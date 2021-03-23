История дизайна банкнот в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2021 года зампред Банка России (ЦБ РФ) Михаил Алексеев объявил, что к 2025 году в России будут модернизированы банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. рублей. По его словам, у них будет усовершенствован дизайн "до уровня, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах". На банкнотах новых модификаций по прежнему будут изображены российские города, однако, по образцу купюры в 2 тыс. рублей, их изображения на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей соответствующих федеральных округов. Прежние модификации банкнот останутся законным платежным средством.

О том, как менялся дизайн банкнот в России - в материале ТАСС.

Ассигнационный рубль

Впервые бумажные деньги были введены в России в 1770 году манифестом императрицы Екатерины II от 8 января 1769 года (29 декабря 1768 года по старому стилю). Согласно документу, новая денежная единица, ассигнационный рубль, вводилась из-за того, что "тягость медной монеты, одобряющая ею собственную цену, отягощяет ее же и обращение", и что "дальний перевоз всякой монеты многими неудобностями подвержен". Манифестом в Москве и Санкт-Петербурге учреждались государственные ассигнационные банки, которые начали выпуск банкнот номиналами в 25, 50, 75 и 100 рублей. В 1786 году номинал в 75 рублей был отменен, вместо него появились банкноты в 5, 10, а затем - в 1, 3 и 200 рублей.

Первые ассигнации имели простой внешний вид: были отпечатаны черными чернилами на белой бумаге с одной стороны. Помимо номинала, подписей двух сенаторов и банковских управляющих, на банкнотах имелась надпись "Объявляю сей государственной ассигнации платить...", номер серии, а также два тиснения с гербами. С самого начала банкноты были оснащены водяными знаками: надписями "Любовь к отечеству действует к пользе оного" и "Государственная казна", а также гербами царства Московского, Казанского, Сибирского и Астраханского.

Имя художника первых российских банкнот неизвестно. Ассигнационные банкноты подлежали обмену только на медную монету и из-за больших объемов эмиссии были сильно обесценены по отношению к полноценному серебряному рублю. Внешний вид ассигнаций неоднократно менялся. В 1819 году были введены различные цвета бумаги для купюр разного достоинства, причем для номиналов от 1 до 10 рублей этот выбор впоследствии сохранялся вплоть до 1991 года:

1 рубль - желтая бумага;

3 рубля - зеленая;

5 рублей - синяя;

10 рублей - красная.

Кредитные билеты

В 1839-1843 годах под руководством министра финансов Егора Канкрина в России была проведена денежная реформа, в рамках которой ассигнации были заменены на государственные кредитные билеты, которые можно было обменять по номиналу на серебряную и золотую монету.

Первые выпуски государственных кредитных билетов (номиналами 1, 3, 5, 10, 25 и 100 рублей) уже печатались на обеих сторонах банкноты, имели более высокую по сравнению с ассигнациями степень защиты за счет типографской печати со сложным узором. На оборотной стороне имелись выписки из текста императорского манифеста об их введении.

В начале 1860 года из США в Россию были поставлены типографские машины, которые позволяли выпускать банкноты с более богатым оформлением. В 1866 году были напечатаны государственные кредитные билеты нового образца, на оборотной стороне которых впервые появились портреты: Дмитрия Донского (5 рублей), царей Михаила Федоровича (10 рублей), Алексея Михайловича (25 рублей), императора Петра I (50 рублей) и императрицы Екатерины II (100 рублей). Рисунок банкнот был выполнен художниками Алексеем Дютаком и Георгом Скамони. В 1887 году была внедрена многоцветная "орловская" печать, после чего дизайн неоднократно менялся: например, на банкнотах в 5, 10 и 25 в конце XIX века были изображены женщины в традиционных русских нарядах.

В 1895-1899 годах прошла денежная реформа под руководством министра финансов Сергея Витте, после которой была выпущена последняя серия кредитных билетов. В 1898 году были напечатаны кредитные билеты 100 и 500 рублей, которые отличались большими размерами: 260x122 мм и 275x128 мм соответственно. На банкноте в 25 рублей появился портрет императора Александра III, в 50 рублей - Николая I, портрет Петра I был помещен на банкноту в 500 рублей. Среди художников кредитных билетов этого периода был Рихард Зариньш, в будущем - автор герба Латвии.

Последние серии царских банкнот номиналом более 1 рубля были введены в обращение в 1912 году.

Первая мировая война, Временное правительство

Из-за начала Первой мировой войны власти Российской империи приостановили свободный обмен бумажных денег на золото и серебро, начав активную эмиссию. Вследствие этого возник дефицит монет в обращении. Для их замены печатались казначейские билетные знаки с простейшим оформлением. Также в качестве денежных знаков использовались почтовые марки, выпущенные к 300-летию дома Романовых. Временное правительство России впервые начало печатать свои деньги только в сентябре 1917 года, они имели простой внешний вид и необычные номиналы: в 20 и 40 рублей (в обиходе их часто называли "керенками", от фамилии министра-председателя Временного правительства Александра Керенского). Также были изготовлены клише для государственных кредитных билетов номиналами от 1 до 10 тыс. рублей, которые печатались уже при советской власти. На большинстве из этих купюр в качестве декоративного элемента в первый и единственный раз в истории российских банкнот использовалась свастика. Также на купюре в 1 тыс. рублей впервые было изображено здание - Таврический дворец в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), где заседало Временное правительство.

Крупная партия государственных кредитных билетов образца 1918-1919 годов, заказанная Временным правительством в США, обращалась во время Гражданской войны 1917-1922 годов на территории Сибири и Дальнего Востока. Внешне эти банкноты напоминали доллары США того периода, на них были нанесены аллегорические изображения.

