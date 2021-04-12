"То, чего мы так страстно ждали". Что писали советские газеты о полете Гагарина в космос

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет первому полету человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике "Восток". ТАСС собрал цитаты из публикаций советских газет, вышедших в день полета и последующие дни.

"Известия", 12 апреля 1961 года

"Планета лежит далеко под трассой корабля. Но пилот не оторван от пославшей его Земли. Города нашей страны передают в космос музыку: Москва - песни о Москве, Хабаровск - "Амурские волны". Телефонный звонок. Взволнованный голос говорит:

"Юрий Гагарин у нас". Звонят люди, которые уже успели пожать руку отважному путешественнику. Приземление произошло отлично, и Юрий Гагарин, не дожидаясь вертолета, сам пошел навстречу людям, увидевшим его еще в небе. Полет, о котором будут говорить через годы и через века, закончен. Наш советский человек, проделавший героический путь в космос, снова среди нас, снова в нашей семье" (Из репортажа Георгия Остроумова).

"Известия", 12 апреля 1961 года

"Как это правильно, что первый космический корабль, управляемый человеком, назван "Восток". С востока восходит солнце, с востока поднялся над миром свет ленинских идей. Мы, труженики хлопковых полей Туркмении, счастливы приветствовать своего соотечественника - первого в мире космонавта Юрия Гагарина" (Аллаберды Атакарраев, председатель колхоза "Зарпчи", Герой Социалистического Труда. Туркмения. Марыйский район).

"Литературная газета", 13 апреля 1961 года

"Надо сберечь этот день. Сохранить его на будущее таким, каким он был. Надо положить в сейфы записи радостных возгласов и песен, раздававшихся на улицах городов, киноленты стихийных демонстраций, тексты интервью с людьми всех профессий, высказывания всех газет обоих полушарий... Ведь этот день - один из величайших в истории человечества" (Борис Агапов, "Великий день").

"Учительская газета", 13 апреля 1961 года

"Свершилось то, чего мы так страстно ждали: наш космический корабль летит по орбите. Мы уже знаем его название - "Восток". С нынешнего дня слова "советский человек" будут звучать еще более гордо, чем когда-либо за все время существования планеты Земля. Еще трудно понять, измерить все значение того, что произошло. Несомненно, все прогрессивное человечество, все люди нашей планеты будут радоваться великой мирной победе моей страны - Советского Союза. Я счастлив, что дожил до этого чудесного дня!" (Самуил Маршак, "Счастливый чудесный день").

"Вечерняя Москва", 14 апреля 1961 года

"С удивительной стереоскопической ясностью представлялся этот первый космонавт: как он мчится в густом индиговом пространстве и глядит на нашу голубую Землю, видит оттуда ее материки, моря и океаны, горы и города, покрытые серебристой дымкой. И когда на экране телевизора показали его мужественное лицо, русское, открытое, смелое, с широко расставленными умными глазами, я сразу узнал его по единственной и давно знакомой мне улыбке, по которой всегда узнавал героев. Это был он, наш советский крылатый богатырь - Юрий Алексеевич Гагарин" (Иван Рахилло, "Знакомая улыбка").

"Труд", 15 апреля 1961 года

"...Подвиг Юрия Гагарина горит так ярко, что его не погасить и не остудить никакому льду холодной войны. Он сам растопит и уничтожит этот проклятый лед своим пламенным дыханием. На Москву опускаются сумерки. А голос праздника не смолкает. Грянул салют. И сотни разноцветных ракет взвились в небо. И людям казалось, что это сотни последователей Юрия Гагарина штурмуют небо на своих межзвездных кораблях" (Юрий Яковлев, "Простой советский человек").