Биография бывшего главы Тувы Шолбана Кара-оола

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Врио руководителя региона назначен Владислав Ховалыг, генеральный директор АО "Тываэнергосбыт", бывший мэр Кызыла.

Шолбан Кара-оол возглавлял республику с 6 апреля 2007 года (5 тыс. 115 дней). По продолжительности пребывания в должности занимал третье место среди глав субъектов Федерации (после руководителей Ульяновской области Сергей Морозова и Чеченской Республики Рамзана Кадырова).

Шолбан Валерьевич Кара-оол родился 18 июля 1966 года в селе Чодураа Улуг-Хемского района Тувинской АССР (ныне Республика Тыва).

В 1990 году окончил философский факультет Уральского государственного университета имени А.М. Горького (в 2011 году вуз присоединен к Уральскому федеральному университету имени первого президента России Б.Н. Ельцина) по специальности "философ-политолог, преподаватель социально-политических наук в высших учебных заведениях", в 1993 году - аспирантуру этого университета по специальности "социология".

Кандидат экономических наук. В 2011 году в Уральском государственном экономическом университете защитил диссертацию на тему "Финансовый менеджмент расходов субфедерального бюджета: на примере Республики Тыва".

В 1983 году работал спортивным инструктором Суг-Бажынской средней школы Каа-Хемского района Тувинской АССР.

В 1986-1988 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1990 году работал инженером лаборатории экономических исследований Тувинского комплексного отдела Сибирского отделения Академии наук СССР.

С 1993 по 1997 год - генеральный директор АОЗТ "Кардо" (специализация - розничная торговля) в Кызыле.

В 1996-1998 годах был заместителем председателя Фонда помощи семьям погибших, инвалидам и ветеранам войны в Афганистане.

В 1998 году занимал должность генерального директора ООО "Докар" (аренда недвижимости, торговля).

В апреле 1998 года Шолбан Кара-оол был избран депутатом Верховного хурала (парламента) Республики Тыва II созыва, 30 июня 1998 года - председателем парламента.

С июля 1998 года по декабрь 2001 года являлся членом Совета Федерации Федерального собрания РФ (по должности). В 2000-2001 годах был заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

В 2002 году назначен и. о. первого заместителя председателя правительства - министра торговли, бытового обслуживания и развития предпринимательства Республики Тыва.

В 2002 году Шолбан Кара-оол участвовал в выборах председателя правительства республики (высшего должностного лица региона). По результатам голосования, состоявшегося 17 марта, занял второе место, получив 21,81% голосов избирателей. Победу одержал действующий глава Тывы Шериг-оол Ооржак (53,54%).

С 2003 по 2005 год занимал должность первого заместителя председателя правительства - министра торговли, бытового обслуживания и развития предпринимательства Республики Тыва.

В 2005-2006 годах - и. о. заместителя, заместитель председателя правительства Республики Тыва.

8 октября 2006 года избран депутатом Законодательной (нижней) палаты Верховного хурала республики (в 2002-2010 годах парламент был двухпалатным) по партийному списку "Единство и Отечество" - Единая Россия".

6 апреля 2007 года парламент Тывы утвердил Шолбана Кара-оола на посту председателя правительства региона по представлению президента РФ Владимир Путина. В тот же день Кара-оол официально вступил в должность. Сменил на посту Шериг-оола Ооржака.

2 декабря 2007 года был избран депутатом Государственной думы РФ V созыва по списку "Единой России" (возглавлял региональную группу №17, Республика Тыва). После выборов отказался от мандата.

С ноября 2010 года был главой - председателем правительства Республики Тыва (в связи с переименованием должности руководителя региона).

На выборах в Государственную думу РФ VI созыва 4 декабря 2011 года баллотировался по списку "Единой России" (первый номер в региональной группе №17, Республика Тыва). После избрания отказался от мандата.

2 марта 2012 года вновь был наделен полномочиями главы - председателя правительства Республики Тыва по представлению президента РФ Дмитрия Медведева. 6 апреля того же года официально вступил в должность.

23 мая 2016 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Шолбана Кара-оола и назначил его временно исполняющим обязанности главы республики.

18 сентября 2016 года он одержал победу на выборах главы - председателя правительства Тывы, набрав 85,66% голосов (был выдвинут партией "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Сергей Салчак, получил 5%. Шолбан Кара-оол вступил в должность 22 сентября 2016 года.

Член высшего совета партии "Единая Россия".

Председатель совета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение".

Президент Федерации спортивной борьбы Республики Тыва.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 4 млн 267 тыс. рублей, супруги - 23 млн 518 тыс. рублей.

Действительный государственный советник Республики Тыва 1 класса.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом Дружбы (2017). Удостоен благодарности президента РФ (2018).

Имеет орден Славы и чести II степени (Русская православная церковь; 2011).

В 2016 году вышла книга под редакцией И. С. Васильева "Шолбан Валерьевич Кара-оол: биобиблиографический указатель (к 50-летию со дня рождения)".

Женат, есть две дочери и сын.