Все царские банкноты, как и "керенки", находились в обращении в России даже после Октябрьской революции, до 1922 года.

В советское время

В ходе Гражданской войны на территории России обращались десятки различных видов валют, в том числе совзнаки и расчетные знаки РСФСР. Все они, как правило, не имели сложного оформления, причем на некоторых из советских выпусков надписи были не только на русском, но также на английском, немецком, китайском и арабском языках.

В 1923 году были выпущены первые денежные купюры СССР. На банкноте номиналом в 10 тыс. рублей впервые был изображен вид Москвы: Кремль и старый Большой каменный мост. С этого времени на советских банкнотах начали печатать надписи на языках народов СССР.

В 1924 году, после начала Новой экономической политики (НЭП), были выпущены в обращение первые "твердые" деньги - червонцы, которые не были подвержены послереволюционной гиперинфляции. Это были односторонние банкноты без сложного оформления, более напоминавшие векселя. Их автором был художник Гознака Иван Дубасов, который впоследствии стал главным автором всех серий советских банкнот. На многих купюрах 1920-х годов были нанесены гравюры со скульптур, изображавших рабочих и крестьян, авторства скульптора Ивана Шадра (гравером был Перикл Ксидиас).

В 1937 году на банкнотах в 3, 5 и 10 червонцев (30, 50 и 100 рублей) впервые появились портреты Владимира Ленина. При этом на банкнотах в 1, 3 и 5 рублей 1938 года выпуска были изображены шахтеры, красноармейцы и летчики.

В ходе денежной реформы 1947 года были выпущены купюры новой серии, которые по цветам, пропорциям и размерам, а также частично по оформлению соответствовали царским банкнотам. Портрет Ленина фигурировал на денежных знаках в 10, 25, 50 и 100 рублей. На банкноте в 100 рублей снова появился Кремль. Кроме Ивана Дубасова, к работе над банкнотами был привлечен 19-летний художник-график Игорь Крылков: оборотная сторона купюры в 1 рубль была взята из его диплома спецкурса.

В результате реформы 1961 года размер банкнот был уменьшен, виды Кремля появились на всех купюрах, кроме 1 рубля. Над этим банкнотами, помимо Ивана Дубасова, работали Сергей Поманский и Юрий Лукьянов.

В ходе "павловской" денежной реформы 1991 года внешний вид банкнот был видоизменен - лицевая сторона стала многоцветной, исчезли надписи на языках СССР, появились номиналы в 200, 500 и 1 тыс. рублей. Банкноты этого образца печатались и после распада Советского Союза, в 1992 году.

Денежная реформа 1993 года

В 1993 году вышли в обращение билеты банка России номиналами 100, 200, 500, 1 тыс., 5 тыс., 10 тыс. и 50 тыс. рублей. По своей композиции они напоминали советские банкноты образца 1961 года, но вместо портрета Ленина в картуше было размещено изображение Сенатской башни Московского кремля и купол Сената с развевающимся российским триколором.

В 1995 году вошла в обращение серия банкнот (1 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 50 тыс., 100 тыс., 500 тыс. рублей.) с новым оформлением, на которых были изображены различные города России: Владивосток, Великий Новгород, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва и Архангельск. Дизайном всех банкнот Банка России до своей кончины в 2002 году занимался художник Гознака Игорь Крылков. При создании банкноты в 100 тыс. рублей (Москва) он использовал снимки Большого театра из фотохроники ТАСС. Характерной чертой этой серии банкнот было использование видоизмененной кириллизированной версии шрифта AdverGothic, который широко использовался в те годы в дизайне.

Современные банкноты

После деноминации 1 января 1998 года в обращение поступили новые банкноты образца 1997 года. Они повторили дизайн билетов Банка России образца 1995 года, за исключением уменьшения номинала. В 2001 году вышла банкнота в 1 тыс. рублей (с изображением Ярославля). Уже после смерти Крылкова, в 2006 году в обращение вышла купюра в 5 тыс. рублей (Хабаровск), которая была выполнена в заданной художником стилистике. Впоследствии в серию банкнот вносились лишь незначительные изменения: в частности, обновлена гравюра Соловецкого монастыря, вводились новые защитные средства.

12 апреля 2016 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объявила о подготовке к выпуску банкнот новых номиналов 200 и 2 тыс. рублей. На них решено было разместить символы городов и памятных объектов. Голосование за их выбор проводилось на специальном портале Твоя-Россия.рф, созданном Центробанком, а также путем анкетирования. Финальное голосование прошло в эфире телеканала "Россия 1". Победу одержали Дальний Восток и Севастополь. В итоге на банкноте номиналом 200 рублей, для которой был выбран зеленый тон, решено поместить изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2 тыс. рублей изображен мост на острове Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. Преобладающий цвет - синий. Обе банкноты поступили в широкий оборот осенью 2017 года.

В 2014, 2015 и 2018 годах Банк России выпускал памятные купюры номиналом в 100 рублей, посвященные зимней Олимпиаде в Сочи, воссоединению Крыма с Россией и чемпионату мира по футболу соответственно. Они полностью отличаются дизайном от стандартных банкнот, имеют вертикальную ориентацию. Автором идеи дизайна "сочинской" банкноты по итогам конкурса стал студент Института им. Репина при Российской академии художеств Павел Бушуев. "Крымскую" и "футбольную" банкноты готовили художники Гознака, их имена не публиковались. В широкое наличное обращение подобные купюры не поступали.