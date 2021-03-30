Биография премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 марта 2021 года президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку правительства Игора Матовича и поручила сформировать новый кабинет Эруарду Хегеру, занимающему пост министра финансов. Редакция ТАСС подготовила материал о новом главе правительства и причинах его назначения.

Кризис в правительстве

Правительственная коалиция Словакии была сформирована в марте 2020 года лидером правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игором Матовичем. В нее вошли либеральная и либерально-консервативная партии "Свобода и солидарность" (СиС) и "За людей", а также правоцентристское движение "Мы - семья". В начале марта в коалиции сложилась кризисная ситуация. Тогда в Словакию была доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" (незарегистрирована в ЕС). Разрешение на ее применение выдал глава минздрава Марек Крайчи по решению премьера Игора Матовича. Этот шаг вызвал недовольство партий СиС и "За людей". Они обвинили Крайчи и Матовича в том, что препарат был приобретен без согласия кабмина и призвали их уйти в отставку (Крайчи оставил пост 12 марта). Позже обе партии приостановили членство в коалиции. Кроме того, кабмин покинули их представители - главы минтруда Милан Крайняк, минюста Мария Коликова, минэкономики Рихард Сулик, минобразования Бронислав Грюлинг и МИД Иван Корчок. При этом Матович заявил, что "Спутник V" "сохранит здоровье и жизни тысячам словаков".

23 марта президент Словакии призвала Матовича к отставке. Он выразил готовность покинуть кресло, чтобы урегулировать разногласия. Однако Рихард Сулик, возглавляющий СиС, выразил надежду, что Матович останется в составе правительства в качестве министра. 28 марта Матович предложил главе минфина Эдуарду Хегеру (ОЛНЛ) обменяться постами. Данный вариант устроил ОЛНЛ, СиС, "За людей" и "Мы семья".

Эдуард Хегер, образование и деятельность

Эдуард Хегер родился 3 мая 1976 года в Братиславе.

Окончил факультет коммерции, торговли и маркетинга Экономического университета в Братиславе.

В 1997-1998 годах Хегер был помощником директора братиславской компании Intercomp Imex, занимающейся продажей сантехнического оборудования. В 1998-1999 годах работал менеджером в ресторане. В 1999-2000 годах курировал вопросы продаж в отделении Европейского инвестиционного банка в Братиславе. В 2001-2005 годах являлся младшим консультантом в братиславском отделении американской сервисной компании Cubic Application. В 2007-2016 годах занимал пост регионального менеджера американской компании по производству спиртных напитков Old Nassau Imports.

В 2016 году Хегер вступил в партию "Обычные люди и независимые личности". С 2019 года является заместителем председателя партии по кадровым вопросам.

В 2016 году был избран членом Национального совета Словакии (парламент) от ОЛНЛ. До 2020 года возглавлял специальный комитет по контролю за деятельностью военной разведки. Состоял в комитетах по экономическим вопросам и по европейским делам.

21 марта 2020 года Хегер занял пост заместителя премьер-министра и министра финансов в правительстве Игора Матовича. 12 марта 2021 года президент Словакии назначила Хегера временно исполняющим обязанности министра здравоохранения.

Личные сведения

В 23 года, после внезапной смерти отца, Эдуард Хегер обратился к христианской вере. В 2006-2010 годах представлял Словакию в руководстве Европейской сети христианских сообществ, в 2010-2016 годах являлся членом ее исполнительного комитета.

Владеет английским, немецким и чешским языками.

Женат, четверо детей.