юрий Розанов прошел конкурс комментаторов и начал работать на спортивном канале компании спутникового телевидения "НТВ-Плюс". Его наставником в профессии был известный комментатор Евгений Майоров (в прошлом известный хоккеист, чемпион мира и Олимпийских игр). На протяжении первых лет Юрий Розанов комментировал хоккейные соревнования.
В дальнейшем получил широкую известность как футбольный комментатор, хотя продолжал работать на трансляциях других видов спорта.
Юрий Розанов комментировал футбольные чемпионаты России, Англии, Испании, Италии и Нидерландов, матчи Лиги чемпионов УЕФА. Работал на нескольких чемпионатах мира и Европы по футболу.
В начале 2010-х гг. руководил советом спортивной редакции "НТВ-Плюс".
С осени 2012 года по весну 2014 года сотрудничал с украинскими телеканалами.
В 2014 году выступал как приглашенный комментатор ВГТРК, в частности, работал на матчах чемпионата мира по футболу (турнир проходил в Бразилии).
С 2015 года Юрий Розанов являлся комментатором телеканала "Матч ТВ". В январе 2019 года у него был диагностирован рак. В ноябре того же года комментатор вернулся к работе, продолжая проходить лечение.
На протяжении журналистской карьеры он также сотрудничал с радиостанциями "Спорт", "Маяк" и "Вести FM", изданием "Газета", еженедельником "Спорт день за днем".
Юрий Розанов являлся одним из комментаторов русских версий популярного футбольного симулятора EA Sports FIFA (2013-2015).
Был членом Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК).
Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор/ ведущий спортивной программы" (2012). Обладатель премии РАСК "Голос спорта" в категории "Лучший комментатор" (2018).
Был женат на Жанне Геннадьевне Розановой. В семье осталась дочь.