Хронология задержаний агентов украинских спецслужб в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 марта 2021 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании в Крыму россиянина, собиравшего информацию для украинских спецслужб. По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым. В его автомобиле обнаружено взрывное устройство. Россиянин арестован на два месяца, возбуждено уголовное дело.

Хронология случаев задержания агентов украинских спецслужб в России в 2020 году - в материале ТАСС.

Статистика

Вплоть до 2014 года в СМИ не сообщалось о разоблачении украинских шпионов на территории РФ. Начиная с 2014 года были опубликованы данные о 26 случаях задержания сотрудников украинских спецслужб, а также их агентов - украинских и российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины.

В 2014 году стало известно о четырех задержаниях украинских шпионов на территории России, в 2015 году - об одном. О наибольшем числе таких случаев СМИ сообщали в 2016 году - о шести. В 2017 году, по сведениям СМИ, были задержаны два человека, в 2018 году - пять, в 2019 году - трое, в 2020 году - пятеро. В 2021 году до 16 марта о задержаниях украинских шпионов не сообщалось.

Хронология задержаний в 2020 году

15 апреля 2020 года Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. По данным ФСБ, была пресечена деятельность агентурной группы, завербованной полковником Олегом Ахмедовым (из подразделения украинской военной разведки в Херсоне). В нее входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы. В отношении них возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.

22 июня 2020 года ФСБ РФ сообщила о задержании начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене - за передачу сведений, составляющих гостайну, Службе безопасности Украины. Он был отстранен от должности на время расследования и арестован по решению суда.

6 июля 2020 года стало известно, что сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Ему предъявлено обвинение. Имеющий украинское гражданство Василенко был арестован в Москве еще в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Весной 2020 года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима.

30 июля 2020 года ФСБ РФ сообщила о задержании в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, собиравшего и передававшего в главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие гостайну сведения. В отношении него возбуждено уголовное по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

27 августа 2020 года ФСБ России сообщило о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения. По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. В отношении него было возбуждено дело по ст. 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена"), военнослужащий арестован.