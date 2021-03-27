История экологической акции "Час Земли"

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 марта 2021 года пройдет международная экологическая акция "Час Земли".

История

"Час Земли" - ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) в последнюю субботу марта. Его цель - побудить население планеты бережно относиться к природе и ее ресурсам. В ходе акции ее участники - частные лица, организации, муниципальные и коммерческие учреждения - на один час (с 20:30 до 21:30 по местному времени) выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников (акция не распространяется на уличное освещение, аэронавигационные огни, светофоры и т. п.). WWF указывает, что эти действия носят символический характер и не направлены на экономию электроэнергии.

Впервые "Час Земли" прошел в 2007 году в Сиднее (Австралия) по инициативе местного отделения Всемирного фонда дикой природы. Тогда более 2 млн человек присоединились к акции, направленной на сокращение эмиссии углекислого газ, и отключили электроприборы. Уже на следующий год мероприятие стало международным (прошло в 35 государствах).

Организаторы отмечают, что в настоящее время "Час Земли" - это самая массовая экологическая акция в мире. Ежегодно в ней принимают участие порядка 2 млрд человек почти в 190 странах, затемняются тысячи архитектурных памятников. Среди них Эйфелева башня в Париже, Биг-Бен в Лондоне, Колизей в Риме.

"Час Земли" в России

В России "Час Земли" проводится с 2009 года при поддержке правительства Москвы и Минприроды РФ. В разные годы в рамках акции ее участники выступали с поддержкой инициатив, предложенных российским отделением WWF. Например, в 2018 году 105 тыс. человек из 170 городов подписали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявили о необходимости защиты заповедников, обеспечения доступности "зеленой" энергетики и реализации мер по раздельному сбору мусора.

В 2020 году акция под девизом "Каждый может!" объединила десятки тысяч россиян более чем в 1 тыс. городах, расположенных во всех 11 часовых поясов страны. В условиях пандемии COVID-19 была запущена онлайн-платформа для обмена опытом по успешной реализации природоохранных объектов. Также частные лица и общественные организации могли найти экологическую инициативу по интересующей теме и присоединиться к ней.

В 2021 году в нашей стране мероприятие пройдет под лозунгом "Откройся!". Он указывает, что каждый имеет право на доступ к экологической информации. Организаторы подчеркивают, что сокрытие или искажение данных о состоянии окружающей среды может привести к экологическому ущербу. По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, в соответствии с темой акции планируется "расширить программу экопросвещения, чтобы информация о состоянии окружающей среды была максимально прозрачной и доступной для москвичей".

В Москве 27 марта будет отключена архитектурно-худжественная подсветка более 2 тыс. объектов. В их числе Кремль, Государственный исторический музей, ГУМ и ЦУМ, "Манеж", Большой театр, Храм Христа Спасителя, стадион "Лужники", а также постройки в 13 парках. Так, в Парке Горького будет затемнена арка главного входа, в музее-заповеднике "Царицыно" - весь дворцовый комплекс, в "Коломенском" - Дворец царя Алексея Михайловича.