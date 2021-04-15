Случаи высылки российских дипломатов из США

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 апреля 2021 года США объявили о высылке 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб".

26 февраля 1994 года из США был выслан российский дипломат Александр Лысенко, которого американские власти назвали "высокопоставленным сотрудником Службы внешней разведки РФ". Это произошло после задержания в США кадрового сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, взаимодействовавшего с советскими и российскими спецслужбами с 1985 года. По версии американских властей, Лысенко был куратором Эймса. 28 февраля в качестве ответной меры из России был выдворен агент ЦРУ Джеймс Моррис, работавший под прикрытием советником американского посольства.

8 декабря 1999 года сотрудниками ФБР в Вашингтоне был задержан второй секретарь посольства России Станислав Гусев по обвинению в сборе информации с подслушивающего устройства, установленного в Госдепартаменте. После подтверждения дипломатического иммунитета его освободили и объявили персоной нон грата. Высылка стала ответом на задержание 29 ноября сотрудниками ФСБ в Москве второго секретаря посольства США в РФ Черри Либернайт в связи со "шпионской акцией, наносящей ущерб безопасности России". 1 декабря она была объявлена персоной нон грата.

23 марта 2001 года из США были выдворены четыре российских дипломата. Госдепартамент заявил, что они были разведчиками, связанными с делом агента ФБР Роберта Ханссена, арестованного в феврале 2001 года по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. В качестве ответной меры 27 марта Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников американского посольства за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом (среди них был Пол Холлингсуорт, возглавлявший сектор агентурной разведки ЦРУ США в Москве). СМИ сообщали, что до 1 июля 2001 года стороны выполнили взаимные требования об отзыве большего числа своих дипломатов (по 50), однако официально эта информация не была подтверждена.

В ноябре 2007 года США выслали одного российского дипломата, а 22 апреля 2008 года - еще одного. В ответ 28 апреля 2008 года Россия выдворила двух военных атташе из посольства США в Москве. Имена высланных не оглашались. Обе страны воздержались от комментариев.

В декабре 2013 года из США были высланы 11 российских дипломатов, обвиненных властями США в мошенничестве с медицинскими страховками. Тогда же глава МИД Сергей Лавров заявил, что "некоторые российские дипломаты в США совершили дисциплинарный проступок, за который последуют взыскания".

17 июня 2016 года США объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. 9 июля Москва заявила о высылке двух американских дипломатов. Оба работали под прикрытием на спецслужбы США.

29 декабря 2016 года власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В заявлении американского внешнеполитического ведомства утверждалось, что эта мера принята "в качестве составной части всеобъемлющего ответа на вмешательство России в выборы в США". Тогда Россия не стала принимать зеркальные меры. Однако 28 июля 2017 года, после того как Конгресс США одобрил "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", МИД РФ предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом, персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек - до 455 сотрудников.

26 марта 2018 года США заявили о высылке 60 российских дипломатов (46 сотрудников посольства в Вашингтоне, двух - генконсульства в Нью-Йорке, 12 - постоянного представительства РФ при ООН), и закрытии генерального консульства России в Сиэтле (штат Вашингтон). Эти меры были приняты в поддержку Великобритании, возложившей вину на нашу страну за отравление 4 марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Это был первый случай в истории международных отношений, когда дипломатов выдворили из-за инцидента в третьей стране. В ответ 29 марта Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, также 31 марта было закрыто генеральное консульство в Санкт-Петербурге.