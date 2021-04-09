Биография принца Филипа

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 апреля 2021 года умер супруг британской королевы Елизаветы II принц Филип. Ему было 99 лет.

Принц Филип родился 10 июня 1921 года на острове Корфу. Его отец - греческий принц Андрей - был братом короля Греции Константина I (династия Глюксбургов). Мать - принцесса Алиса - была дочерью немецкого принца Луи Баттенберга, который женился на одной из внучек британской королевы Виктории (правила в 1837-1901 годах) и стал британским подданным (в годы Первой мировой войны принял англизированную версию фамилии - Маунтбаттен). При рождении Филип имел титул принца Греческого и Датского.

По отцовской линии принц Филип - внук королевы-консорта Греции Ольги Константиновны (Романова) и праправнук российского императора Николая I. По материнской линии является также внучатым племянником последней русской императрицы Александры Федоровны.

В 1922 году, после того как король Греции Константин I вынужден был отречься от престола, семья переехала во Францию, а затем - в Великобританию. В 1934 году познакомился с принцессой Елизаветой на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины.

В 1939-1940 годах учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, в котором бывала Елизавета, сопровождавшая во время визитов своего отца, короля Георга VI.

Служба в ВМС, летное дело

После колледжа Филип начал службу в королевских ВМС мичманом на линкоре "Рамильес". В начале Второй мировой войны участвовал в Северных конвоях (сопровождал полярные морские караваны с англо-американской помощью для СССР), в 1943 году в звании лейтенанта принял участие в операции по высадке союзников на Сицилии. В сентябре 1945 году находился на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе, был свидетелем подписания акта капитуляции Японии.

В 1950 году получил звание капитан-лейтенанта. По завершении в январе 1953 года карьеры в ВМС ему были присвоены звания адмирала флота, фельдмаршала и маршала авиации.

В 1952-1953 годах обучался летному делу, в 1959 году получил лицензию на управление самолетом. Пилотированием занимался вплоть до августа 1997 года, налетав за 44 года 5 986 часов на 59 типах самолетов. В 1952-2002 годах был Великим магистром британской гильдии пилотов и навигаторов.

Супруг Елизаветы II

Вернувшись после войны в Великобританию в январе 1946 года, Филип попросил у Георга VI руки Елизаветы. В феврале 1947 года принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешел из православия в англиканство, а также взял фамилию Маунтбаттен. В день свадьбы - 20 ноября 1947 года - Георг VI пожаловал ему титулы герцога Эдинбургского (стал вторым обладателем этого титула в истории Великобритании после принца Альфреда, второго сына королевы Виктории), графа Мерионета и барона Гринвича.

6 февраля 1952 года умер Георг VI, и Елизавета унаследовала престол. С этого времени Филип фактически является принцем-консортом как муж королевы, хотя официально ему этот титул не присваивался. Из британских консортов он дольше всех пребывает в этом качестве. Рекорд был установлен в 2009 году, ранее первенство было у супруги Георга III Шарлотты (1761-1818).

Во время коронации Елизаветы (2 июня 1953 года) Филип первым присягнул на верность ей.

В 1957 году он получил титул принца Соединенного Королевства (обычно его имеют лишь члены британской королевской семьи по рождению).

Деятельность

В 1956 году Филип учредил молодежную программу "Премия герцога Эдинбургского", направленную на развитие личности.

В 1956-1957 годах совершил кругосветное морское путешествие, в ходе которого побывал на Антарктиде. После этого его внимание стали привлекать вопросы охраны окружающей среды, принимал участие в природоохранных кампаниях. В 1960-х годах начал пользоваться электромобилем в целях снижения уровня загрязнения атмосферы выхлопными газами. В 1981-1996 годах являлся президентом Всемирного фонда дикой природы, затем почетным президентом.

Принц Филип первым из членов королевской семьи посетил СССР в 1973 году (в качестве президента Международной федерации конного спорта). Впоследствии неоднократно приезжал в Россию, в том числе, в 1994 году вместе с королевой Елизаветой II во время ее государственного визита. В марте 1997 года будучи почетным президентом Всемирного фонда дикой природы побывал на Камчатке.

Всего с 1952 года, сопровождая королеву практически во всех ее поездках, посетил свыше 140 стран (при этом он не делал публичных заявлений и редко давал интервью). По данным британских СМИ, в 1952-2017 годах он принял участие более чем в 22 тыс. мероприятий, произнес 5 496 речей, был патроном или членом 785 благотворительных и природоохранных организаций в Великобритании и странах Содружества (в 2011 году по случаю своего 90-летия передал патронат над рядом структур другим членам королевской семьи).

В разные годы являлся почетным президентом Кембриджского, Эдинбургского и Солфордского университетов, возглавлял Британскую ассоциацию помощи науке, общество аэронавтики, национальный Фонд охраны животных. Он пожизненный ректор Королевского колледжа Лондонского университета.

4 мая 2017 года заявил о прекращении исполнения официальных обязанностей, 2 августа состоялось последнее протокольное мероприятие с его участием. В качестве генерал-капитана Королевской морской пехоты (покинул этот пост в декабре того же года) он присутствовал в военном параде в честь завершения военнослужащими серии благотворительных акций. С тех пор принц Филип больше не принимает приглашения для совершения визитов или участия в официальных церемониях, однако посещает общественные мероприятия по собственному усмотрению. Также он перестал играть существенную роль в деятельности патронируемых им организаций.

Личные сведения

Принц Филип автор ряда книг, в том числе на природоохранную тему.

У него и королевы Елизаветы четверо детей:

Чарльз, принц Уэльский (1948);

принцесса Анна (1950);

принц Эндрю, герцог Йоркский (1960);

принц Эдвард (1964).

СМИ неоднократно подчеркивали, что будучи в преклонном возрасте, герцог Эдинбургский оставался в отличной форме - сам водил автомобиль, ездил верхом, занимался охотой и рыбалкой. Принц Филип был поклонником крикета, он являлся членом 20 клубов в разных странах. Кроме того, он интересовался живописью. Коллекционировал картины, а также произведения современных карикатуристов. Ранее сам писал маслом.