Кто занимал пост госсекретаря Союзного государства

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2021 года бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Белоруссия Дмитрий Мезенцев назначен государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.

Дмитрий Мезенцев стал третьим госсекретарем Союзного государства. Ранее этот пост занимали Павел Бородин и Григорий Рапота.

Павел Бородин (2000-2011)

Павел Бородин (род. 1946) окончил экономический факультет Ульяновского сельскохозяйственного института (1972), а также хабаровскую Высшую партийную школу (1985). Доктор политических наук (2008). После окончания вуза переехал в Якутию, где работал в Верхне-Индигирской геологоразведочной экспедиции Якутского геологического управления, был заместителем гендиректора производственно-геологического объединения "Якутскгеология". В 1980-х годах находился на партийной работе, в частности был вторым секретарем Вилюйского райкома КПСС (1985-1987). Позднее занимал пост председателя Вилюйского райисполкома Совета народных депутатов (1987-1988). С 1988 по 1993 год - председатель исполкома, председатель Якутского горсовета, мэр г. Якутска. Одновременно избирался народным депутатом РСФСР (1990-1993). В апреле 1993 года перешел в Администрацию президента РФ Бориса Ельцина, где в сентябре того же года возглавил Главное социально-производственное управление. Спустя два месяца, после преобразования управления в новую самостоятельную структуру - Управление делами президента РФ, занял должность управляющего делами. Находясь на этом посту, в 1998 году стал фигурантом уголовного дела, возбужденного генпрокурором Юрием Скуратовым, о получении взяток от руководства швейцарской строительной компании "Мабетекс" за предоставление подрядов на реставрацию Кремля. Расследованием параллельно занималась прокуратура Швейцарии. В декабре 1999 года баллотировался на пост мэра Москвы, на выборах занял третье место из восьми кандидатов после действующего градоначальника Юрия Лужкова и бывшего премьер-министра РФ Сергея Кириенко. 10 января 2000 года Павел Бородин был освобожден от должности управделами президента РФ и в тот же день его кандидатура была предложена российской стороной на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии, учрежденного договором от 8 декабря 1999 года. 26 января 2000 года Бородин был назначен госсекретарем Союза России и Белоруссии. В декабре того же года уголовное дело в отношении него в России было прекращено "за отсутствием состава преступления", в Швейцарии в 2002 году он был приговорен к штрафу в 300 тыс. швейцарских франков ($175 тыс.). Бородин занимал пост госсекретаря Союзного государства до 25 ноября 2011 года. Спустя несколько месяцев после отставки возглавил комитет по этике Российского футбольного союза. В 2013 году "за особые заслуги перед РФ и большой вклад в развитие и укрепление российско-белорусских отношений" указом президента РФ Владимира Путина Павел Бородин получил ряд льгот, в т.ч. в виде "дополнительного ежемесячного материального обеспечения". С 2014 года он является председателем правления Союза предпринимателей евразийского экономического пространства "Деловой союз Евразии". Также руководит отделом геоэкономических и геополитических исследований Евразии Центра политологии Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

Григорий Рапота (2011-2021)

Григорий Рапота (род. 1944) окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ; 1966), позднее - Краснознаменный институт Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. С 1966 года - в Первом главном управлении (ПГУ) КГБ СССР (внешняя разведка). Длительное время работал за границей: в посольствах СССР в США (1971-1974), Швеции (1979-1983), Финляндии (1987-1990). Затем занимал руководящие должности в центральном аппарате ПГУ КГБ СССР и Службе внешней разведки (СВР) РФ. В 1994-1998 годах - заместитель директора СВР (службу в эти годы последовательно возглавляли Евгений Примаков, Вячеслав Трубников), в 1998 году - заместитель секретаря Совета безопасности РФ (Андрея Кокошина, Николая Бордюжи). В 1998-1999 годах возглавлял государственную компанию "Росвооружение". В сентябре 1999 года был назначен первым заместителем министра торговли РФ Михаила Фрадкова, в 2000-2001 годах работал первым заместителем министра промышленности, науки и технологий РФ Александра Дондукова. В 2001-2007 годах - генсекретарь Евразийского экономического сообщества (ныне Евразийский экономический союз). Затем перешел в Администрацию президента РФ: был полномочным представителем главы государства в Южном (2007-2008) и Приволжском федеральных округах (2008-2011). 25 ноября 2011 года Григорий Рапота был назначен государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. Вступил в должность 15 декабря 2011 года.