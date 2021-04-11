Биография Эмиля Верника

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 апреля 2021 года на 97-м году жизни умер народный артист РФ Эмиль Верник.

Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе (Украинская ССР, ныне Украина). Его отец работал бухгалтером, мать вела домашнее хозяйство. В 1929 году семья переехала в Харьков. В подростковом возрасте Эмиль Верник вместе с другом создал драматический кружок при городском Доме инженерно-технических работников, ставил там детские спектакли. Также занимался в театральной студии Харьковского дворца пионеров.

Летом 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, Эмиль Верник поступил в эвакуированный в Харьков Киевский государственный театральный институт (КГТИ; ныне - Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого). Но вскоре после этого вместе с матерью был эвакуирован в Казахскую ССР (ныне - Республика Казахстан), работал там в свиносовхозе.

В 1942 году возобновил обучение в КГТИ (вуз временно работал в Саратове, получил статус украинского отделения Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского, ГИТИС). В 1946 году Эмиль Верник окончил в Москве актерское отделение ГИТИСа (ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Выпускник курса педагогов Василия Орлова и Марии Овчинниковой.

В 1947-1958 годы был актером и режиссером молодежного творческого объединения "Московские литературные чтения" под руководством Владимира Месхетели (в нем участвовали выпускники столичных театральных учебных заведений).

С 1958 года по 1969 год Эмиль Верник работал режиссером в главной редакции естественно-научных программ Всесоюзного радио, с 1969 года по 1991 год - в главной редакции литературно-драматического радиовещания. В 1990-х годах был художественным руководителем - главным режиссером главной редакции художественных программ студии "Радио-1" Российской государственной телерадиокомпании "Останкино", затем - главным режиссером главной редакции художественно-политического вещания акционерного общества "Радио-1". В общей сложности под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок с участием ведущих отечественных актеров: Олега Ефремова, Михаила Ульянова, Андрея Миронова, Татьяны Дорониной, Олега Табакова, Марины Нееловой, Владимира Машкова и др.

Преподавал на кафедре актерского мастерства Школы-студии МХАТ.

Заслуженный деятель искусств РФ (1995). Народный артист РФ (1999).

В 2010 году Эмиль Верник выпустил книгу воспоминаний "Мой радиотеатр".

Был женат на музыкальном педагоге Анне Верник (1927-2009). В семье в 1963 году родились два сына: Игорь (народный артист РФ, актер Московского художественного театра им. А. П. Чехова) и Вадим (журналист, театровед).