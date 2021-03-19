Что известно о членах нового состава ЦИК, назначенных президентом

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов нового состава Центральной избирательной комиссии РФ, включая ее нынешнего председателя Эллу Памфилову.

Редакция ТАСС подготовила краткие биографии членов Центризбиркома, назначенных указом главы государства.

Павел Андреев

Павел Андреев (род. 1980) окончил факультет международных отношений МГИМО МИД РФ (2002), магистратуру медиа-менеджмента в Университете Вестминстера (Великобритания; 2009). С 2002 года работал в Департаменте информации и печати МИД РФ, в российском посольстве в Великобритании. В 2007 году был назначен заместителем руководителя представительства агентства РИА "Новости" в Великобритании. Спустя два года возглавил центр международных проектов агентства, отвечал, в частности, за организацию и проведение мероприятий международного дискуссионного клуба "Валдай". Один из идеологов развития "Валдая", исполнительный директор Фонда развития и поддержки клуба. Впоследствии был заместителем главного редактора МИА "Россия сегодня" (2015-2016), вице-президентом международного коммуникационного агентства Fleishman-Hillard Vanguard (2016-2017). В 2017 году назначен руководителем аппарата Общественной палаты РФ.

Игорь Борисов

Игорь Борисов (род. 1964) выпускник Военного инженерного института им. А.Ф. Можайского (1986) и Международного юридического института (2004). Кандидат юридических наук (2002). В 1986-1993 годах служил в Вооруженных силах СССР/РФ, затем занимался коммерческой деятельностью. В 1999 году был назначен заместителем председателя совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП), в 2002 году возглавил совет РОИИП (занимает этот пост до настоящего времени). В 2007-2011 годах входил в состав Центральной избирательной комиссии (назначен указом президента), был заместителем председателя Научно-методического совета при ЦИК. Председатель совета общероссийской общественной организации "Российский общественный институт избирательного права". Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Наталья Бударина

Наталья Бударина в 2000-х годах работала специалистом-экспертом отдела федерального законодательства о выборах и референдумах правового управления аппарата Центральной избирательной комиссии. В 2003 году стала учредителем, директором фонда "СМИ и выборы". В 2010-х годах была заместителем руководителя департамента правового обеспечения избирательных кампаний центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия". Позднее перешла на работу в Администрацию президента РФ.

Элла Памфилова

Элла Памфилова (род. 1953) после окончания Московского энергетического института (1976) работала на Центральном ремонтно-механическом заводе производственного объединения "Мосэнерго". В 1986-1989 годах была председателем профсоюзного комитета предприятия. В 1989-1991 годах - народный депутат СССР (избрана по квоте профессиональных союзов), член Межрегиональной депутатской группы (сопредседатели - Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Андрей Сахаров и др.). Избиралась депутатом Верховного Совета СССР, работала в комитете по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, была секретарем комиссии по вопросам привилегий и льгот ВС СССР. В 1991-1994 годах Элла Памфилова занимала пост министра социальной защиты населения РФ в правительствах Бориса Ельцина, Егора Гайдара и Виктора Черномырдина. В 1993-1999 годах - депутат Госдумы РФ I и II созывов, входила во фракции "Выбор России" и "Регионы России". С 1998 по 2014 год возглавляла политическое движение "За гражданское достоинство". В 2000 году участвовала в досрочных президентских выборах, заняла 7-е место из 11 (1,01%). С 2002 года Элла Памфилова возглавляла Комиссию по правам человека при президенте, которая в 2004 году была преобразована в Совет при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. До 2010 года являлась его председателем. В дальнейшем работала старшим научным сотрудником Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. В 2014-2016 годах занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ. 3 марта 2016 года указом президента Владимира Путина Элла Памфилова была назначена членом Центризбиркома. 28 марта 2016 года на первом заседании ЦИК нового состава была избрана председателем комиссии. Под ее руководством комиссия провела выборы депутатов Госдумы (2016) и президента РФ (2018).

Андрей Шутов

Андрей Шутов (род. 1963), выпускник философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (1986). Кандидат политических наук (1993), доктор исторических наук (1999). В течение 20 лет работал на философском факультете МГУ, был доцентом кафедры политического процесса России, заведующим кафедрой государственной политики отделения политологии. В 2008 году назначен деканом-организатором факультета политологии вуза, где возглавил кафедру истории и теории политики. С 2012 года занимает должность декана факультета политологии. В 2013 году участвовал в создании Российского общества политологов, с 2014 года является его сопредседателем. В 2017-2020 годах - член Общественной палаты, руководил рабочей группой по исторической политике и просвещению. С апреля 2017 года - председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований.