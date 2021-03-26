Биография Олега Мельниченко

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 марта 2021 года указом президента РФ врио губернатора Пензенской области назначен Олег Мельниченко, сенатор, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Прежний руководитель региона Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взятки, 23 марта был отправлен в отставку в связи с утратой доверия главы государства.

ТАСС подготовил биографию временно исполняющего обязанности главы Пензенской области.

Олег Владимирович Мельниченко родился 21 мая 1973 года в Пензе.

В 1992 году окончил Ленинградское высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР. В 1997 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского (ПГПУ; с 2012 года - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета) по специальности "учитель истории и социально-политических дисциплин", в 2009 году - Пензенский государственный университет по специальности "юрист". В 2019 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (менеджер государственного и муниципального управления), в 2020 году - Дипломатической академии МИД России (специалист в области мировой политики).

Кандидат исторических наук. В 2006 году в ПГПУ имени В. Г. Белинского защитил диссертацию по теме "Кризис системы управления КПСС 1985-1991 годов в Пензенской области". Доцент.

С 1997 по 2001 год - преподаватель-стажер, ассистент, старший преподаватель кафедры истории древнего мира, средних веков и археологии исторического факультета Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского.

В 2001-2004 годах - заместитель главы администрации Железнодорожного района Пензы по социальной политике и взаимодействию с правоохранительными органами.

С сентября 2004 года по январь 2006 года - специалист-эксперт департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, ДФО (в 2000-2005 годах пост полпреда в ДФО занимал Константин Пуликовский, в 2005-2007 годах - Камиль Исхаков).

С января по ноябрь 2006 года Олег Мельниченко возглавлял отдел по связям с общественностью правительства Пензенской области.

В ноябре 2006 года - январе 2007 года - начальник управления по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями правительства Пензенской области.

С января по апрель 2007 года был советником департамента по кадровым вопросам и организационному обеспечению аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) (пост полпреда в этот период занимал Александр Коновалов).

С апреля 2007 года по январь 2008 года - министр образования Пензенской области (глава региона в 1998-2015 годах - Василий Бочкарев).

С января по июнь 2008 года - вице-губернатор Пензенской области. С июня 2008 по апрель 2009 года - заместитель председателя правительства региона.

С апреля 2009 года по сентябрь 2013 года занимал пост помощника полномочного представителя президента РФ в ПФО. Округ в 2008-2011 годах возглавлял Григорий Рапота, в 2011-2018 годах - Михаил Бабич. С сентября 2013 года по сентябрь 2017 года Олег Мельниченко был заместителем полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

10 сентября 2017 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области VI созыва. Баллотировался в составе списка кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" (третий номер в списке).

С 26 сентября 2017 года - член Совета Федерации РФ (сенатор), представитель от Законодательного собрания Пензенской области.

25 октября 2017 года он был избран председателем комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Член Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации (с марта 2019 года).

Руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Верховным народным собранием КНДР, член групп сотрудничества Совфеда с верхними палатами парламентов Экваториальной Гвинеи, Словацкой и Чешской республик. Заместитель сопредседателя межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству с Национальным собранием Республики Белоруссия. Представляет РФ в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (с 2019 года).

С 25 декабря 2017 года - председатель Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС). С мая 2019 года - первый заместитель председателя высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Член советов при президенте РФ по межнациональным отношениям (с января 2018 года), по развитию местного самоуправления (с февраля 2018 года), по стратегическому развитию и национальным проектам (с апреля 2020 года). Входит в состав комиссий при правительстве РФ по региональному развитию (с июля 2018 года), по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации (с марта 2020 года).

Член президиума генсовета партии "Единая Россия" (с декабря 2017 года).

Входит в состав наблюдательных советов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Общая сумма декларированного дохода за 2019 год составила 5 млн 481 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2014).

Награжден орденом Дружбы (2020), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015). Имеет две благодарности президента РФ, Почетную грамоту правительства РФ (2020).

Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Женат, есть дочь.