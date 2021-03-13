Хронология катастроф самолетов Ан-26

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2021 года при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты (Казахстан) потерпел крушение транспортный самолет Ан-26. Как сообщило международное агентство "Казинформ", по предварительным данным, в самолете находились шесть человек, четверо из них погибли, двое были госпитализированы в районную больницу.

Согласно данным из открытых источников, всего за время эксплуатации Ан-26 потеряно не менее 169 самолетов этого типа (в том числе не менее 27 единиц в СССР и 10 российских), в результате чего погибли в общей сложности не менее 1466 человек. В 2016-2021 годах в мире произошло восемь авиакатастроф с участием Ан-26 (без учета ЧП 13 марта 2020 года), в них погибли 95 человек.

9 марта 2016 года у побережья Бангладеш потерпел катастрофу транспортный самолет Ан-26Б (регистрационный номер S2-AGZ) авиакомпании True Aviation, следовавший местным рейсом из аэропорта Кокс-Базар в Джессор. Через несколько минут после взлета машина упала в Бенгальском заливе недалеко от устья реки Баккхали. На борту находись четыре члена экипажа (все - граждане Украины), из них трое погибли, один выжил.

29 апреля 2017 года Ан-26 (регистрационный номер CU-T1406) кубинской государственной авиакомпании Aerogaviota, выполнявший внутренний рейс по заказу кубинских ВВС, на расстоянии 6,5 км к северо-востоку от Сан-Кристобаля (провинция Артемиса) столкнулся с горой Лома-де-ла-Пимиента и полностью разрушился. На борту находились восемь человек, все они погибли.

30 мая 2017 года на аэродроме в городе Балашов Саратовской области совершил жесткую посадку Ан-26 (бортовой номер "79 красный", регистрационный номер RF-36160). Пилот не выдержал параметры снижения и приземлился до взлетно-посадочной полосы. От удара о землю самолет был поврежден и загорелся, погиб находившийся на борту курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова (Ан-26 принадлежал учебной авиабазе этого училища). Еще четыре человека, находившиеся на борту, были госпитализированы с различными травмами. К катастрофе привел отказ левого двигателя.

14 октября 2017 года Ан-26-100 (регистрационный номер ER-AVB) молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter, следовавший из Уагадугу (Буркина-Фасо) в Абиджан (Кот-д'Ивуар), при заходе на посадку в аэропорту назначения упал в Атлантический океан и разрушился. На борту находились 10 человек - шестеро членов экипажа (граждане Молдавии) и четверо французских военнослужащих. В результате катастрофы четверо членов экипажа погибли, еще двое получили ранения. Рейс выполнялся по контракту с армией Франции в рамках антитеррористической операции "Бархан".

6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение Ан-26 ВКС России. По информации СМИ, машина с бортовым номером 52 входила в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка (аэродром Левашово) 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Ан-26 выполнял рейс по маршруту авиабаза Квайрес (Алеппо) - Хмеймим. По данным Минобороны РФ, воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы. В результате погибли 39 военнослужащих - шесть членов экипажа и 33 пассажира, в числе которых были генерал-майор (по информации РБК и "Комсомольской правды" - Владимир Еремеев), 26 офицеров, прапорщики и контрактники. Гражданских лиц на борту не было. В Минобороны сообщали, что "огневого воздействия по самолету не было", погодные условия для захода на посадку "были простыми", причиной крушения могла стать техническая неисправность.

20 декабря 2018 года близ Киншасы (Демократическая Республика Конго) потерпел крушение Ан-26Б (регистрационный номер 9S-AGB) местной авиакомпании Gomair. На борту погибли семь человек, в том числе трое россиян - члены экипажа Иван Масалов, Александр Кретов и Евгений Тарасов. Ан-26 занимался доставкой в регионы ДР Конго избирательных материалов для проведения президентских и парламентских выборов. Катастрофа произошла, когда самолет возвращался из города Чикапа в Киншасу. Ее причиной могли стать плохие погодные условия.

22 августа 2020 года в Южном Судане Ан-26Б (регистрационный номер EX-126) местной авиакомпании South West Aviation потерпел крушение вскоре после вылета из города Джуба. На борту находились восемь человек - три члена экипажа и пять пассажиров. Жертвами катастрофы стали семь человек, один госпитализирован. По одним сведениям, у самолета отказали оба двигателя, по другим - крушение произошло из-за превышения максимальной взлетной массы на 2,5 тонны.

25 сентября 2020 года близ Чугуева (Харьковская область Украины) потерпел крушение Ан-26Ш (регистрационный номер "76 желтый") Воздушных сил (ВС) Украины, выполнявший учебный полет с курсантами Харьковского национального университета ВС им. Ивана Кожедуба. Погибли 26 из находившихся на борту 27 человек. Выжил один из курсантов - Вячеслав Золочевский. 28 октября 2020 года на заседании кабмина Украины вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский заявил, что к катастрофе привел ряд факторов, включая отказ системы управления двигателя, недостаточную подготовку экипажа и системные нарушения правил выполнения полетов.