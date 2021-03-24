Как Украина вводила санкции в отношении российских физических и юридических лиц

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие принятое в этот же день решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Новые ограничительные меры затронули ряд российских компаний и СМИ, в том числе "Росгосстрах", ТАСС, МИА "Россия сегодня", "Лента.ру" и "Газета.ру". Кроме того, санкции введены в отношении 23 российских граждан, в числе которых первый заместитель главы МВД Александр Горовой и сенатор Людмила Нарусова.

Юридические основания

Украина начала вводить санкции в отношении России в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с РФ, а также началом конфликта в Донбассе. Еще до принятия собственного так называемого санкционного закона официальный Киев неоднократно присоединялся к введенным ранее антироссийским ограничениям стран Европейского союза, "Большой семерки", Швейцарии и США.

10 сентября 2014 года Петр Порошенко, президент Украины в 2014-2019 годах, подписал закон "О санкциях". Документ предусматривает возможность введения ограничительных мер против РФ: более 20 видов санкций, включая прекращение транзита энергоресурсов. Закон вступил в силу 12 сентября 2014 года, последняя редакция - 17 декабря 2017 года.

Согласно документу, санкции могут применяться в целях "защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности, а также предотвращения нарушения, восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства".

Решение о применении санкций принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, оно вводится в действие указом главы государства.

После принятия закона 2014 года Украина неоднократно вводила санкции в отношении РФ. По словам украинского президента Владимира Зеленского (избран 21 апреля 2019 года), ограничительные меры против России "нельзя отменять, это налог ради мира".

Виды санкций

К ограничительным мерам, в частности, относятся:

блокировка активов (собственность и счета физических и юридических лиц);

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

визовые ограничения;

прекращение действия международных договоров.

Первые санкции

Впервые антироссийские санкции Украина ввела 16 сентября 2015 года. В список изначально вошли 388 российских физических и 105 юридических лиц. Среди них были министр обороны РФ Сергей Шойгу, спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин, руководители Минкомсвязи и Минсельхоза Николай Никифоров и Александр Ткачев, глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, певец Иосиф Кобзон и другие. Кроме того, ограничительные меры коснулись ряда работников российских СМИ: гендиректора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, сотрудников агентств ТАСС и "Россия сегодня", газет "Известия" и "Российская газета", телекомпании НТВ, Первого канала. Также под санкции подпали лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, более 100 иностранных наблюдателей на референдуме в Крыму и на выборах в ДНР и ЛНР. Среди компаний, оказавшихся под санкциями, - 27 банков, включая Газпромбанк, Банк Москвы (и принадлежащий ему украинский БМ-Банк), Россельхозбанк, все крупнейшие российские авиаперевозчики ("Аэрофлот", "Трансаэро", "Сибирь", "Россия" и др.), а также Первая грузовая компания, "Алмаз-Антей", Первый канал, НТВ, ВГТРК, "Лаборатория Касперского" и др. Физическим и юридическим лицам, вошедшим в список, был запрещен въезд в страну, предусмотрено блокирование активов и приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств. Действие указа неоднократно продлевалось.

Список Савченко - Сенцова

29 марта 2016 года Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 25 марта 2016 года о применении санкций в отношении лиц, "причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко". В так называемый список Савченко - Сенцова были включены 84 фамилии, включая главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и руководителя ФСБ Александра Бортникова, которым запрещен въезд на Украину. Ограничительные меры также коснулись сотрудников суда и прокуратуры, которые вели дела против украинских граждан, и двух операторов российских телеканалов, которые выступали свидетелями в судах. Этот список позднее был расширен.

Санкции в отношении руководителей СМИ

27 мая 2016 года персональные санкции были введены в отношении 17 руководителей и ключевых сотрудников ряда ведущих российских СМИ, которые, по мнению украинских властей, создают "реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины" (указ президента вступил в силу 31 мая 2016 года). В ограничительный список вошли: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, главный редактор информагентства Regnum Виген Акопян, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, председатель совета директоров холдинга интернет-ресурсов "Правда.ру" Вадим Горшенин, главный редактор интернет-портала Life.ru Александр Потапов, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин, главный редактор журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, глава Дирекции общественно-правового вещания телеканала НТВ Андрей Куницын, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, бывший гендиректор НТВ Владимир Кулистиков, ведущая воскресного выпуска программы "Время" на Первом канале Ирада Зейналова, генеральный директор телеканала Life Ашот Габрелянов, генеральный директор телеканала "Россия-1" Антон Златопольский.

Расширение санкционного списка в 2016 году

17 октября 2016 года президент Украины подписал указ, которым список санкций был дополнен 335 физическими и 167 юридическими лицами. В обновленный перечень вошли секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, экс-глава СВР Михаил Фрадков, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, полпреды президента РФ Олег Белавенцев, Сергей Меняйло, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сенаторы Елена Мизулина, Андрей Клишас, депутаты Леонид Слуцкий, Сергей Неверов и др. Ограничительные меры также введены в отношении всего бывшего и нынешнего командования Черноморского флота, а также представителей властей Крыма, в числе которых глава республики Сергей Аксенов. Список юридических лиц пополнился компаниями Рособоронэкспорт, Ростех, "Ижмаш", "Камаз", "Русал", "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", Объединенная авиастроительная корпорация, Utair и другие. Также под санкциями оказался Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

Этим же указом были введены ограничительные меры в отношении российских платежных систем "Золотая корона", "Колибри" (Сбербанк), "Лидер", "Юнистрим", Anelik и Blizko.

