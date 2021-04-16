Случаи высылки американских дипломатов из России

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о решении выслать из России 10 американских дипломатов в качестве зеркальной меры на недавнее выдворение 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне.

28 февраля 1994 года из России был выдворен агент ЦРУ Джеймс Моррис, работавший под прикрытием советником американского посольства. Это стало ответной мерой на высылку 26 февраля из США российского дипломата Александра Лысенко, которого американские власти назвали "высокопоставленным сотрудником Службы внешней разведки РФ".

29 ноября 1999 года сотрудники ФСБ задержали в Москве второго секретаря посольства США в РФ Черри Либернайт в связи со "шпионской акцией, наносящей ущерб безопасности России". 1 декабря она была объявлена персоной нон грата. В ответ 8 декабря сотрудники ФБР в Вашингтоне задержали второго секретаря посольства России Станислава Гусева по обвинению в сборе информации с подслушивающего устройства, установленного в Госдепартаменте США. После подтверждения дипломатического иммунитета его освободили и объявили персоной нон грата.

27 марта 2001 года Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников американского посольства за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Среди них был Пол Холлингсуорт, возглавлявший сектор агентурной разведки ЦРУ США в Москве. За четыре дня до этого с такой же формулировкой из США были выдворены четверо российских дипломатов.

28 апреля 2008 года Россия выслала двух американских дипломатов в ответ на выдворение двух российских дипломатических сотрудников из США. Первый из них был выслан в ноябре 2007 года, второй - 22 апреля 2008 года.

15 мая 2013 года Россия объявила персоной нон грата кадрового сотрудника ЦРУ США Райана Кристофера Фогла, работавшего под прикрытием в должности 3-го секретаря политического отдела посольства США в Москве. Накануне он был задержан сотрудниками ФСБ России при попытке вербовки сотрудника одной из российских спецслужб.

9 июля 2016 года Москва объявила персонами нон грата двух американских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом (оба работали под прикрытием на спецслужбы США). Ранее 17 июня США с такой же формулировкой выслали двух российских дипломатов.

28 июля 2017 года МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом, персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек - до 455 человек. Эта мера была принята российской стороной на фоне продолжающегося ухудшения российско-американских отношений, в частности в связи с утверждением в Конгрессе США "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций". Столь масштабной высылки не было даже в период холодной войны.

29 марта 2018 года Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов. Эта мера была принята в ответ на решение США от 26 марта о высылке 60 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - приписываемым России отправлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери 4 марта того же года.