Хронология приглашений российских послов в Москву для консультаций

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2021 года в Москву прибыл посол России в США Анатолий Антонов.

Министерство иностранных дел РФ 17 марта объявило, что Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. Решение было принято после того, как президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы, и ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.

ТАСС подготовил справочный материал о громких случаях вызова российских послов в Москву для консультаций.

Нигерия (1995)

14 ноября 1995 года посол России в Нигерии Лев Паршин был вызван в Москву "для проведения консультаций". В тот же день директор департамента информации и печати МИД РФ Григорий Карасин выразил "глубокое сожаление" по поводу казни 10 ноября 1995 года в Нигерии известного правозащитника, публициста и лауреата международных премий Кена Саро-Вивы и его соратников. Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что этим актом Нигерия противопоставила себя мировому сообществу в области защиты прав и свобод человека. МИД России был вынужден заявить нигерийской стороне "о недопустимости подобных действий". 14 декабря 1995 года посол России вернулся в африканское государство. Ранее, 10 ноября, из Нигерии был временно отозван посол США, аналогичные меры приняли Великобритания, ЮАР и 15 стран Европейского союза. Кроме того, в период 1995-1999 годов Нигерия была исключена из британского Содружества, в отношении нее были введены санкции. 22 декабря 1995 года Генассамблея ООН приняла резолюцию №50/199, в которой осудила действия нигерийских властей и одобрила принятые различными государствами меры в отношении Нигерии.

США и Великобритания (1998)

18 декабря 1998 года в связи с началом "силовой военно-воздушной акции США и Великобритании против Ирака" (получила название "Лиса в пустыне") руководство России отозвало из этих стран для консультаций своих послов Юлия Воронцова и Юрия Фокина. Накануне, 17 декабря, президент РФ Борис Ельцин выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что "неспровоцированная силовая акция" США и Великобритании стала грубым нарушением Устава ООН и общепринятых принципов международного права. Ракетно-бомбовые удары по Ираку 16-19 декабря 1998 года стали самой крупномасштабной военной акцией США со времен войны в Персидском заливе (1991) и привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Главы российских посольств вернулись в Вашингтон и Лондон 23 и 26 декабря 1998 года соответственно.

Польша (2000)

25 февраля 2000 года из Варшавы в Москву был вызван посол в Польше Сергей Разов. Причиной послужило нападение 23 февраля на территорию генконсульства РФ в Познани, совершенное при явном попустительстве полиции. Взломав ворота генконсульства, группа экстремистов проникла на территорию диппредставительства. Они заменили российский флаг полотнищем чеченских сепаратистов, а также нарисовали свастику на стене здания. Накануне отъезда российский посол вручил ноту протеста польской стороне. Министр иностранных дел России Игорь Иванов отложил запланированный визит в Польшу. Глава дипмиссии вернулся в Варшаву 17 марта 2000 года.

Грузия (2006)

28 сентября 2006 года российское руководство приняло решение отозвать посла России в Грузии Вячеслава Коваленко в Москву для консультаций. В тот же день было объявлено об эвакуации из этой страны персонала российских загранучреждений (в том числе практически всех дипломатов, за исключением двух сотрудников посольства) и семей военнослужащих, а также о прекращении выдачи российских виз грузинским гражданам. Накануне, 27 сентября, грузинские власти задержали четырех российских военнослужащих Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ), обвинив их в шпионаже (28 сентября был задержан еще один военнослужащий, но вскоре освобожден). Кроме того, грузинская полиция блокировала в Тбилиси здание штаба ГРВЗ, требуя выдачи еще двух российских офицеров. 2 октября при посредничестве председателя ОБСЕ, главы МИД Бельгии Карела де Гюхта граждане РФ были освобождены и переданы российской стороне. В тот же день Россия приостановила авиационное, автомобильное, морское и железнодорожное, а также почтовое сообщение с Грузией. 23 января 2007 года российский посол Вячеслав Коваленко вернулся в Тбилиси. В апреле 2007 года было возобновлено морское сообщение между Россией и Грузией. В конце мая вновь началась выдача виз гражданам Грузии. 21 февраля 2008 года, после встречи в Москве президентов двух стран - Владимира Путина и Михаила Саакашвили, было объявлено о восстановлении авиасообщения в полном объеме.

Таджикистан (2011)

11 ноября 2011 года посол России в Таджикистане был вызван в Москву "для кратких консультаций". Причиной послужила ситуация вокруг осужденных в Таджикистане летчиков российской авиакомпании "Ролкан инвестментс лтд", гражданина РФ Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко. В марте 2011 года два самолета авиакомпании, завершив контракт на перевозку гуманитарной помощи в Афганистане, приземлились в аэропорту г. Курган-Тюбе, предварительно получив необходимое разрешение. Однако после посадки командиры воздушных судов были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы, нарушении правил международных полетов и контрабанде. Оба Ан-72 были конфискованы в пользу Таджикистана. 8 ноября 2011 года суд города Курган-Тюбе приговорил летчиков, которые заявили о своей невиновности, к 8,5 года лишения свободы. В сообщении МИД России решение суда было названо "политически ангажированным". 14 ноября глава российской дипмиссии в Таджикистане вернулся в Душанбе. Перед вылетом в Москву и сразу по возвращении российский посол провел встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 22 ноября оба пилота были освобождены и через несколько дней вернулись на родину.

Украина (2014)

23 февраля 2014 года, на следующий день после госпереворота на Украине, посол России в этой стране Михаил Зурабов был вызван для консультаций в Москву "в связи с обострением ситуации и необходимостью всестороннего анализа сложившегося положения". Глава дипмиссии РФ вернулся в Киев 7 июня 2014 года для участия в церемонии инаугурации президента Украины Петра Порошенко. 28 июля 2016 года Михаил Зурабов был освобожден от обязанностей посла на Украине. После его отставки украинские власти отказались предварительно согласовать назначение (предоставить агреман) нового главы российского диппредставительства (на этот пост была предложена кандидатура полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича). С 2016 года российское посольство на Украине возглавляют дипломаты в должности временного поверенного в делах Российской Федерации.