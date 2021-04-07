Биография врио главы Тувы Владислава Ховалыга

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и назначил врио главы региона Владислава Ховалыга, генерального директора АО "Тываэнергосбыт", бывшего мэра Кызыла. ТАСС подготовил его биографию.

Владислав Товарищтайович Ховалыг родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли Бай-Тайгинского района Тувинской АССР (ныне Республика Тыва).

В 1992 году окончил социально-правовой факультет Красноярского государственного университета (ныне Институт естественных и гуманитарных наук в составе Сибирского федерального университета) по специальности "юриспруденция", в 2006 году - факультет экономики и финансов Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "антикризисное управление". Слушатель четвертого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (т.н. школа губернаторов).

В 1992-1994 годах - главный специалист по правовым вопросам Государственного комитета по имуществу Республики Тыва.

С 1994 по 2004 год занимал должность руководителя территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Тыве.

В 2004-2007 годах - начальник отдела по возврату бюджетных средств, начальник департамента государственных закупок Министерства финансов Республики Тыва.

В 2007-2008 годах - министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва.

С июля 2008 года по ноябрь 2018 года - мэр города Кызыла. Был избран 17 июля 2008 года на сессии городского хурала, переизбран 12 ноября 2013 года.

С ноября 2018 года занимал пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт".

Имеет благодарность президента Российской Федерации (2012).

Женат, имеет двоих сыновей.