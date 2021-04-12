Что известно об ограничениях авиасообщения России с другими странами из-за пандемии

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2021 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на брифинге в Доме правительства, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Авиасообщение между РФ и Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю: Москва - Стамбул и Стамбул - Москва.

Ограничения авиасообщения

С 1 февраля 2020 года были отменены почти все регулярные авиарейсы между РФ и Китаем, где впервые была зафиксирована вспышка нового заболевания.

11 марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса Россия временно ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией. 13 марта 2020 года авиасообщение было ограничено со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией, 18 марта 2020 года - с Великобританией, США и ОАЭ, 22 марта 2020 года - с Турцией и Японией. 18 марта 2020 года Россия ограничила въезд иностранцев, 26 марта 2020 года прекратила регулярное авиасообщение с другими странами (исключение составляли вывозные рейсы для россиян, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом), 30 марта 2020 года временно закрыла госграницу.

6 июня 2020 года правительство смягчило ограничения: право выезжать из России и въезжать в страну получили все, кто отправлялся на лечение, работу, учебу или к нуждающимся в уходе близким родственникам.

Постепенное снятие ограничений на международные поездки и полеты началось 1 августа 2020 года. Тогда правительство разрешило авиакомпаниям ограниченно возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Однако регулярное авиасообщение между Москвой и Лондоном вновь было приостановлено с 22 декабря 2020 года из-за ухудщения эпидситуации в Великобритании.

По состоянию на 12 апреля 2021 года международные авиарейсы были возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Грецию, Сингапур, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы. Также с 1 апреля Россия формально возобновила авиасообщение с Германией, Таджикистаном, Узбекистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. В ряде перечисленных стран действует запрет на посещение в целях туризма. В частности, в Германию россияне могут вылететь только по рабочей или учебной визе или с видом на жительство. Пересечь границу Таджикистана могут только его граждане и дипломаты. Для посещения большинства "открытых" стран авиапассажир должен сдать ПЦР-тест, иногда - сделать тесты и после прилета, а пребывающим в Таджикистан необходимо пройти 14-дневный карантин.

Ситуация в Турции

8 и 9 апреля 2021 года Министерство здравоохранения Турции фиксировало наибольшие за все время пандемии суточные приросты случаев заражения коронавирусом - свыше 55 тыс. случаев в день. 11 апреля Турция занимала седьмое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения (3 798 333). При этом 8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.

По данным Ассоциации туроператоров России, общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период до 1 июня составляет 32 млрд рублей.