Санкции в отношении российских банков

15 марта 2017 года Петр Порошенко ввел в действие очередное решение СНБО. Сроком на один год ограничительные меры были введены в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины, - Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, "ВТБ Банка" и "БМ Банка". Санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков. Санкции в отношении дочерней структуры российского Сбербанка, а также Проминвестбанка впоследствии были продлены.

Запрет российских социальных сетей

15 мая 2017 года президент Украины утвердил решение СНБО о расширении санкционного списка в отношении 1 228 физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Под запрет на Украине подпали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс. Украина". Документ предписывал "запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет" к этим ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.

Ограничение доступа к сайтам

9 февраля 2018 года Украина ввела дополнительные меры по противодействию "информационной агрессии" РФ. Однако указ президента был засекречен и его содержание не публиковалось.

14 мая Петр Порошенко вновь подписал пакет персональных санкций. Меры были введены в отношении лиц, якобы "причастных к информационной и киберагрессии" против Украины, к "противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России", а также против депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. Согласно указу президента, интернет-провайдерам предписано было ограничить доступ к сайтам ria.ru, sputniknews.com, 1prime.ru, rsport.ria.ru, realty.ria.ru, rian.com.ua, rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv.

Санкции в отношении политических партий

21 июня 2018 года в санкционные списки Украины были добавлены шесть политических партий России, в том числе "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Родина", Демократическая партия России, Аграрная партия России. В перечне также фигурируют Центральная избирательная комиссия и ее глава Элла Памфилова, избирком Крыма и члены территориальных комиссий разного уровня. Кроме того, под санкции подпали Союз пенсионеров России и Союз ветеранов Афганистана, корпус наблюдателей "За чистые выборы", общественная организация "Боевое братство".

Санкции 2019 года

19 марта 2019 года Украина ввела санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц . В список попали те, кто участвовал в строительстве Крымского моста, имели, по мнению СНБО, отношение к "вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров" в Керченском проливе, а также к организации и проведению выборов в провозглашенных республиках Донбасса. Кроме того, санкции коснулись тех, кто, по мнению украинских властей, якобы причастен к распространению издательской продукции "антиукраинского содержания". Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко вступил в силу 21 марта.

В обновленном списке физических лиц значатся директор "Роснефти" Игорь Сечин, основатель инвесткомпании Marshall Capital Константин Малофеев, бывшие совладельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Козак и другие. В списке юрлиц: инвестиционная компания Volga Group, компании "Авиа групп" и "Авиа групп норд", строительная компания "Стройтрансгаз", транспортная компания "Трансойл", компании "СГМ-Мост" (дочернее предприятие компании "Стройгазмонтаж"), "Силовые машины" и другие. Санкции вводятся сроком на три года. Украина также ввела санкции на три года в отношении книжных интернет-магазинов "Лабиринт" и "Литрес", а также ряда российских издательств.

Санкции 2020 года

14 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом обновил санкции в отношении российских организаций и физических лиц.

В списке персональных санкций - фамилии 377 человек. В частности, запрет на въезд в страну, владение активами или участие в приватизации на ее территории сроком на три года был введен против сотрудницы некоммерческой организации "Институт стран СНГ" Валентины Гойденко, исполнительного директора международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" Игоря Задорина. На один год ограничительные меры также введены против учредителя фирмы "Корпорация "Парус" Алексея Федоренко и одного из основателей компании "1C" Бориса Нуралиева.

В списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось только 235 организаций. При этом в новый перечень вошли Московский государственный университет, Русское географическое общество, а также ряд подразделений Российской академии наук, в том числе Институт археологии Крыма РАН и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского. Кроме того, в санкционный список были включены Государственный музей "Эрмитаж", Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Санкции сроком на три года против этих организаций предусматривают блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы Украины, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов и другие.

Этим же распоряжением Зеленский еще на три года продлил запрет на доступ к российским сайтам, социальным сетям и медиаресурсам ("ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина"). Под ограничения подпал и ряд российских телеканалов - "СТС Медиа", "Спас ТВ", "Телеканал ТВ3" и "Мир". В список санкций добавили издательский дом "Комсомольская правда" и ряд радиостанций, большая часть из которых работает в Крыму.

Санкции 2021 года

28 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, принятое ранее в тот же день, "О внесении изменений в решение СНБО от 14 декабря 2020 года", которое касается санкций в отношении физических и юридических лиц РФ. Списки новых ограничительных мер на сайте главы украинского государства не опубликованы. Накануне подписания указа стало известно, что правительство Украины рекомендовало СНБО ввести санкции на три года против 13 российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает своей территорией.

20 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и ряда других лиц, среди которых пять граждан России, по делу о финансировании терроризма. В отношении этих лиц сроком на три года введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины. Под санкции также подпал ряд юридических лиц, в том числе Севастопольский государственный университет.