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День космонавтики

"Великий триумф Советского Союза". Высказывания иностранных политиков о полете Гагарина

В частности, Джон Кеннеди, занимавший пост президента США в 1961-1963 годах, отметил, что это "самое замечательное научное достижение"
Юрий Гагарин (в центре), 1961 год Валентин Черединцев/ТАСС
Описание
Юрий Гагарин (в центре), 1961 год
© Валентин Черединцев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет первому полету человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике "Восток". ТАСС подготовил подборку высказываний иностранных политиков и других известных персон об этом событии.

Джон Кеннеди, президент США (1961-1963)

"Это самое замечательное научное достижение, и я думаю, что все мы, как часть человечества, в высшей степени восхищены теми русскими, которые приняли участие в этом необычайном подвиге. Я уже послал поздравления г-ну Хрущеву и посылаю поздравления человеку, который совершил это... Я не считаю полет первого человека в космос признаком ослабления свободного мира. Но я считаю тотальную мобилизацию людей и ресурсов на службу коммунистическому блоку в последние годы источником большой опасности для нас. Я сказал бы, что нам придется жить при наличии такой опасности значительную часть оставшихся лет этого века... Мы отстаем от Советского Союза и, я думаю, мы должны признать это" (12 апреля 1961 года, на пресс-конференции в здании Госдепартамента в Вашингтоне, США).

Шарль де Голль, президент Франции (1959-1969)

"Успех советских ученых и астронавтов делает честь Европе и человечеству. Я рад воздать им должное и направляю вам мои самые горячие поздравления" (12 апреля 1961 года, поздравительная телеграмма на имя председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущева).

Гарольд Макмиллан, премьер-министр Великобритании (1957-1963)

"От имени британского правительства я посылаю вам мои горячие поздравления по случаю величайшего успеха ваших ученых, техников и астронавтов в осуществлении полета человека в космос. Это является историческим событием" (12 апреля 1961 г., поздравительная телеграмма на имя Никиты Хрущева).

Гамаль Абдель Насер, президент Египта (1956-1970)

"Я внимательно следил за подробностями полета первого человека в космос и его благополучным возвращением. Я не сомневаюсь в том, что перед всем человечеством отныне открываются широчайшие горизонты. Советскому народу всегда будет принадлежать честь первенства в смелом овладении тайнами неизведанного с дерзновенной смелостью, основанной на огромных возможностях науки. Подчеркивая, что это достижение представляет собой победу всего человечества, я имею в виду, что оно в то же время является победой дела мира" (13 апреля 1961 года поздравительная телеграмма на имя Никиты Хрущева).

Джавахарлал Неру, премьер-министр Индии (1947-1964)

"Это настоящий триумф человечества. Я хотел бы выразить мои искренние поздравления выдающимся ученым, которые сделали это возможным, и майору Юрию Алексеевичу Гагарину - первому человеку, который проник в космос и вернулся на Землю. Этот триумф следует рассматривать как победу дела мира, и он должен заставить нас еще больше, чем раньше, задуматься о безумии войн на нашей маленькой Земле. Давайте же откажемся от всяких мыслей о войне на земном шаре и займемся мирными научными достижениями на благо человечества" (13 апреля 1961 года, в интервью ТАСС).

Сукарно, президент Республики Индонезии (1945-1967)

"От себя лично и от имени индонезийского народа направляю самые горячие поздравления и приветствия народам и правительству Советского Союза по случаю блестящего успеха, одержанного советскими учеными. Это восхитительное событие открывает не только новую эпоху в жизни человечества, но и новые перспективы для человеческой мысли и деятельности. Несомненно, что любое техническое достижение, а тем более такое значительное и поразительное, приводит к появлению новых проблем. Но я убежден, что одержанные вашим народом успехи в области техники будут полностью поставлены на службу прогресса и благосостояния людей, международного мира в целом" (13 апреля 1961 года поздравительная телеграмма на имя Никиты Хрущева и председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева).

Чжоу Эньлай, глава Государственного совета Китайской Народной Республики (1949-1976)

"Великий эпохальный вклад советской науки в покорение космоса еще раз бесспорно продемонстрировал несравнимое превосходство социалистической системы, значительно усилил уверенность китайского народа и народов всех других социалистических стран в построении социализма и коммунизма, а также в значительной степени воодушевил народы всего земного шара на борьбу против агрессии империализма, за мир во всем мире, за национальную независимость, демократию и социализм" (12 апреля 1961 г. поздравительная телеграмма на имя Никиты Хрущева).

Ким Ир Сен, председатель кабинета министров КНДР (1948-1972)

"Эти великие успехи, достигнутые в области советской науки и техники не только являются победой советского народа, но и знаменуют собой победу всего социалистического лагеря и блестящий символ торжества социализма и коммунизма" (15 апреля 1961 года, поздравительная телеграмма на имя Никиты Хрущева).

Фидель Кастро, председатель Совета министров Кубы (1959-2008)

"Пусть эта его победа станет победой всего человечества, которую мужчины и женщины во всех уголках землю восприняли как самую большую надежду для судеб свободы, благополучия и мира" (14 апреля 1961 года, поздравительная телеграмма на имя Никиты Хрущева)

Урхо Кекконен, президент Финляндии (1956-1981)

"Примите мои самые искренние поздравления по поводу великого достижения советской науки - первого полета человека в космическое пространство. Финский народ разделяет ту радость, которую советский народ испытывает по поводу этого поистине величественного события, открывающего новую эру в истории человечества" (13 апреля 1961 года, поздравительная телеграмма на имя Никиты Хрущева).

Джеймс Уэбб, руководитель NASA (1961-1968)

"Думаю, это великолепное достижение... Я надеюсь, что советские ученые поделятся с научным сообществом информацией, полученной в результате этого эксперимента" (12 апреля 1961 года, интервью агентству Australian Associated Press-Reuter).

Алан Шепард, первый американский астронавт

"Я лично испытываю глубокое чувство разочарования" (13 апреля 1961 года, интервью агентству Associated Press).

Нил Армстронг, первый человек, ступивший на поверхность Луны в 1969 году

"Он [Юрий Гагарин] всех нас позвал в космос" (1 июня 1970 года в музее Гагарина в подмосковном Звездном городке).

Чарли Чаплин, киноактер

"Поздравляю. Это великолепное и вдохновляющее достижение должно привести к обновлению отношений между народами, к прогрессу человеческого разума. Это достижение должно покончить с темными временами войн и насилия, устаревшими для современного мира. Пусть наука движется вперед в интересах прогресса. И пусть она не служит никогда целям разрушения. Всегда с вами, за мир во всем мире" (13 апреля 1961 года, поздравительная телеграмма на адрес газеты "Комсомольская правда").

Джанни Родари, детский писатель и журналист

"Поздравляю вас с блестящим подвигом. Я так рад, как будто сам находился в кармане у Гагарина. Меня переполняет счастьем великий триумф Советского Союза. Я с признательностью думаю о прошлых поколениях, которые трудились и страдали для того, чтобы сделать возможным этот полет. Человек - действительно создание собственных рук, своего труда, своего ума, своей воли. Каким прекрасным будет праздник 1 Мая, какой прекрасной будет эта весна для всех народов, какие большие надежды расцветут для нас!" (13 апреля 1961 года, поздравительная телеграмма на адрес газеты "Комсомольская правда").

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День космонавтики
День космонавтики
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