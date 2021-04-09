Биография врио главы Республики Северная Осетия - Алания Сергея Меняйло

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Меняйло, который с 2016 года занимал пост полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе.

Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в Алагире Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия - Алания). Его отец был военным моряком, мать - учителем младших классов.

В 1983 году окончил штурманский факультет Каспийского высшего военно-морского Краснознаменного училища им. С. М. Кирова (ныне Азербайджанское высшее военно-морское училище) по специальности "инженер-штурман", в 1995 году - Военно-морскую академию им. адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, в 2004 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1983 года служил в Кольской флотилии разнородных сил Северного флота командиром БЧ-1 (штурманской боевой части) базового тральщика. С 1986 года был командиром базового тральщика БТ-22, с 1991 года - морского тральщика "Контр-адмирал Власов".

С 1995 года служил в Каспийской флотилии начальником штаба 106-й бригады кораблей охраны водного района (Каспийск, Дагестан), с 1998 года - командиром 73-й бригады кораблей охраны водного района (Астрахань).

В июне 2004 года был назначен начальником штаба, в сентябре 2005 года - командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

В августе 2008 года в ходе проведения российскими вооруженными силами операции по принуждению Грузии к миру принимал участие в военно-морской десантной операции. Командовал корабельной группировкой в районе боевых действий.

С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года - заместитель командующего Черноморским флотом.

В апреле 2010 года вошел в число трех кандидатов на пост главы Северной Осетии, предложенных президенту РФ Дмитрию Медведеву партией "Единая Россия". Однако не был представлен президентом парламенту республики для наделения полномочиями главы Северной Осетии (руководителем республики стал Таймураз Мамсуров).

22 декабря 2011 года уволен с военной службы в запас.

В начале 2014 года, во время политического кризиса на Украине, Сергей Меняйло участвовал в формировании отрядов самообороны в Крыму. В марте 2014 года, после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, возглавил государственное предприятие "Крымские морские порты", в собственность которого было передано имущество всех портов республики.

14 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Меняйло исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Его кандидатура была предложена на рассмотрение президенту действующим на тот момент главой Севастополя Алексеем Чалым, который написал заявление о своей отставке.

15 мая 2014 года Сергей Меняйло вошел в состав регионального штаба Общероссийского народного фронта.

14 сентября 2014 года участвовал в выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя I созыва по списку Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия". Баллотировался под вторым номером общей части списка после Алексея Чалого. После выборов от депутатского мандата отказался.

17 сентября 2014 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Севастополя три кандидатуры на пост губернатора: Сергея Меняйло ("Единая Россия"), первого секретаря Севастопольского горкома КПРФ Василия Пархоменко и бывшего командующего морской пехотой Черноморского флота Олега Рослякова (ЛДПР).

9 октября 2014 года Сергей Меняйло был избран губернатором Севастополя: за него проголосовал 21 из 24 депутатов, три бюллетеня были признаны недействительными. В тот же день он приступил к исполнению обязанностей главы города сроком на пять лет. Одновременно возглавлял правительство Севастополя.

28 июля 2016 года указом главы государства Сергей Меняйло был освобожден от должности губернатора и назначен полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе (вновь назначен 26 июня 2018 года). На посту полпреда сменил Николая Рогожкина.

С 12 августа 2016 года - член Совета безопасности РФ.

Также входит в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (с июля 2018 года).

Общая сумма декларированного дохода за 2019 год составила 10 млн 886 тыс. рублей, супруги - 553 тыс. рублей.

Вице-адмирал (2007).

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами (2008), Александра Невского (2014), "За военные заслуги", медалью "За боевые заслуги", именным огнестрельным оружием - 9-мм пистолетом Макарова (2006).

Женат, есть два сына.