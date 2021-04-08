Биография врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил врио главы региона сенатора Алексея Русских. ТАСС подготовил его биографию.

Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске Удмуртской АССР (ныне Удмуртская Республика) в семье инженеров.

В 1991 году с отличием окончил машиностроительный факультет Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана по специальности "инженер-электромеханик" (специализировался на кафедре "Робототехнические системы и комплексы"), в 2002 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "финансы и кредит".

Кандидат экономических наук. В 2004 году в Дипломатической академии МИД РФ защитил диссертацию на тему "Прямые зарубежные инвестиции российских компаний: проблемы и перспективы".

В 1991-1992 годах преподавал на кафедре робототехнических систем и комплексов в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

В 1990-х годах занимал руководящие посты в различных компаниях, в частности был заместителем директора по снабжению и сбыту ОАО "Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина". Затем был заместителем директора государственного унитарного предприятия Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования "Дорпрогресс" (организация ликвидирована в 2016 году).

С 2003 года начал сотрудничество с московским областным отделением КПРФ. В 2008 году избран в центральный комитет компартии.

В 2007-2018 годах - депутат Государственной думы РФ V-VII созывов.

В 2007-2011 годах - депутат Госдумы РФ V созыва. Был избран 2 декабря 2007 года по списку КПРФ (баллотировался под пятым номером в региональной группе №51, Московская область). В Думе входил во фракцию КПРФ, был заместителем председателя парламентского комитета по науке и наукоемким технологиям.

В 2011-2016 годах - депутат Госдумы РФ VI созыва. Вновь был избран 4 декабря 2011 года по списку КПРФ (второй номер в региональной группе №48, Московская область). В Думе вошел во фракцию компартии, стал председателем комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству.

В 2016-2018 годах - депутат Государственной думы РФ VII созыва. Был избран в нижнюю палату парламента 18 сентября 2016 года в составе списка партии КПРФ (второй номер в региональной группе №27, Московская область). Также выдвигался по Красногорскому одномандатному округу №120 (Московская область), по итогам голосования занял в округе второе место (15,04%), уступив единороссу Мартину Шаккуму (38,38%). В Думе Алексей Русских стал членом фракции КПРФ, занимал пост первого заместителя председателя комитета ГД по транспорту и строительству. Сложил депутатские полномочия досрочно 18 сентября 2018 года в связи с переходом в Совет Федерации.

17 сентября 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев наделил Алексея Русских полномочиями члена Совета Федерации РФ, представителя от исполнительного органа власти Московской области. 26 сентября полномочия сенатора были подтверждены на заседании Совфеда.

С октября по ноябрь 2018 года - член комитета СФ по экономической политике.

С ноября 2018 года - заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 5 млн 452 тыс. рублей, супруги - 648 тыс. рублей.

Имеет Почетную грамоту правительства РФ (2013), благодарность президента РФ.

Женат, есть сын и дочь.