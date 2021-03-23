Итоги деятельности Ивана Белозерцева на посту губернатора Пензенской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия главы государства. 21 марта Белозерцев был задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взятки на общую сумму, превышающую 31 млн рублей, 22 марта арестован решением Басманного суда Москвы.

Иван Белозерцев возглавлял Пензенскую область с 25 мая 2015 года (2 тыс. 129 дней). По продолжительности пребывания в должности среди глав субъектов Федерации делил 24-е место с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным. ТАСС подготовил материал о некоторых результатах деятельности Ивана Белозерцева на посту руководителя региона в 2015-2021 годах.

Экономические показатели

За время нахождения Ивана Белозерцева в должности губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Пензенской области, по данным Росстата, увеличился на 30,77% - с 343 млрд 329 млн рублей в 2015 году до 448 млрд 976 млн в 2019 году (данные за 2020 год не опубликованы). По этому показателю в 2015 году область занимала 45-е место среди субъектов РФ, в 2019 году - 50-е. ВРП на душу населения за тот же период вырос на 34,79%: с 253 тыс. 911 рублей до 342 тыс. 251 рубля (57-е место в 2015 году, 59-е - в 2019).

В 2015 году бюджет Пензенской области был исполнен с дефицитом в 2 млрд 816 млн рублей. Доходы составили 49 млрд 653 млн рублей (58-е место среди субъектов РФ), расходы - 51 млрд 469 млн рублей (59-е место). В 2020 году дефицит регионального бюджета уменьшился в 9,6 раза по сравнению с 2015 годом - до 292 млн рублей. Доходы выросли на 67,27%, достигнув 81 млрд 383 млн рублей, расходы увеличились на 58,69% - до 81 млрд 675 млн рублей (56-е место по обоим показателям).

В бюджете области на 2021 год запланирован профицит в размере 787 млн рублей. Доходы, как ожидается, снизятся на 23,13% по сравнению с 2020 годом - до 62 млрд 559 млн рублей, расходы сократятся на 24,37% - до 61 млрд 772 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал региона в 2020 году составили 59 млрд 566 млн рублей, что на 32,85% меньше по сравнению с 2015 годом (88 млрд 702 млн рублей.). По этому показателю область переместилась с 45-го места среди российских регионов в 2015 году на 49-е место в 2020 году.

Социальная сфера

Численность населения Пензенской области за шесть последних лет снизилась на 4,72% - с 1 млн 356 тыс. человек на 1 января 2015 года (35-е место) до 1 млн 292 тыс. на аналогичную дату 2021 года (36-е место).

При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 30,84% - с 10,7 человека в 2015 году до 7,4 в 2020 году. По этому показателю в 2015 году регион занимал 80-е место, в 2020 году делил 80-82-е позиции с Тульской и Тамбовской областями. Смертность на 1 тыс. населения за тот же период выросла на 17,57% - с 14,8 человека в 2015 году (регион занимал 26-27-е места среди субъектов РФ с Вологодской областью) до 17,4 в 2020 году (11-е место).

Уровень безработицы сократился на 0,4 процентного пункта - с 4,7% в 2015 году (регион делил 62-64-е позиции с Саратовской и Рязанской областями) до 4,3% в 2019 году (52-54-е места с Удмуртией и Саратовской областью, данные за 2020 год не опубликованы).

Размер среднемесячной заработной платы вырос на 41,26% по сравнению с 2015 года (23 тыс. 192 рубля, 60-е место) и составил в 2020 году 32 тыс. 762 рубля (63-е место в рейтинге российских регионов). Среднемесячная пенсия за тот же период увеличилась на 31,9% - с 11 тыс. 8 рублей в 2015 году до 14 тыс. 520 рублей в 2020 году. При этом место Пензенской области в рейтинге не изменилось - 66-е.