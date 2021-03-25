Случаи блокировки движения по Суэцкому каналу

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2021 года администрация Суэцкого канала объявила, что навигация по нему приостановлена. Прохода ожидают не менее 150 судов. Это произошло из-за того, что 23 марта на мель сел шедший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given.

ТАСС подготовил материал о Суэцком канале и случаях блокировки движения по нему.

Суэцкий канал

Суэцкий канал - судоходный канал, связывающий Средиземное (город Порт-Саид) и Красное (город Суэц) моря. Проложен на территории Египта в наиболее узкой части Суэцкого перешейка, соединяющего Азию и Африку. Путь через него является кратчайшим между Индийским и Атлантическим океанами.

Канал был открыт для судоходства в 1869 году. После реконструкции в 2015 году его длина составляет 193 км, ширина - 205-225 м (измеряется на глубине 11 м), глубина по фарватеру - 24 м. По каналу могут ходить супертанкеры водоизмещением до 360 тыс. тонн.

В настоящее время по нему осуществляется 12% мирового объема морских грузоперевозок. Канал пропускает около 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки. За его эксплуатацию в казну Египта, по данным администрации канала, ежегодно поступает в среднем $5 млрд (в 2020 году - $5,6 млрд).

Случаи блокировки движения

По словам экспертов, инциденты, аналогичные нынешней ситуации, в Суэцком канале случаются нечасто. Самый громкий эпизод произошел в 2004 году. Тогда 7 ноября танкер Tropic Brilliance, шедший под либерийским флагом и имевший на борту более 140 тыс. тонн сырой нефти, из-за поломки навигационного оборудования сел на мель около города Исмаилия. Он полностью заблокировал движение, у южного и северного входов в канал скопилось более 100 судов. В результате аварии никто из членов экипажа не пострадал, угрозы окружающей среде создано не было. Судно удалось снять с мели лишь 9 ноября. По оценкам специалистов, убытки Египта составили примерно $24 млн.

Еще один случай длительного ограничения движения по Суэцкому каналу произошел в 1990 году. Утром 29 сентября американский контейнеровоз Robert Lee из-за аварии двигателя врезался в восточный берег этой водной артерии. Это привело к скоплению более 80 судов. 30 сентября движение было возобновлено.

Кроме того, были случаи, когда в Суэцком канале аварии судов приводили к блокировке движения на несколько часов. Так, 18 августа 1990 года танкер Silver Energy, следовавший под мальтийским флагом, из-за неполадки в двигателе врезался в берег канала. В результате он получил пробоину, из которой вылилась нефть. Движение судов вскоре возобновилось, после того как танкер удалось отбуксировать в безопасную зону, а нефтяное пятно локализовать.

13 сентября 2006 года в канале вблизи города Исмаилия затонуло египетское судно. Из 50 человек, находившихся на борту, погибли двое, еще несколько пропали без вести. Суда стояли в канале примерно час, пока длилась спасательная операция.

6 декабря 2007 года судно Eiffel, зарегистрированное на Багамских островах, из-за аварии остановилось в северной части канала и на несколько часов блокировало передвижение 33 судов. Судно было отбуксировано в безопасное место.

По данным СМИ, в последний раз навигация в Суэцком канале была приостановлена в октябре 2017 года. Тогда из-за технических неполадок сел на мель, повернувшись перпендикулярно фарватеру, японский контейнеровоз OOCL. Через несколько часов он был отбуксирован.