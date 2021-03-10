Биография композитора Людмилы Лядовой

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 марта 2021 года стало известно, что в Москве на 96-м году жизни умерла народная артистка РСФСР композитор Людмила Лядова.

Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье Алексея Ивановича Лядова и Юлии Петровны Самойловой. Ее отец был оперным певцом и скрипачом, мать работала хормейстером.

С семи лет Людмила Лядова посещала музыкальную школу по классу фортепиано, в 10 лет продолжила занятия на детском отделении Свердловской государственной консерватории (ныне Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского).

В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано педагога Берты Маранц и по классу композиции профессора Виктора Трамбицкого. В студенческие годы написала ряд детских миниатюр на стихи Агнии Барто, несколько фортепианных пьес, сонату для фортепиано.

Во время Великой Отечественной войны Людмила Лядова вместе с матерью выступала в составе концертных бригад на заводах и в воинских частях.

С середины 1940-х годов по 1952 год сотрудничала с певицей Ниной Пантелеевой, аккомпанировала и пела. В 1946 году их дуэт стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады . В 1951 году была принята в Союз композиторов СССР и переехала в Москву.

Людмила Лядова являлась автором музыки к более чем 800 песням. Их исполняли Клавдия Шульженко ("Когда-нибудь", "Телефонный звонок", "Женщина"), Иосиф Кобзон ("Старый марш"), Эдуард Хиль ("Барабан"), Тамара Миансарова ("Ай-люли", "Чудо-песенка") и другие артисты. Композитор сотрудничала с поэтами Георгием Ходосовым, Сергеем Михалковым, Евгением Евтушенко, Николаем Доризо.

Среди других произведений Людмилы Лядовой: сочинения для фортепиано "Концертный вальс" (1950) и "Карусель" (1960); пьесы для эстрадного оркестра "Праздник на Волге" (1957), "Праздник на стадионе" (1958) и "Русский сувенир" (1961); мюзиклы "Душа солдата" (1962) и "Сказка про Ерему, Данилу и нечистую силу" (1977); вокально-инструментальные поэмы "Великая битва" (1967), "Комсомолу - пионерский наш салют!" (1970) и "Тюмень - Сургут" (1972); кантаты "Дорогами мужества" (1970) и "Слушай, старший наш вожатый" (1971); оперетты "Атаманша" (1972), "У опасной черты" (1976) и "Кто твоя невеста?" (1978); опера "Два цвета времени" (1986).

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976). Народная артистка РСФСР (1984).

Людмила Лядова была награждена орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2005, 2000), Почета (2011).

Почетный гражданин Свердловской области (2015).

Жизни и творчеству композитора посвящены книги "Людмила Лядова" (1990, автор Гуна Голуб), "Людмила Лядова, знаменитая и неизвестная" (2000, Татьяна Кузнецова) и "Людмила Лядова в противостоянии "попсовой культуре" (2006, Татьяна Кузнецова).