Биография Эллы Памфиловой

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 марта 2021 года на первом заседании Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК, Центризбирком) восьмого состава Элла Памфилова была переизбрана председателем ЦИК. В ходе тайного голосования за ее кандидатуру проголосовали 14 членов комиссии. Один голос был отдан за соперника Памфиловой - Александра Курдюмова.

ТАСС подготовил биографию председателя ЦИК России.

Элла Александровна Памфилова родилась 12 сентября 1953 года в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан). Девичья фамилия - Лекомцева.

В 1976 году окончила Московский энергетический институт (ныне Национальный исследовательский университет "МЭИ") по специальности "инженер электронной техники".

С 1976 по 1986 год работала мастером, затем инженером-технологом по ремонту электронной аппаратуры Центрального ремонтно-механического завода производственного объединения (ПО) "Мосэнерго".

В апреле 1985 года вступила в КПСС (вышла из партии в июле 1990 года).

В 1986-1989 годах - председатель профсоюзного комитета Центрального ремонтно-механического завода ПО "Мосэнерго".

В 1989-1991 годах. - народный депутат СССР. Весной 1989 года была избрана по квоте профессиональных союзов. Член Мандатной комиссии I Съезда народных депутатов СССР. С июня по октябрь 1989 года входила в Межрегиональную депутатскую группу. На I Съезде народных депутатов СССР в 1989 году избрана депутатом Верховного Совета (ВС) СССР, работала в комитете ВС СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, в 1990-1991 годах - секретарь комиссии по вопросам привилегий и льгот ВС СССР. Также была членом временного комитета ВС СССР по борьбе с преступностью.

С 15 ноября 1991 года по 2 марта 1994 года Элла Памфилова занимала пост министра социальной защиты населения РСФСР/ РФ. С декабря 1991 года по декабрь 1992 года была первым заместителем председателя Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при правительстве РФ.

В 1993-1995 годах - депутат Государственной думы РФ I созыва. 12 декабря 1993 году была избрана от блока "Выбор России" по Калужскому одномандатному округу №87, набрав 29,78% голосов. Также баллотировалась по списку блока "Выбор России" под №3 (список возглавлял первый вице-премьер правительства Егор Гайдар). В Госдуме с января по ноябрь 1994 года была членом фракции "Выбор России". С января 1994 года входила в состав думского комитета по труду и социальной поддержке.

С мая 1994 года по июль 1995 года занимала пост председателя Совета по социальной политике при президенте РФ.

В 1995-1999 года - депутат Госдумы РФ II созыва. 17 декабря 1995 года была избрана по Калужскому одномандатному округу №86 (22,28%). Также Элла Памфилова возглавляла список избирательного блока "Памфилова - Гуров - Владимир Лысенко (Республиканская партия Российской Федерации)", который не преодолел пятипроцентный барьер (1,6%) и в Думу не прошел. В Госдуме была членом депутатской группы "Регионы России". В январе - марте 1996 года занимала пост заместителя председателя думского комитета по делам женщин, семьи и молодежи. С марта 1996 года по декабрь 1999 года - член комитета по безопасности.

В июле 1996 года зарегистрировала и возглавила общественно-политическое движение "За здоровую Россию". В октябре 1998 года на его базе было создано общероссийское общественное политическое движение "За гражданское достоинство", председателем которого была избрана Элла Памфилова. В марте 2001 года движение было перерегистрировано под названием "Гражданское достоинство". Элла Памфилова возглавляла его вплоть до 29 марта 2014 года.

С 1995 по 2000 год - член Совета по делам инвалидов и Комиссии по поиску пленных, заложников и интернированных граждан при президенте РФ.

На выборах в Госдуму III созыва 19 декабря 1999 года возглавляла общефедеральный список движения "За гражданское достоинство" (вместе с авиаконструктором Александром Дондуковым и бывшим командующим внутренними войсками Анатолием Шкирко). Движение не преодолело пятипроцентный барьер, набрав 0,6% голосов избирателей, и не прошло в нижнюю палату парламента.

В феврале 2000 года Элла Памфилова была зарегистрирована Центризбиркомом в качестве кандидата на пост президента России. Стала первой женщиной в российской истории, баллотировавшейся на высшую государственную должность. Была выдвинута конференцией движения "За гражданское достоинство". 26 марта 2000 года на досрочных президентских выборах получила 1,01% голосов избирателей, заняв седьмое место из 11. Главой государства был избран и. о. президента Владимир Путин (52,94%).

12 июля 2002 года указом главы государства Владимира Путина была назначена председателем Комиссии по правам человека при президенте РФ (сменила на этом посту Владимира Карташкина). 6 ноября 2004 года комиссия была преобразована в Совет при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Возглавляла его до 31 июля 2010 года.

В 2010-2014 годах занимала должность старшего научного сотрудника Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики".

18 марта 2014 года постановлением Государственной думы VI созыва назначена уполномоченным по правам человека в РФ. Сменила на этом посту Владимира Лукина. Сложила полномочия досрочно в марте 2016 года (соответствующее постановление Госдумы было принято 25 марта, вступило в силу 28 марта).

3 марта 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Элла Памфилова была назначена членом седьмого состава Центральной избирательной комиссии РФ.

28 марта 2016 года на первом заседании ЦИК РФ нового состава избрана председателем комиссии (за - 14 голосов из 15). На этом посту сменила Владимира Чурова, возглавлявшего Центризбирком с 2007 года.

Член Совета по внешней и оборонной политике (с 2013 года).

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 5 млн 633 тыс. рублей.

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2018, 2003), Почета (2010), Дружбы (2014), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2006). Отмечена Почетной грамотой (2008) и двумя благодарностями (2008) президента РФ.

Также имеет французский орден Почетного легиона (2006), орден "Достык" ("Дружба") II степени (Казахстан, 2020).

За личный вклад в развитие межобщественных взаимоотношений Германии и России в 2011 году удостоена премии имени доктора Фридриха Йозефа Хааса (вручается неправительственной организацией "Германо-российский форум").

Автор книги "Дадим друг другу шанс: статьи, выступления, интервью" (1999).

Есть дочь.