Случаи задержания российских губернаторов

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2021 года официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко сообщила, что по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

За последние 10 лет в России было возбуждено пять уголовных дел в отношении действующих глав субъектов РФ (дело Белозерцева стало шестым). Фигурантом первого из них стал губернатор Сахалина Александр Хорошавин в 2015 году. ТАСС подготовил материал об этих уголовных делах.

Статистика уголовных дел в отношении глав регионов

С 1996 года в России уголовные дела были возбуждены в отношении 34 глав регионов, включая 19 действующих губернаторов. Первым задержанным при исполнении полномочий стал в 2006 году глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов. При этом до 2006 года к руководителям субъектов РФ, подозреваемым в совершении преступлений, не применялась мера пресечения в виде ареста.

Из 19 губернаторов виновными были признаны девять человек: шестеро получили реальные сроки заключения, трое - условные. Впоследствии один из них - экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, приговоренный к 10 годам колонии, был освобожден от тюремного наказания в связи с болезнью. В отношении еще двух ранее осужденных - бывших руководителей Сахалина и Коми Александра Хорошавина и Вячеслава Гайзера - возбуждены новые уголовные дела.

Хронология

3 марта 2015 года по подозрению в получении взятки был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин (возглавлял регион с 2007 года) и несколько сотрудников областной администрации. На следующий день решением Басманного суда Москвы глава региона был арестован, 13 марта ему предъявлено обвинение. 25 марта 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Хорошавин был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". По версии следствия, в 2009 году губернатор Сахалинской области создал организованную преступную группу, члены которой получали от предпринимателей деньги за право выполнения работ по госконтрактам, получение субсидий и др. Общая сумма взяток превысила 522 млн рублей. При этом Александр Хорошавин легализовал свыше 77 млн рублей путем перевода средств на банковские карты и приобретая валюту. Экс-глава Сахалина свою вину не признал. 9 февраля 2018 года суд Южно-Сахалинска приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. 20 июня 2018 года стало известно, что СК России предъявил Хорошавину и его сообщникам обвинения в получении взяток в размере от 2 до 10 млн рублей от граждан, планировавших участвовать в выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска в 2014 году. Общая сумма взяток составила более 100 млн рублей. Дело рассматривается в суде.

18 сентября 2015 года в отношении главы Республики Коми Вячеслава Гайзера (возглавлял республику с 2010 года) и ряда чиновников Коми было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании организованного преступного сообщества или участии в нем и мошенничестве. 20 сентября фигуранты дела были арестованы решением Басманного суда Москвы. 25 сентября в отношении них возбудили новое дело по обвинению в легализации денежных доходов, полученных в результате совершения преступления организованной группой. По данным следствия, Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов и другие лица в 2006 году возглавляли преступное сообщество, участники которого незаконно завладели рядом предприятий Коми. Размер причиненного ущерба составляет порядка 4,5 млрд рублей. 30 сентября 2015 года Вячеслав Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента РФ. 31 августа 2016 года ему было предъявлено обвинение в получении взятки. Вячеслав Гайзер свою вину не признал. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве, легализации имущества, получении взятки и приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. При этом суд оправдал Гайзера по обвинению в создании организованного преступного сообщества и по одному эпизоду получения взятки. В июле 2020 года экс-главе Коми было предъявлено в окончательной редакции новое обвинение в организации превышения полномочий с ущербом на 8,8 млн рублей при выделении земельных участков под строительство в Сыктывкаре. Дело рассматривает суд.

24 июня 2016 года в московском ресторане был задержан губернатор Кировской области Никита Белых (возглавлял область с 2009 года) в момент получения им пакета со €150 тыс. наличными. В отношении него управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня главе региона предъявили обвинение, в тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, губернатор области лично и через посредника получил от руководства двух предприятий региона около €600 тыс., пообещав в обмен покровительство со стороны областного правительства. Белых свою вину не признал. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин отправил Никиту Белых в отставку в связи с утратой доверия главы государства. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 48,2 млн рублей. При этом суд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов дела за недостаточностью доказательств.

4 апреля 2017 года был задержан глава Удмуртской Республики Александр Соловьев (возглавлял регион с 2014 года). Накануне Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило в отношении него уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). 4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом отстранил Соловьева от должности руководителя республики в связи с утратой доверия главы государства. По данным следствия, в 2014-2016 годах глава республики получил 139 млн рублей и долю в коммерческой организации номинальной стоимостью 2,7 млн рублей от компаний, получивших госконтракты на строительство мостов через реки Кама и Буй. За это Соловьев обеспечивал им внеочередную оплату выполняемых работ, а также выделение лицензий на пользование участком недр местного значения. По второму эпизоду экс-глава Удмуртии обвинялся в получении 5 млн рублей и взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера общей стоимостью 29 тыс. рублей Соловьев полностью признал вину и сотрудничал со следствием, однако в ходе судебного процесса отказался от признательных показаний. 14 октября 2020 года Завьяловский районный суд республики признал его виновным в получении взяток и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей 18 марта 2021 года стало известно, что суд удовлетворил ходатайство Соловьева и освободил его от тюремного наказания в связи с болезнью.

9 июля 2020 года в Хабаровске оперативниками Следственного комитета и сотрудниками ФСБ России по подозрению в организации убийств и организации покушения на убийство был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (избран в 2018 году от ЛДПР). На следующий день он был арестован решением Басманного суда Москвы. По данным СК России, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. После задержания губернатора в крае начались акции протеста в его поддержку. 20 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин отрешил Фургала от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства. Сергей Фургал находится под стражей. Следствие по делу завершено, фигуранты приступили к ознакомлению с его материалами.