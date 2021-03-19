Что известно о новом госсекретаре Союзного государства Дмитрии Мезенцеве

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2021 года Дмитрий Мезенцев назначен государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. Соответствующее постановление подписал председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее в тот же день указом президента РФ Владимира Путина Дмитрий Мезенцев был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Белоруссия, которую он занимал с 2019 года. На посту госсекретаря Союзного государства он сменил Григория Рапоту.

Редакция ТАСС подготовила биографию Дмитрия Мезенцева.

Дмитрий Федорович Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец - Федор Дмитриевич Мезенцев - был полковником в отставке, фронтовым корреспондентом.

В 1981 году Дмитрий Мезенцев окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I) по специальности "инженер путей сообщения".

Кандидат психологических наук. В 1998 году защитил в Санкт-Петербургском государственном университете диссертацию на тему "Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности". Доцент.

В институте был комсоргом курса, секретарем бюро ВЛКСМ факультета, комиссаром студенческого стройотряда на строительстве Байкало-Амурской магистрали.

После окончания вуза в 1981-1983 годах работал мастером цеха текущего ремонта Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги (ОЖД).

С 1983 года был секретарем комитета ВЛКСМ Витебского отделения ОЖД, заведующим организационным отделом Ленинского райкома комсомола, затем ответственным организатором, заведующим сектором информации Ленинградского горкома ВЛКСМ.

В 1984-1990 годах служил в железнодорожных войсках. Был секретарем комитета ВЛКСМ батальона курсантов Ленинградского высшего училища железнодорожных войск и военных сообщений им. Фрунзе, работал в армейских печатных изданиях.

В 1990-1991 годах - народный депутат Ленсовета, руководитель пресс-центра Ленгорисполкома и Ленсовета, председателем которого был Анатолий Собчак.

С 1991 года был председателем комитета по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга, представителем Министерства информации и печати РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. После поражения мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на выборах в 1996 году покинул свой пост и переехал в Москву.

В 1996 году занял должность заместителя председателя Государственного комитета РФ по печати Ивана Лаптева.

В конце 1999 года был назначен президентом фонда "Центр стратегических разработок" при правительстве РФ. Председателем совета фонда являлся Герман Греф. В мае 2001 года возглавил совет сибирского филиала фонда, в 2002 году был назначен заместителем председателя совета Центра стратегических разработок.

Участвовал в президентской избирательной кампании Владимира Путина в 2000 году.

В январе 2002 года стал членом Совета Федерации РФ - представителем от администрации Иркутской области. В 2004-2009 годах - заместитель председателя верхней палаты парламента Сергея Миронова, курировал информационную политику и экономические вопросы. С января 2002 года по октябрь 2005 года возглавлял комиссию Совета Федерации по информационной политике, с мая 2002 года входил в состав комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности, был членом комиссий по информационной политике и по культуре.

В 2006 году был избран председателем правления Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), занимал должность до 2013 года.

28 мая 2009 года кандидатура Дмитрия Мезенцева была представлена президентом РФ Дмитрием Медведевым на пост губернатора Иркутской области, после гибели в авиакатастрофе прежнего главы региона Игоря Есиповского. 8 июня 2009 года Дмитрий Мезенцев был единогласно утвержден Законодательным собранием региона, в тот же день вступил в должность губернатора области.

В декабре 2011 года профсоюзный комитет Восточно-Сибирской железной дороги РЖД выдвинул Дмитрия Мезенцева кандидатом в президенты России. Однако в январе 2012 года ЦИК РФ отказал ему в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей.

18 мая 2012 года президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Мезенцева с поста губернатора Иркутской области в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий.

7 июня 2012 года на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества он был утвержден на посту генерального секретаря ШОС. Официально вступил в должность 1 января 2013 года - сроком на три года, до 31 декабря 2015 года.

22 сентября 2015 года указом избранного губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко Дмитрий Мезенцев был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ от Сахалинской области. Указ вступил в силу 31 декабря 2015 года, когда истек срок полномочий Мезенцева на посту генсека ШОС. 29 ноября 2017 года он был избран председателем комитета Совфеда РФ по экономической политике (сменил на посту Юрия Неёлова). Полномочия сенатора были прекращены досрочно 29 мая 2019 года в связи с его переходом на дипломатическую работу.

В 2016-2019 годах - председатель Общества российско-китайской дружбы.

С 30 апреля 2019 года по 19 марта 2021 года - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии. Сменил на этом посту Михаила Бабича.

Член Союза журналистов России.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2014).

Награжден орденами Почета (2005), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2019, 2007), Александра Невского (2015). Кавалер ордена Почетного Легиона (2007, Франция). Имеет Почетную грамоту президента РФ (2009).

Удостоен награды Всемирного форума по изучению Китая за вклад в развитие китаеведения (2018).

Женат, есть дочь.